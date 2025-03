Westerse demonstranten kunnen leren van protest in Gaza tegen Hamas

Bron: X, sociale media

In Al-Shujaiya en Beit Lahia , beide in Noord-Gaza, was dat woensdag al het geval.

Toch gingen ook woensdag Gazanen de straat op. Op sociale media deden oproepen de ronde om in zeker negen plaatsen in Gaza opnieuw tegen Hamas te demonstreren.

Het is voor het eerst sinds Hamas de oorlog tegen Israël begon dat Gazanen in groten getale tegen de terreurgroep demonstreren.

De protesten begonnen dinsdag na een Israëlisch evacuatiebevel voorafgaand aan luchtaanvallen in Beit Lahia. Vanaf daar had de terreurgroep Palestijnse Islamitische Jihad raketten afgevuurd op Israël.

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

Om eindelijk een einde te maken aan al dat geweld, is het vertrek van Hamas dus een noodzakelijke eerste voorwaarde. De dappere demonstranten in Gaza hebben dat begrepen. Nu de demonstranten in het Westen nog.

Het is de tragiek van Gaza in een notendop sinds Israël zich er in 2005 terugtrok. Hamas, dat twee jaar later de macht greep, gebruikte het gebied vooral als basis om raketaanvallen en terreuraanslagen te plegen en Israëliërs te gijzelen.

De vele miljarden euro’s aan westers hulpgeld die Hamas afgelopen decennia ontving, had de terreurgroep kunnen besteden aan schuilkelders zoals iedere Israëliër die wel onder zijn huis heeft. Maar liever bouwde ze tunnels om zelf in te schuilen en gijzelaars gevangen te houden.

Terwijl het toch echt de terreurgroep was die op 7 oktober 2023 de oorlog begon, en willens en wetens de eigen burgers in gevaar bracht door zich tussen hen schuil te houden.

Vrijwel alle woede richtte zich bij die demonstraties in westerse steden op Israël. Het is begrijpelijk dat de vele duizenden burgerdoden en de grootschalige verwoesting zoveel emoties opriepen, maar vreemd genoeg blijft Hamas telkens buiten schot.

Dat Israël anderhalve week geleden de oorlog hervatte, zal de wanhoop hebben vergroot bij de Palestijnen. Na het in januari gesloten staakt-het-vuren konden die juist eindelijk even op adem komen.

Bron: Al Jazeera, The Atlantic, X

Demonstranten halen niet alleen uit naar Hamas, maar ook naar Al Jazeera. De door Qatar gefinancierde zender doet al de hele oorlog verslag vanuit Gaza.

In tal van protestmarsen scandeerden zij leuzen als ‘Weg met Al Jazeera’,’Wij willen geen Al Jazeera’ en ‘Waar is Al Jazeera?’.

Veel critici op X wijzen erop dat de Qatarese staatszender geen aandacht besteedt aan de protesten. Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif toont wel beelden van demonstranten, maar schrijft erbij dat ‘de marsen in Beit Lahia een einde eisen aan de oorlog en de genocide’.

In de berichtgeving van Al Jazeera wordt de onvrede over Hamas niet gemeld.

Activist uit Gaza: Al Jazeera is ‘mediatak van Hamas’

De Palestijnse activist Howidy Hamza schrijft op X dat ‘Al Jazeera ineens is gestopt met berichtgeving over Gaza’. De uit Gaza afkomstige onderzoeker Ahmed Fouad Alkhatib spreekt van ‘nepjournalisten die hun islamistische machthebbers dienen en Hamas van instorting willen redden’.

Volgens hem is de zender ‘de mediatak van Hamas’.

Israël verbood in mei vorig jaar Al Jazeera om nog langer in het land te werken. Een rechter zei een maand later dat ‘Hamas de zender als propaganda- en inlichtingentak ziet’.

Het verbod leidde vorig jaar tot veel kritiek op Israël. Onder meer de Verenigde Naties veroordeelden het verbod als schending van de vrijheid van meningsuiting.

Ook Palestijnse Autoriteit verbood Al Jazeera

Een half jaar later verbood ook de Palestijnse Autoriteit (PA) op de Westelijke Jordaanoever diverse digitale platforms van de zender. Dit uit onvrede over hoe Al Jazeera verslag deed van militaire clashes tussen de PA en gewapende militante groeperingen in Jenin.

Ook in andere landen krijgt Al Jazeera geregeld kritiek. Afgelopen decennia weerden onder meer Saudi-Arabië, Bahrein, Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten tijdelijk de Qatarese zender. Het Amerikaanse weekblad The Atlantic publiceerde in 2017 dit verhaal over landen in de regio die Al Jazeera hebben verbannen.