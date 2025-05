Nieuw onthutsend boek: conditie Joe Biden was nog erger dan gedacht

De feiten: Joe Biden herkent oude vriend George Clooney niet meer

De aftakeling van oud-president Joe Biden tijdens zijn presidentschap was veel erger dan gedacht. Dat blijkt uit een boek dat twee gerenommeerde journalisten op 20 mei 2025 uitbrengen in de Verenigde Staten. Contacten met ministers gingen volgens een script en werden zo beperkt mogelijk gehouden. Het boek heet Original Sin en is geschreven door CNN-presentator Jake Tapper en Axios-journalist Alex Thompson. Een anonieme minister uit Bidens kabinet schetst dat hij in 2024 de president nog maar zelden zag of sprak. Hij vroeg zich af of de president nog wel het land bestuurde, of dat de adviseurs om hem heen dat deden. Een van de spraakmakendste passages beschrijft het moment dat Biden acteur en wereldster George Clooney niet herkent. Het was op een bijeenkomst om geld voor de campagne in te zamelen op 15 juni 2024. Biden en Clooney kenden elkaar al jarenlang. Op de bijeenkomst begroet Biden Clooney op algemene wijze. Wanneer een assistent de president vertelt dat hij George kent, reageert hij niet. Pas als de assistent zegt: ‘George Clooney’, gaat een lampje branden: ‘O, ja, hallo George!’ Voor Clooney was duidelijk dat Biden hem niet had herkend.

EW's visie: Democraten draaiden te lang om Bidens ouderdom heen

Door: Victor Pak, redacteur Politiek

Het boek belooft een pijnlijk, zelfs vernederend verslag te worden van hoe de Democratische Partij omging met Bidens ouderdom. Voor de kiezer is het boek vooral een bevestiging van vermoedens die in de elitaire kringen in Washington glashard werden ontkend. Maar er waren al heel lang zorgen over de leeftijd van Biden. Zelfs bij zijn nominatie voor de verkiezingen van 2020 bestonden die zorgen al. Vier op de tien Amerikaanse kiezers stemden liever niet op een presidentskandidaat van meer dan 70 jaar oud. Biden was al 77, en broos. De campagne verliep vol beperkingen, en vooral digitaal dankzij het coronavirus. Dat bleek voor Biden een grote uitkomst. Uiteindelijk won hij de strijd om het Witte Huis van Donald Trump. Verdoezeling ouderdom Joe Biden is een schande Maar vier jaar later konden Biden en zijn adviseurs zijn ouderdom niet meer verdoezelen. Het werd in juni 2024 pijnlijk duidelijk in het debat dat hij voerde tegen Trump. Biden kwam niet uit zijn woorden en trok zich een paar weken na het debat terug als kandidaat. Het is een schande dat de Democratische Partij zo lang en zo ver achter Biden is blijven aanlopen. Het boek werpt de vraag op of hij tijdens zijn laatste jaren als president wel in staat was het ambt uit te oefenen. Het is een vraag die misschien nooit meer een eerlijk antwoord krijgt, maar het had ook nooit zover mogen komen.

Wie zegt wat? Kritiek op CNN-presentator Tapper en de Democraten

Bron: The Wall Street Journal, The New York Times, X

In een commentaar is The Wall Street Journal kritisch op auteur Jake Tapper. De krant spreekt zelf van een cover-up: ‘De doofpot rond Bidens mentale achteruitgang zal de geschiedenis in gaan als een van de grote schandalen van de moderne politiek.’ De bekende presentator van CNN had Biden en andere Democraten vaak te gast in zijn programma’s, maar nam de zorgen over zijn leeftijd nooit serieus.

‘Het resultaat is een vernietigend stap-voor-stap-verslag van hoe degenen die het dichtstbij stonden het lieten gebeuren dat een koppige, oud wordende en ongelofelijk vastbesloten president zich kandidaat stelde voor een tweede termijn’, schrijft de The New York Times in een recensie.

‘De vraag is hoe we een systeem maken dat dit gedrag in de toekomst ontmoedigt,’ schrijft de Democratische campagnestrateeg Lis Smith. zij op X. Volgens haar moeten Democraten geen klopjacht beginnen op de mensen die het probleem verdoezelden.

Verdere verdieping: Democraten verdeeld en stuurloos na Bidens aftreden

Democraten moeten met zichzelf in het reine komen over hun omgang met Bidens aftakeling. Dat thema is een van de grote vragen voor degenen die in 2028 presidentskandidaat willen worden. Zo zal Pete Buttigieg, die minister was in Bidens regering, niet wegkomen met het argument dat hij nooit de slechte dagen van Biden meemaakte. Voor Democratische kanshebbers die op afstand van Bidens Witte Huis stonden is het thema juist een zegen. Zij kunnen hun concurrenten er eindeloos mee aanvallen. Democraten worstelen met leegte na Biden Maar de partij heeft nog veel meer werk te doen in aanloop naar 2028. Sinds de verkiezingen van 4 november 2024 ligt de partij in de touwen. Serieuze weerstand tegen Trumps nietsontziende plannen weten de Democraten nog niet op te werpen. Dat komt mede doordat de partij zich zo lang heeft vastgeklampt aan Biden als kopstuk. Jonge talenten hebben zich daarvoor niet goed kunnen ontwikkelen. Het maakt de partij nu zoekende. En dat terwijl de Verenigde Staten een radicale afslag nemen dankzij Trump.

