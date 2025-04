Opstand in Gaza: Steeds meer Palestijnen keren zich tegen Hamas

Bron: BBC

Ondanks het risico op vergelding groeit het aantal burgers dat zich verzet. Dat verzet volgt op meer dan een jaar intensief geweld in de regio, met zware Israëlische bombardementen en een verslechterende humanitaire situatie als gevolg.

In andere gevallen zouden inwoners van Gaza hebben geprobeerd te voorkomen dat Hamas-strijders militaire acties uitvoeren vanuit woonwijken.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn kritische burgers bedreigd, mishandeld of gedood. Zo werd eind maart de 22-jarige Oday al-Rubai dood teruggevonden op de stoep van zijn ouderlijk huis, nadat hij openlijk kritiek had geuit. Hamas had hem meegenomen, gemarteld en vermoord.

Steeds meer Palestijnen in de Gazastrook spreken zich openlijk uit tegen Hamas , de terreurgroep die sinds 2007 de macht heeft in het gebied. Op straat zijn protesten waarbij mensen Hamas verantwoordelijk houden voor de zware crisis waarin Gaza verkeert.

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

Twee dagen nadat anti-Israëldemonstranten in Amsterdam en Nijmegen weer eens universiteitsgebouwen hadden bezet, gingen in Gaza duizenden Palestijnen de straat op om het vertrek te eisen van Hamas. En niet eens gemaskerd.

Dapper: zij riskeren meer dan een cel- of taakstraf, die na misdragingen op de campus sowieso zelden volgt. Eind maart, na de vorige anti-Hamasprotesten in Gaza, reageerde de terreurgroep zoals vaker met het mishandelen en executeren van dissidenten.

Zelfs dat kon niet alle woede doen verstommen van de wanhopige Gazanen, die merken dat Israël pas stopt met aanvallen als – naast vrijlating van alle gijzelaars – Hamas zich overgeeft.

Westerse demonstranten zwijgen over de aanstichters

Het is begrijpelijk dat de emoties bij betogers in het Westen hoog oplopen over de keiharde wijze waarop Israël die oorlogsdoelen wil bereiken.

Minder begrijpelijk is dat zij al ruim anderhalf jaar zwijgen over de aanstichters, die sinds de machtsovername in 2007 Gaza als basis gebruiken om oorlogen te beginnen waarin vooral veel Palestijnen omkomen.

Westerse demonstranten zouden zich, net als de Gazanen, kunnen uitspreken tegen Hamas. Gelukkig zonder het risico te worden geëxecuteerd.