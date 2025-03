Hoog tijd dat Trump trainerende Poetin stevig onder druk zet

Door: buitenlandredacteur Matthijs van Schie

Maar als Trump, zoals hij zelf stellig beweert, ‘aan niemands kant staat’ en vrede wil in Oekraïne, is stevige druk op Poetin een noodzakelijke eerste stap.

Dit alles is voor Oekraïne logischerwijs onacceptabel. Onder deze voorwaarden is het wachten op een nieuwe Russische aanval. Terecht beschuldigt Zelensky Poetin ervan dat die ‘de zaken wil rekken’ om de oorlog weer voort te zetten.

Zo wil hij dat Oekraïne zich tijdens het staakt-het-vuren niet herbewapent of hermobiliseert. Ook moet het Westen in die periode de militaire hulp aan Kyiv staken.

Zelensky’s verbeten houding was contraproductief, omdat hij de toorn wekte van Trump en vicepresident JD Vance . Maar inhoudelijk had hij groot gelijk. Dat blijkt maar weer uit de onrealistische voorwaarden die Poetin stelt.

Hij speelt het diplomatieke spel handiger dan Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president hamerde er twee weken geleden in het Witte Huis op dat Poetin niet valt te vertrouwen in het geval van een staakt-het-vuren. Rusland schond al ruim vóór de invasie van 2022 telkens afspraken om Oekraïne met rust te laten.

Het lijkt wellicht goed nieuws dat Poetin het idee voor een wapenstilstand niet onmiddellijk afwijst. Maar het is zeer twijfelachtig of de Russische president daar ooit mee akkoord zal gaan.

Door: EW

De Verenigde Staten besloten dinsdag 11 maart de wapenleveranties en het delen van inlichtingen met Oekraïne te hervatten, nadat Kyiv zich positief opstelde ten opzichte van een wapenstilstand met Rusland.

Nadat Washington op 4 maart die steun had stopgezet, begon Rusland een offensief in de West-Russische regio Koersk tegen Oekraïense troepen. Die staken in augustus de grens over, in een poging om troepen weg te leiden uit Oost-Oekraïne.

Donderdag 13 maart claimde het Kremlin Soedzja te hebben heroverd. Die stad gold als de belangrijkste Russische plaats die de Oekraïense troepen hadden ingenomen.

Een dag eerder bezocht Poetin voor het eerst sinds de Oekraïense opmars de regio Koersk. In militaire kledij zei de president dat Oekraïne er spoedig volledig verslagen zal zijn. Volgens legerleider Valeri Gerasimov is 90 procent van de regio alweer in handen van de Russen.

Koersk had een troef kunnen zijn voor Oekraïne bij toekomstige onderhandelingen met Rusland. Bijvoorbeeld als ruilmiddel, om door Rusland geannexeerde gebieden in Oost-Oekraïne terug te krijgen.