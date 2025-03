Europese Commissie laat Nutri-Score vallen – en dat is maar goed ook

Het Voedingscentrum, volledig gefinancierd door de overheid, is opmerkelijk kritisch over de Nutri-Score , omdat die te veel verwarring zou veroorzaken bij consumenten. Sinds de score is ingevoerd, schaart de stichting zich er wel achter en pleit zij er ook voor dat alle partijen dat doen.

In Nederland is de Nutri-Score in 2024 officieel ingevoerd , maar niet verplicht. Bedrijven en organisaties als Unilever en de Nederlandse Zuivel Organisatie zien de Nutri-Score niet zitten, omdat die niet zou aansluiten bij de Schijf van Vijf en veel van hun producten er niet best uitkomen.

Dat komt vermoedelijk door lobbywerk van onder meer Italië. Daar vreest men de D- of E-score op iconische producten als Parmezaanse kaas en salami. Maar ook de Franse minister van Landbouw liet zich negatief uit over de Nutri-Score.

Door: Bram Hahn, redacteur Kennis & Cultuur

Nutri-Score is in de basis altijd een verwarrend concept geweest. Producten krijgen een score in vergelijking met andere producten in dezelfde productgroep. Zo worden pizza’s vergeleken met pizza’s, frisdrank met frisdrank en yoghurt met yoghurt.

Dat is op zich logisch en geeft een eerlijke vergelijking tussen bijvoorbeeld een pizza die heel veel zout en vet bevat en een pizza die daar minder van bevat. In dat systeem kan het dus zo zijn dat een pizza een lichtgroene B krijgt, terwijl op Goudse jong belegen kaas een oranje D prijkt.

En consumenten denken niet in productcategorieën, maar zien een A (goed!) of een E (slecht!). Ofwel: de nuance die in het systeem is ingebouwd, vormt tegelijk een achilleshiel wat betreft communicatie.

Nutri-score is aangepast, maar niet voldoende

De Nutri-Score is naar aanleiding van goed onderbouwde en opbouwende kritiek uit wetenschap en industrie in de afgelopen jaren onder de loep genomen en herzien. Dat heeft geleid tot verbeteringen, maar er schort nog altijd een en ander aan het systeem, concludeerde de Gezondheidsraad in zijn meest recente visie op de Nutri-Score. Met die kritiek is voor zover bekend niets meer gedaan.

Belangrijkste bezwaar tegen Nutri-Score is dat nooit overtuigend duidelijk is gemaakt of en in hoeverre de score er in de praktijk aan bijdraagt dat consumenten significant en langdurig gezondere keuzes maken als ze boodschappen doen.

De onderzoeken die dat aantonen, laten over het algemeen geen grote effecten zien of ze zijn uitgevoerd in omstandigheden die weinig recht doen aan de dagelijkse praktijk.

Consument zal Nutri-Score niet missen

Dat de Nutri-Score nu op het Europese toneel lijkt te sneuvelen als gevolg van lobbywerk achter de schermen, verdient geen schoonheidsprijs. Beter zou zijn geweest als de Europese Commissie op basis van onderbouwde argumenten de Nutri-Score zou hebben beoordeeld.

De consument hoeft er niet rouwig om te zijn. Wie heeft bijvoorbeeld nog warme herinneringen aan de Vinkjes, een Nederlands voedselkeuzelogo dat na jaren van gedoe in 2016 verdween?

Of de Nutri-Score nog toekomst heeft, lijkt nu te worden bepaald door de bereidheid van producenten en supermarktketens om het logo vrijwillig te gebruiken.

De consument schiet met al dat gekibbel weinig op. Zoals een verstandige voedingsdeskundige eens zei: ‘De gezondste producten hebben geen Nutri-Score, want die zitten niet in een verpakking.’ Ofwel: eet waar mogelijk verse producten die zonder veel bewerking op uw bord belanden.

Landen waar Nutri-Score officieel is ingevoerd, zijn: Frankrijk, België, Duitsland, Nederland, Spanje, Luxemburg, Zwitserland.