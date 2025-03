Israël hervat Gaza-oorlog: hoe kan een staakt-het-vuren wél slagen?

In de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 maart heeft Israël zware luchtaanvallen uitgevoerd in Gaza . Het zijn de eerste grote aanvallen op Hamas sinds een kleine twee maanden geleden het staakt-het-vuren inging.

Door: Matthijs van Schie, redacteur Buitenland

Hervatting van de oorlog in Gaza lijkt onvermijdelijk, schreef EW op zaterdag 1 maart, toen de eerste fase van het staakt-het-vuren ten einde kwam. Helaas is dat nu de realiteit gebleken, met nog meer doden, gewonden en verwoesting tot gevolg.

Nieuwe aanvallen zullen naast Hamas-strijders ook veel Gazaanse burgers het leven kosten. En hoewel het hernieuwde offensief is bedoeld om de druk op te voeren om de gijzelaars vrij te krijgen, vrezen hun families dat hun lot door deze operatie juist zal verslechteren.

Al vanaf het begin was te voorzien dat het wankele staakt-het-vuren zou sneuvelen. Een definitief einde van de oorlog, zoals in fase twee de bedoeling was, was altijd een illusie zolang Hamas de overgebleven Israëlische gijzelaars niet vrij zou laten.

In het belang van de Gazanen én de gijzelaars was dus te hopen geweest dat Hamas net als Israël akkoord was gegaan met het voorstel van Witkoff om de eerste fase met enkele weken te verlengen, in ruil voor de vrijlating van (een deel van) de gijzelaars.

Vervolgens hadden de ontwapening en aftocht van Hamas uit Gaza dan kunnen worden geregeld, zoals Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten eind februari voorstelden. Alleen bij vertrek van de terreurgroep, die ook de circa twee miljoen inwoners al bijna twintig jaar gegijzeld houdt, kan de Gazastrook een levensvatbare toekomst tegemoet gaan.

Na anderhalf jaar oorlog is Israël er niet in geslaagd om Hamas militair volledig te verslaan. Nadat de terreurgroep zich kon hergroeperen tijdens twee maanden gevechtspauze, waarin het honderden strijders uit Israëlische gevangenissen kon verwelkomen, lijkt dat doel alleen maar verder weg.

Te hopen is daarom dat de regering-Trump Hamas, via druk op de genoemde Arabische landen maar ook op Iran, Turkije en Qatar, kan dwingen alle gijzelaars vrij te laten én uit Gaza te vertrekken.

Die diplomatieke route is nog steeds de meest kansrijke optie voor een oplossing van de lijdensweg die nu anderhalf jaar duurt. Het is hoog tijd dat die ten einde komt.