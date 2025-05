Beurskoersen weer omhoog: handelsoorlog voorbij, of lijkt dat maar zo?

Er heerst afgelopen week optimisme op de wereldwijde aandelenbeurzen, nu de Verenigde Staten handelsdeals hebben gesloten met het Verenigd Koninkrijk en China. Er kwam meer goed nieuws, met het Amerikaanse inflatiecijfer voor april: dat is lager dan verwacht.

De beurzen waren eerder ingezakt, nadat Donald Trump op 3 april importheffingen aankondigde. Op 9 april zorgde de Amerikaanse president voor enige opluchting, door landspecifieke heffingen voor negentig dagen op te schorten.

Veel beursindices zitten inmiddels weer op de hoge niveaus van maart. In sommige gevallen is het verlies meer dan goedgemaakt. Zo boekte de Duitse DAX-index afgelopen week een record.

Gevaar nog niet geweken

Wel is het risico op een handelsoorlog niet verdwenen. In juli kunnen Trumps landspecifieke importheffingen alsnog van kracht worden. En zijn deals met de Britten en Chinezen lijken vooral voor tijdelijke verlichting te zorgen.

De komende maanden moeten uitwijzen wat de werkelijke schade van de importheffingen is. De rentes op Amerikaans schuldpapier stijgen. Daarmee prijzen de markten een hoge kans op een recessie in de Verenigde Staten in.