Na energie-akkoordje moet Trump inzien: Oekraïne wil vrede, Rusland niet

Bronnen: Yahoo, Fox News

Zondag 23 maart gaan de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Rusland verder in Jeddah, Saudi-Arabië. Daar spraken Amerika en Oekraïne vorige week met elkaar.

Het Kremlin verklaarde na het gesprek dat Poetin bij Trump aandrong op een einde aan alle buitenlandse militaire hulp en het doorgeven van inlichtingen aan Kyiv. Trump sprak dat tegen: militaire hulp is niet ter sprake gekomen, zei hij tegen Fox News .

Woensdagochtend 19 maart bestookte Rusland volgens het Oekraïense spoorbedrijf zijn energiesysteem in de regio Dnipropetrovsk. Daarmee kwamen delen van het spoor zonder stroom te zitten.

Zo zou Rusland – naast tientallen drone-aanvallen, onder meer op een ziekenhuis – het elektriciteitsnetwerk in Sloviansk in de Oost-Oekraïense regio Donetsk hebben aangevallen. Het Kremlin beweerde dat Oekraïne een oliedepot in de zuidwestelijke Russische regio Krasnodar had aangevallen.

De Russische president is vooralsnog niet bereid alle aanvallen voor dertig dagen te staken. Oekraïne toonde zich daar vorige week wel toe bereid.

De Amerikaanse president kwam een dag eerder hetzelfde overeen met Vladimir Poetin . De twee spraken over een volledig tijdelijk staakt-het-vuren , maar daar is het niet van gekomen.

Oekraïne is akkoord met een beperkte wapenstilstand met Rusland .

Bronnen: X, Truth Social, Bloomberg, ZDF, Wall Street Journal, Economist, Telegraph

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

Scepsis is op zijn plaats over de toezegging van Poetin dat Rusland de Oekraïense energie-infrastructuur dertig dagen niet onder vuur zal nemen. De Russische president is onbetrouwbaar en verbrak al vaak zijn beloften om Oekraïne met rust te laten.

Bovendien is het de vraag of dit energie-akkoordje wel voordelig is voor Oekraïne.

Volgens analisten die de The New York Times sprak, is moeilijk te zeggen wie van beide partijen meer voordeel heeft bij het staken van aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. Maar gezien de sluwe Poetin ermee akkoord gaat, zal hij inschatten dat de Russische positie er niet zwakker van wordt.

Ook Poetins weigering om net als Zelensky een volledig staakt-het-vuren te accepteren, wekt weinig vertrouwen. Opnieuw een bevestiging dat Oekraïne uit is op vrede, en Rusland niet.

Het Kremlin eist grote concessies van Oekraïne voordat het overweegt de wapens neer te leggen. Zijn voorwaarde dat het Westen militaire hulp en inlichtingen aan Kyiv stopzet, is een bekentenis dat Rusland een complete wapenstilstand zou gebruiken als aanloop naar een nieuwe aanval.

Hetzelfde geldt voor Poetins eerdere eis dat Oekraïne zich niet herbewapent of opnieuw mobiliseert. ‘Als jullie niet tegen ons willen blijven vechten, waarom doen jullie er dan alles aan om ons leger te verzwakken?’ vroeg Zelensky woensdag terecht aan Rusland.

Als het Kremlin de afspraak schendt, kan dat Trump de ogen openen

Toch kan de overeenkomst een lichtpuntje betekenen. Als Moskou woord houdt en de Oekraïense energiesector inderdaad met rust laat, zitten Oekraïense burgers in elk geval voor even niet in de kou.

En als Rusland – veel waarschijnlijker – wél die afspraak schendt, kan het Trump doen inzien dat het land de vredesonderhandelingen niet serieus neemt.

Dat zou een schoffering zijn van de trotse Amerikaanse president, die in dat geval toch echt de druk op Rusland zal moeten opvoeren. Bijvoorbeeld door meer Amerikaanse militaire hulp naar Oekraïne te sturen en zware sancties tegen Rusland en diens bondgenoten af te kondigen.

Zo kan hij bewijzen dat hij niet met zich laat sollen. Wellicht is de wens de vader van de gedachte, maar de onvoorspelbare Trump is er impulsief genoeg voor.

Nog lang geen sprake van een doorbraak

Trump doet er hoe dan ook goed aan om niet dezelfde fout te maken als zijn gezant Steve Witkoff, die naar eigen zeggen ‘geneigd is te geloven dat Poetin te goeder trouw handelt’. Dat is niet het geval, zoals Zelensky Trump op 28 februari in het Witte Huis al mededeelde.

Na de tirade die Zelensky daarna moest ondergaan, zal hij blij zijn dat zijn eerstvolgende persoonlijke contact met de Trump wél positief verliep. De Oekraïense president zal voortaan wel uitkijken, zodat hij zijn Amerikaanse ambtsgenoot niet meer voor het hoofd hoofd.

Te hopen is dan ook dat hun in Trumps woorden ‘zeer goede gesprek’ een opening biedt naar betere betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Oekraïne.

Al met al kan na Trumps telefoontjes met Poetin en Zelensky nog lang niet worden gesproken van een doorbraak. Maar het is in elk geval winst dat na 3,5 jaar oorlog de agressor voor het eerst een kleine belofte doet.

Mocht Rusland die vroeg of laat verbreken, dan zal het Trump nog duidelijker worden wie van de twee partijen net als hij écht uit is op vrede.