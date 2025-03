Europese terugkeerwet gaat de tanden in migratie zetten

De Europese terugkeerverordening wordt gezien als de ontbrekende schakel in het Asiel- en Migratiepact dat vorig jaar is aangenomen en dat in 2026 in werking treedt. De terugkeerverordening moet in 2027 van kracht zijn.

Met de terugkeerwet moet het beleid voor afgewezen asielzoekers strenger worden. Nu keert slechts 20 procent van de afgewezen asielzoekers in de EU terug naar het eigen land.

De Europese Commissie publiceert vandaag, 11 maart, een lang verwacht wetsvoorstel om het falende terugkeerbeleid in de Europese Unie aan te pakken.

Door René van Rijckevorsel, correspondent EU

Het is goed dat er eindelijk een terugkeerrichtlijn komt. Het migratiebeleid van de EU is verre van ideaal, nu asielzoekers zich nog steeds aan de Europese grenzen moeten melden.

Een veel betere oplossing zou zijn om asielzoekers in eigen land of regio de aanvraag te laten doen. Nu moeten ze allemaal eerst een (vaak gevaarlijke) oversteek maken en willen ze daarna, heel begrijpelijk, koste wat kost in Europa blijven.

Dat laatste gaat minder makkelijk worden, maar de weeffout dat je eerst naar de EU moet komen om asiel aan te vragen, blijft bestaan.

De ‘hubs’ krijgen in veel media de meeste aandacht. In het wetsvoorstel worden ze slechts één keer genoemd, in de introductie. Het opzetten en inrichten van uitzetcentra blijft een nationale competentie.

Met dat ene zinnetje laat Brussel wel weten geen bezwaar te hebben tegen de hubs.

Ook het druk uitoefenen op derde landen door visa, ontwikkelingsgeld en handelsvoordelen in te zetten, komt er bekaaid af in het voorstel. Dreigen werkt namelijk.

De Amerikaanse president Donald Trump zette Colombia, dat weigerde landgenoten terug te nemen, onder druk door te schermen met handelstarieven. Bogota draaide om als een blad aan de boom.

De EU kan als blok meer druk zetten dan individuele lidstaten. Landen als Spanje willen hun bevoegdheden nog niet overleveren aan de Brusselse bureaucraten, en ook asielminister Marjolein Faber (PVV) wil dat niet.

Maar uiteindelijk maakt de gebalde kracht van de verenigde EU-staten in Afrika en het Midden-Oosten toch meer indruk dan de piep van muis Nederland.