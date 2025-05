Nu lanceert Amazon ook al satellieten. Waar blijft Europa?

Bron: Reuters

Het contract hiervoor is naar SpaceRISE gegaan, een consortium bestaande uit de Europese satellietoperators SES uit Luxemburg, Eutelsat uit Frankrijk en Hispasat uit Spanje. In 2030 moeten de satellieten operationeel zijn.

Als antwoord op de dominantie van de Amerikaanse satellietnetwerken kwam Europa in 2022 met IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Eind vorig jaar werd in Brussel besloten dat de Europese Unie 10,6 miljard euro in IRIS² investeert.

Vooral op plekken waar bekabeld internet geen optie is, is dit handig. De verwachting is dat de eerste klanten eind 2025 gebruik kunnen maken van het netwerk.

Door: Door: Laurien Onderwater, redacteur Wetenschap

Zonder een eigen satellietnetwerk blijft Europa gevangen in afhankelijkheid van Amerikaanse commerciële bedrijven als Starlink. In een wereld waarin we voor onze communicatie, defensie, handel en infrastructuur afhankelijk zijn van ruimtetechnologie is dat geen houdbare situatie.

Met IRIS² zet Europa daarom een serieuze stap. De toegezegde investering van ruim 10,6 miljard euro maakt duidelijk dat het Europa menens is. Toch is het de vraag of Europa het met dat bedrag gaat redden. Zo kostte het Europese gps-alternatief Galileo uiteindelijk twee keer zoveel als vooraf begroot.

Dat het systeem tegen 2030 volledig operationeel moet zijn, is bovendien ambitieus. Alles staat of valt met hoelang het duurt voordat het totale systeemontwerp klaar is en een complete toeleveringsketen is ingeregeld.

Europa moet zo snel mogelijk handelen

De kans op vertraging is reëel, zeker als landen gaan steggelen over de aanbestedingen of het programma willen uitstellen, omdat ze vinden dat de kosten te hoog zijn. Die tijd is er niet. In plaats van te kibbelen, moeten Europese landen samen de schouders eronder zetten om IRIS2 zo snel mogelijk operationeel te krijgen.

IRIS2 zal bestaan uit 290 satellieten. Vergeleken met de ruim 8.000 Starlink-kunstmanen die SpaceX tot nu toe heeft gelanceerd, en de 3.200 die Amazon van plan is de ruimte in te schieten, is dat wat mager. Voordeel van de Europese satellieten is wel dat ze hun werk zullen doen op 1.200 kilometer hoogte; dat is een stuk hoger dan Starlinks 550 kilometer. Dat biedt een breder bereik per satelliet, minder blinde vlekken en een wereldwijde dekking.

Consequentie van deze hogere baan om de aarde is dat communicatie enkele milliseconden trager verloopt dan via Starlink. Dat kan bij de aansturing van geavanceerd oorlogstuig of in een droneoorlog wel degelijk hinderlijk zijn. Bij andere scenario’s, zoals communicatie bij een natuurramp, is die vertraging verwaarloosbaar.

Garantie voor Europese onafhankelijkheid in de ruimte

Een ander groot voordeel van IRIS2 is dat de communicatie via de satellieten is beveiligd met quantumversleuteling. Een lijn die daarvan gebruikmaakt, is onmogelijk af te tappen zonder te worden gedetecteerd.

Ja, het is een uitdaging om de aantallen satellieten in korte tijd geproduceerd en gelanceerd te krijgen, geven experts toe. Maar het belangrijkste is dat IRIS2 écht van Europa is en de Europese onafhankelijkheid in de ruimte garandeert.