India en Pakistan gaan akkoord met wapenstilstand

Bron: ANP, Donald Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren tussen India en Pakistan aangekondigd.

Volgens Trump bemiddelden de Verenigde Staten de hele nacht bij gesprekken tussen de twee landen.

De landen bestookten elkaar afgelopen week met raketten en drones. Ook waren er artilleriebeschietingen bij de bestandslijn tussen het Pakistaanse en het Indiase deel van Kasjmir.

De spanningen tussen Pakistan en India ontstonden na een aanslag op Indiase toeristen in het Indiase deel van Kasjmir op 22 april, waarbij 26 doden vielen.

De landen zijn al langer in conflict over het betwiste gebied Kasjmir, waarover ze in het verleden oorlogen uitvochten.

Akkoord volgt op onrustige nacht

In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 mei voerde India volgens het Pakistaanse leger nog raketaanvallen uit op drie luchtmachtbases.

Het gaat onder meer om bases aan de rand van hoofdstad Islamabad en bij Rawalpindi, waar het hoofdkwartier van het Pakistaanse leger is gevestigd.

Kort daarna voerde Pakistan een militaire vergeldingsactie uit tegen India, zo meldde het Pakistaanse leger.

Pakistan meldde elf doden en meer dan vijftig gewonden. In India vielen volgens officiële cijfers vijf doden.