Zelensky luistert naar Rutte en wil relatie met Trump herstellen: verstandig

De feiten: Amerika zet hulp aan Oekraïne ‘tijdelijk’ stil

Bronnen: ANP, Wall Street Journal, Kiel Instituut

De Verenigde Staten schorten alle militaire hulp aan Kyiv op totdat president Donald Trump overtuigd is dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zich ‘te goeder trouw inzet’ voor vredesonderhandelingen met Rusland, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. ‘De president is duidelijk geweest dat hij zich richt op vrede. Onze partners moeten zich ook voor dat doel inzetten. We pauzeren en herzien onze hulp om er zeker van te zijn dat deze bijdraagt aan een oplossing,’ aldus een functionaris van het Witte Huis in een verklaring. De regering-Trump maakte niet bekend onder welke voorwaarden de militaire hulp wordt hervat. De aankondiging volgt op de ruzie van Trump en vicepresident JD Vance met Volodymyr Zelensky, vrijdag in de Oval Office. Nadat de Oekraïense president Vance had laten weten dat hij en Trump fout zitten door met Vladimir Poetin te willen onderhandelen, ontaardde de voorgenomen ondertekening van een mineralendeal tussen Amerika en Oekraïne in een knallende ruzie. Trump en Vance verweten Zelensky ‘niet dankbaar genoeg’ te zijn en betwijfelden of hij wel vrede wil. Amerikanen leveren vooral militaire middelen aan Oekraïne De Verenigde Staten leverden sinds het begin van de oorlog in Oekraïne voor ruim 120 miljard dollar aan wapens en humanitaire hulp. De Europese landen en EU-instellingen kwamen gezamenlijk tot zo’n 138 miljard. Ze gaven meer humanitaire en financiële steun dan Amerika, maar minder militaire middelen, berekende het Duitse Kiel Instituut. Zelensky terug naar Trump om ruzie bij te leggen? Woensdagmiddag kwam het nieuws dat Zelensky de ruzie met de Trump wil bijleggen. In een verklaring op X stelt hij dat Kyiv bereid is onder ‘het krachtige leiderschap van Trump’ aan vrede te werken. Oekraïne is klaar om zo snel mogelijk aan de onderhandelingstafel te komen om duurzame vrede dichterbij te brengen, schrijft Zelensky. Als eerste mogelijke stappen noemt hij de vrijlating van gevangenen en een wapenstilstand in de lucht, zodat er geen aanvallen meer mogelijk zijn op energie-installaties en burgerdoelen. Zelensky verwijst ook naar zijn gesprek met Trump vrijdag in het Witte Huis, dat volledig uit de hand liep. ‘Onze ontmoeting verliep niet zoals het had moeten gaan. Het is betreurenswaardig dat het zo is gegaan. Het is tijd om het recht te zetten. We willen dat toekomstige samenwerking en communicatie constructief zijn.’ Ook wil Zelensky ‘op elk gewenst moment en in elke geschikte vorm’ zijn handtekening zetten onder de mineralendeal: ‘We zien dit akkoord als een stap in de richting van meer veiligheid en solide veiligheidsgaranties, en ik hoop echt dat het effectief zal werken.’

EW’s visie: Trump op andere gedachten brengen of alle ballen op Europese defensie? Doe het allebei

