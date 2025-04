Idee voor Den Haag? Geld ophalen voor defensie met speciale obligaties

Bron: Knack

Overheden, ook de Nederlandse, kunnen hun beleggende ingezetenen meer bij de veiligheid van hun land en continent betrekken door speciale defensieobligaties uit te geven.

De Belgische regering overweegt de uitgave van een ‘defensiebon’. Dat is een obligatielening uitsluitend bestemd voor uitgaven aan defensie waarop burgers en bedrijven kunnen intekenen. Belgen noemen een staatsobligatie een staatsbon, vandaar.

De regering-De Wever heeft dit jaar al 4 miljard euro nodig om het defensiebudget te verhogen naar 2 procent van het bbp maar ziet weinig tot geen mogelijkheden om het geld in de eigen begroting te vinden.

Om in 2029 op 2,5 procent te zitten, moet er jaarlijks zelfs 7,5 miljard euro meer naar defensie. En dan is er nog eens grote kans dat in juni op de NAVO-top in Den Haag wordt besloten dat de lidstaten naar 3 procent (of meer) van het bbp gaan. Dan zijn er nog meer miljarden nodig.

Particuliere en institutionele investeerders

Zo’n ‘defensiebon’ is een idee waarmee minister van Defensie Theo Francken (N-VA) speelt. Het is een laagdrempelige manier om particuliere en institutionele investeerders te betrekken bij de nationale veiligheid en de vrede in Europa.

Die investeerders zullen naar verwachting genoegen nemen met een iets lagere rente, omdat de bon een hoger doel dient. Ook kan een regering overwegen om de obligatielening fiscaal te stimuleren.

In de zomer van 2023 gaf de Belgische regering een staatsbon uit waarbij de helft van de te betalen belasting op de rente-inkomsten vooraf werd kwijtgescholden. In no time kwamen de Belgische particulieren met 22 miljard euro over de brug.

Landen zullen de schuld die zij aan burgers en bedrijven hebben, wel moeten optellen bij hun staatsschuld. In principe levert dat geen probleem op met de Europese Unie. Het Stabiliteits- en Groeipact wordt zo opgerekt dat landen hun uitgaven aan defensie de komende jaren administratief buiten hun staatsschuld mogen parkeren.