Regeerakkoord voorspelbaar, maar ‘Duitsland is en blijft een immigratieland’

Bron: Tagesschau

De onderhandelingen over het coalitieakkoord zijn volgens de partijen in een stroomversnelling geraakt door de onzekere geopolitieke situatie. Forse investeringen in defensie, vooral om Oekraïne te kunnen blijven steunen bij de verdediging tegen Rusland , zijn een topprioriteit.

Door: René van Rijckevorsel, redacteur Europese Unie

Drie weken voordat CDU/CSU en de SPD op 9 april hun coalitiemenu opdienden (na slechts 45 dagen onderhandelen, eat that Den Haag!) regelden de twee partijen al dat de Schuldenbremse eraf ging en dat 500 miljard euro wordt geïnvesteerd in defensie en infrastructuur.

De coalitiepartijen gebruikten daarvoor het oude parlement, waar ze nog een meerderheid konden halen voor hun voorstel. Met de grote AfD in de nieuwe volksvertegenwoordiging zou dat onmogelijk zijn.

Dat smaakte naar meer. Maar het akkoord biedt helaas nauwelijks positieve verrassingen. Het behelst vooral ouderwetse compromispolitiek tussen twee partijen met uiteenlopende visies op de maatschappij.

Redelijke voorspelbare maatregelen

Op het gebied van migratie zijn de maatregelen redelijk voorspelbaar. Al is de coalitie wel zo verstandig om de lijst met veilige landen te willen uitbreiden. Als ook Syrië en Afghanistan op die lijst staan, kan dat een slok op een borrel schelen.

Verstandig is ook dat de Duitsers de (energie)lasten voor hun bedrijfsleven gaan verlagen.

Ronduit teleurstellend is het voornemen om vast te houden aan de uitfasering van kernenergie. Er worden geen nieuwe kerncentrales gebouwd en de bestaande worden niet opnieuw in gebruik genomen. De coalitie gaat vol voor meer wind en zon, en ziet aardgas als overgangsbrandstof tijdens de transitie. Als doekje voor het bloeden komt er ‘onderzoek’ naar kernfusietechnologie.

Goede zaak dat er snel een nieuwe Duitse regering is

De inhoud van het akkoord mag dan enigszins teleurstellen, het is wel een goede zaak dat er zo snel een nieuwe Duitse regering is (al moeten we nog even wachten op goedkeuring door de partijleden).

Straks zit er als het goed is een krachtige Duitse leider aan de Europese tafel, die de economische toekomst en veiligheid van het continent permanent in het oog houdt.

Duitsland is de grootste economie van de Europese Unie en ligt van de vier grootste lidstaten het dichtst bij Rusland. In Brussel zal bondskanselier Friedrich Merz zich echt moeten waarmaken.