Door: redacteur Buitenland Matthijs van Schie

Het staken van de Amerikaanse wapenleveranties betekent een mokerslag voor Oekraïne. Gezien de grote afhankelijkheid van Amerikaans oorlogstuig is de vrees dat het voor Oekraïne steeds moeilijker zal worden om zich tegen Rusland te verdedigen. Poetin kan zijn kans schoon zien om méér land te veroveren, in plaats van aan de onderhandelingstafel te gaan zitten om de oorlog te beëindigen. In dat geval zou Trumps besluit de vrede die hij al zo lang zegt na te streven, juist onwaarschijnlijker maken. Dat is niet alleen moreel verwerpelijk, maar ook in strijd met zijn eigen belang. Staken hulp aan Oekraïne als chantagemiddel Hoewel Trumps gedachten soms ondoorgrondelijk zijn, is het niet onwaarschijnlijk dat hij met het staken van de Amerikaanse hulp Zelensky wil chanteren om alsnog naar het Witte Huis te komen en de deal te ondertekenen. Uiteraard, rancuneus als de Amerikaanse president is, inclusief excuses voor de vermeende ondankbaarheid van de Oekraïense president. Uiterst pijnlijk voor de trotse Zelensky, die al ruim drie jaar heldhaftig voor zijn land vecht. Toch is het goed dat hij heeft besloten de banden met Trump weer aan te halen, zoals Mark Rutte zaterdag al opperde. ‘Het is belangrijk dat president Zelensky een manier vindt om zijn relatie met de Amerikaanse president te herstellen.’ Verstandige taal van de NAVO-baas. Rutte, die als premier altijd onvoorwaardelijk achter de Oekraïense president bleef staan, zal Zelensky achter de schermen ongetwijfeld een hart onder riem hebben gestoken. Maar Rutte kent als geen ander de wetten van de diplomatie en ziet in dat Oekraïne militair te afhankelijk is van de Amerikanen om publiekelijk iets anders te doen dan dankbaarheid te tonen en Trump naar de mond te praten. Ongemakkelijk en onrechtvaardig, maar wel noodzakelijk. Dat lijkt Zelensky nu ook in te zien. Heeft Trump niet allang de kant van Poetin gekozen? Trump-critici, en dat zijn er zeker in Europa nogal wat, zullen zeggen: heeft het überhaupt zin om je zo door de Amerikaanse president te laten vernederen? Heeft Trump – ook door te zinspelen op verlichting van de sancties tegen en cyberaanvallen op Rusland – niet allang de kant van Poetin gekozen? Zou kunnen, hoewel Trump zegt dat hij aan niemands kant staat en bovenal vrede wil. Cruciaal is dat Europese landen zich als de wiedeweerga gaan inspannen om indien nodig de weggevallen Amerikaanse steun te kunnen compenseren. Europa wil banden met Verenigde Staten niet definitief doorsnijden Op de defensietop van zondag 2 maart in Londen gaven Europese landen een duidelijk signaal af dat ze Oekraïne extra militaire steun willen geven. Zonder de banden met de Verenigde Staten door te snijden, zo benadrukten de Britse premier Keir Starmer en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Aan bewonderenswaardige voornemens geen gebrek dus, aan harde, concrete toezeggingen nog wel. Het Frans-Britse voorstel voor een staakt-het-vuren van een maand voor aanvallen vanuit de lucht, op zee en op de energie-infrastructuur, is een voorzichtige eerste stap. Maar nog lang niet genoeg. Na de zoveelste dreun die Trump uitdeelt aan Oekraïne, moeten Europese landen de waarheid onder ogen zien die ze – Polen en de Baltische staten daargelaten – zo lang hebben genegeerd: omhoog met de defensie-uitgaven, en snel ook. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen kondigde het dinsdagochtend al aan in Brussel (zie ‘Ursula von der Leyen: 800 miljard euro voor herbewapening Europa’ onderaan dit artikel). Herbewapening is noodzakelijk. Goed nieuws is ook dat Zelensky het advies van Rutte opvolgt en Trump gunstig probeert te stemmen. Als Europese landen tegelijk massaal investeren in wapens, luchtafweergeschut en ander materieel, creëert dat mogelijk de gunstigste uitgangspositie voor Oekraïne. Hoewel het er steeds meer op lijkt dat de Amerikaanse president het sowieso van plan is, hebben Oekraïne en Europa simpelweg niet de luxe om de banden tussen Europa en de Verenigde Staten definitief door te snijden. Als het niet lukt om Trump te paaien, is het des te belangrijker de wapenfabrieken zo hard mogelijk te laten draaien. Op die twee paarden moeten Zelensky en Europa wedden.

Wat anderen zeggen: Europese landen bezorgd, Zelensky heeft sombere uitgangspositie

