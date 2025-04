Giorgia Meloni snapt Trump wél – en dat is goed nieuws voor Europa

Italië gaf in 2024 slechts 1,49 procent uit aan defensie. Om op 2 procent uit te komen – een norm die bij de NAVO-top van 24 en 25 juni waarschijnlijk alweer wordt verhoogd – moet Italië zo’n 11 miljard euro in defensie investeren.

Meloni ziet wel een kentering. ‘Eerst hadden we het alleen over hoe we migranten eerlijk konden verdelen over de landen,’ zei Meloni tegen Trump. ‘Nu gaat het steeds vaker over hoe we illegale migranten kunnen tegenhouden en hoe we ze kunnen terugsturen naar het land waar ze vandaan komen.’

‘Honderd procent,’ antwoordde Trump op een vraag of hij eruit zal komen met de EU voordat begin juli de negentig dagen heffingspauze verloopt. ‘Er zal een handelsdeal komen. Maar we hebben geen haast.’

Meloni had voorafgaand aan haar bezoek aan Washington overlegd met Ursula von der Leyen , voorzitter van de Europese Commissie, maar had geen mandaat om namens Brussel een handelsdeal te sluiten.

Donderdagavond 17 april ontving Donald Trump de Italiaanse premier Giorgia Meloni, die hij als ‘vriendin’ beschouwt. Ze was d e eerste Europese regeringsleider die het Witte Huis bezocht sinds Trump op 2 april wereldwijde importheffingen invoerde, om die een week later alweer grotendeels in de pauzestand te zetten.

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

Het is belangrijk dat er met Meloni in elk geval één Europese leider is die een goede verstandhouding heeft met Trump en door hem wordt gerespecteerd. Dat Europa’s ‘Trump-fluisteraar’ als eerste prominente Europeaan het Witte Huis bezocht sinds Trumps ‘Liberation Day’, is dan ook geen toeval.

De Verenigde Staten dealen liever niet met de Europese Unie, maar toch hield Meloni de deur open voor een EU-breed akkoord met de Amerikanen. Met een charmeoffensief verleidde ze Trump ertoe om naast het bezoeken van Rome ook ‘de mogelijkheid te overwegen’ om te spreken met de EU-leiders. Het is beter dan niets.

Nationalistische, conservatieve Meloni kan cruciale schakel zijn

Ook op andere vlakken kan Meloni een cruciale trans-Atlantische schakel zijn. Omdat ze in veel opzichten de nationalistische, conservatieve ideologie van de regering-Trump deelt en daarom het luisterend oor heeft van Washington, maar tegelijk geen buitenbeentje is in Brussel zoals bijvoorbeeld Viktor Orbán.

In tegenstelling tot de Hongaarse premier staat Meloni achter Oekraïne. In het Witte Huis wees ze er in Trumps bijzijn nog maar eens op dat Rusland dat land is binnengevallen en de oorlog is begonnen en niet andersom, zoals de Amerikaanse president eerder deze week opnieuw suggereerde.

Hopelijk overtuigt Meloni Trump van noodzaak steun Oekraïne

Te hopen is dat zij Trump en zijn regering ervan kan overtuigen dat Oekraïne militaire steun verdient. Zeker nu de Russen de vredesonderhandelingen maar blijven dwarsbomen.

Om dat enigszins geloofwaardig te kunnen vragen, heeft Meloni gelukkig toegezegd dat ze de 2-procentsnorm van de NAVO wil halen. Maar zij en haar voorgangers hadden al veel eerder naar Trumps waarschuwingen kunnen luisteren.

Europese landen kunnen van Trump leren bij aanpak illegale immigratie

Ook wat betreft illegale immigratie kunnen Europese landen iets van Trump opsteken. De eerste maanden na zijn aantreden als president daalde het aantal migranten die vanuit Mexico illegaal de Amerikaanse zuidgrens overstaken tot de laagste in decennia, meldde CBS News.

Zo lost Trump, die moeite heeft om zijn beloofde vredesdeals in Oekraïne en het Midden-Oosten te sluiten, in eigen land wél een belangrijke verkiezingsbelofte in. Het was een van de voornaamste redenen waarom hij in november de verkiezingen won.

Europees stemgedrag toont al decennia zorgen over (illegale) immigratie

Hetzelfde geldt voor Meloni in Italië en zoveel andere (radicaal-)rechtse politici die in Europese landen werden verkozen. Het stemgedrag van de afgelopen jaren wijst er al decennia op dat de zorgen over (illegale) immigratie breed leven bij veel kiezers op het hele continent.

Als Europese politici uit het midden de voedingsbodem willen wegnemen voor radicaal-rechtse anti-migratiepartijen, die net als Trump te vaak op de hand lijken van Rusland, moeten ze allereerst die zorgen wegnemen.

Luister naar Amerikaanse kritiek op Europese migratiebeleid

Hoe bot de anti-Europese retoriek van Trump en zijn geestverwanten vaak ook is, hun kritiek op het Europese migratiebeleid snijdt wel degelijk hout. Het is raadzaam om die ter harte te nemen en niet, zoals bij eerdere Amerikaanse aansporingen tot het versterken van de eigen defensie, de vingers in de oren te steken.

Als het al mogelijk is, kan het nog jaren duren voordat Europa militair zelfredzaam is. En dus moeten Europese landen de Verenigde Staten ook onder Trump voorlopig te vriend houden, of ze dat nu leuk vinden of niet. Meloni lijkt die boodschap te hebben begrepen.