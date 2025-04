Tech-boetes Meta en Apple: EU durft na dreiging Trump niet door te bijten

De Europese Commissie heeft woensdag 23 april de Amerikaanse techreuzen Apple en Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) boetes opgelegd omdat zij de digitale regelgeving van de Europese Unie hebben overtreden.

Het is de eerste keer dat dit gebeurt op grond van de Digital Markets Act (DMA) uit 2024. De DMA bevat regels hoe technologiebedrijven op de Europese markt moeten opereren.

Apple mag 500 miljoen euro overmaken naar Brussel voor het overtreden van de regels voor app-winkels. Het concern wees gebruikers niet op andere manieren om een abonnement af te sluiten buiten de eigen App Store. Daardoor liepen consumenten eventuele goedkopere aanbiedingen mis.

Meta moet 200 miljoen euro betalen voor zijn ‘pay or consent’-model, waarbij gebruikers in de EU moeten kiezen voor een versie van Facebook en Instagram met gepersonaliseerde advertenties of een betaalde advertentievrije versie.

Meta betaalt een lagere boete dan Apple doordat de overtreding slechts enkele maanden duurde, van maart tot november 2024. Toen introduceerde Meta een optie waarbij gebruikers minder data hoefden te delen. Die optie wordt nog door de Commissie onderzocht.