Bronnen: ANP, X, Financial Times, Wall Street Journal, The Telegraph

Oekraïne reageert logischerwijs bezorgd op het bevriezen van de Amerikaanse steun. ‘Op het eerste gezicht ziet dit er heel slecht uit. Het lijkt erop dat Trump ons richting capitulatie duwt,’ zegt Oleksandr Merezjko, voorzitter van de Oekraïense parlementscommissie voor Buitenlandse Zaken. Met capitulatie bedoelt hij naar eigen zeggen dat Oekraïne Russische eisen zou moeten accepteren. Rusland ziet het bevriezen van Amerikaanse wapenleveranties aan Oekraïne als ‘de beste bijdrage aan vrede’. Volgens het Kremlin kan het staken van de hulp ‘het regime in Kyiv eindelijk dwingen aan een vredesproces deel te nemen’. De regeringsleiders van veel Europese landen houden zich vooralsnog op de vlakte. Ook het kabinet-Schoof reageerde nog niet. Sommige andere landen al wel. Veelal betreuren zij Trumps besluit. Estland roept ‘alle bondgenoten van Oekraïne op om hun hulp zo snel mogelijk op te voeren’, staat in een verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Margus Tsahkna. ‘Europa moet de militaire steun aan Oekraïne opvoeren om dat land in staat te stellen te blijven vechten voor een rechtvaardige en duurzame vrede,’ aldus Tshakna. ‘De Estse regering heeft al besloten om haar steun dit jaar met 25 procent te verhogen en ook 10.000 artilleriegranaten aan Oekraïne te leveren.’ De Poolse onderminister van Defensie Cezary Tomczyk spreekt van ‘slecht nieuws’. De Franse onderminister van Europese Zaken Benjamin Haddad vindt dat de positie van Rusland zo wordt versterkt en dat vrede daarmee nog verder weg is. In de Verenigde Staten steunen de meeste Republikeinen Trump, maar Congreslid Don Bacon niet: ‘Er is een agressor en een slachtoffer, er is een democratie en een dictatuur, er is een land dat deel wil uitmaken van het Westen en een land dat het Westen haat. We zouden ondubbelzinnig aan de goede kant moeten staan.’ De Democraten vinden dat ook: ‘Door de militaire hulp aan Oekraïne te bevriezen, heeft president Trump de deur wagenwijd opengezet voor Poetin om zijn gewelddadige agressie tegen onschuldige Oekraïners op te voeren,’ zegt Senator Jeanne Shaheen. ‘De gevolgen zullen ongetwijfeld verwoestend zijn.’ Een greep uit de reacties in gezaghebbende Engelstalige kranten: ‘Europa moet voorbereid zijn op het weglopen van Trump,’ schreef de Financial Times maandag al. Maar Europese landen moeten wél hun best doen om de Amerikaanse president aan boord te houden, aldus de zakenkrant. ‘Met solide toezeggingen om veel meer van de defensielast van henzelf en Kyiv te dragen, zouden de Europese leiders zich gezamenlijk moeten inspannen om de regering-Trump over te halen zich aan te sluiten bij een gezamenlijke vredesinspanning.’ The Telegraph ziet het somber in voor Oekraïne: ‘Als de regering-Trump de kranen niet weer opendraait, is het waarschijnlijk dat Oekraïne uiteindelijk zal worden verpletterd,’ schrijft de Britse krant, die erop wijst dat Zelensky zelf heeft gezegd dat de overlevingskansen laag zijn zonder Amerikaanse steun. Poetin zal er door de Amerikaanse hulpstop weinig belang bij hebben om een vredesakkoord met een zo kwetsbare vijand te ondertekenen. ‘Als hij dat wel doet, zal het een schijnbeweging zijn voor geleidelijke omsingeling.’ De Oekraïense defensie-industrie kan met de hulp van Europa een tijdje standhouden, aldus The Telegraph, maar ‘zal na verloop van tijd breken’. Buitenlandcolumnist van The Wall Street Journal Walter Russell Mead betreurt het besluit van Trump, maar pleit voor realisme. ‘In een perfecte wereld zouden Amerika en onze Europese vrienden gebruikmaken van de vele kwetsbaarheden van Rusland om aan te dringen op meer concessies, maar dat is niet de wereld waarin we leven.’ Mead, werkzaam voor het conservatieve Hudson Institute en hoogleraar aan de universiteit van Florida, wijst erop dat Oekraïne een zwakke uitgangspositie heeft. ‘De vraag voor Zelensky is eenvoudig: kan Oekraïne het kader van Trump beter accepteren en proberen om binnen het proces gunstiger voorwaarden te bedingen, of is het beter om het kader op voorhand af te wijzen in de hoop de heer Trump te dwingen om iets aantrekkelijkers aan te bieden?’ De eerste optie is het meest kansrijk, schrijft Mead. ‘Gezien de vaak herhaalde standpunten van Trump, zou Zelensky er verstandig aan doen om het mineralenakkoord te accepteren en de onderhandelingen te laten doorgaan. Helaas komen er geen betere aanbiedingen zijn kant op.’

Ursula von der Leyen: 800 miljard euro voor herbewapening Europa

