Kwam corona toch uit het lab? De Duitse geheime dienst denkt van wel

Bron: Die Zeit, Süddeutsche Zeitung

Een onderzoekscommissie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, deed in 2021 onderzoek in China en kwam toen tot de conclusie dat het virus hoogstwaarschijnlijk van vleermuizen was overgesprongen op dieren die werden verhandeld op een markt, en vervolgens op mensen.

De BND is niet de enige inlichtingendienst die overtuigd raakte van een lab-lek. Ook in de Verenigde Staten kwamen diverse inlichtingendiensten van verscheidene ministeries tot die conclusie.

Ze vonden onder meer documenten waaruit zou blijken dat er in Wuhan al in een vroeg stadium veel kennis was over het virus. Hoe kon dat, als het een onbekend virus uit de natuur was?

Duitse media onthulden afgelopen week dat de BND al vroeg in de pandemie eigen onderzoek deed naar de herkomst van het coronavirus en toen tot de conclusie kwam dat een lab-lek zeer waarschijnlijk was.

Dat zou het gevolg zijn geweest van onzorgvuldig handelen bij omstreden onderzoek dat erop is gericht om de eigenschappen van virussen in het laboratorium aan te passen om te observeren wat de effecten kunnen zijn, zogeheten gain-of-function onderzoek.

De Duitse inlichtingendienst BND kreeg al in 202o het sterke vermoeden dat het coronavirus uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan is ontsnapt.

Door: Redacteur Kennis Bram Hahn

De Duitse inschatting is niet nieuw, zij komt alleen nu boven water. Wél nieuw is dat ook iemand als Lothar Wieler, als microbioloog en als bestuurder die verantwoordelijkheid droeg ten tijde van de pandemie, nu overtuigd is van de lab-lektheorie.

Het debat over de oorsprong van het virus is in de afgelopen vijf jaar hevig gepolitiseerd. In de Verenigde Staten werd de lab-lek theorie een stokpaardje van Republikeinse hardliners, terwijl vooral Democraten vatshielden aan een natuurlijke oorsprong.

Maar er zijn wetenschappers die er anders over denken: zij wijzen onder meer op de zogeheten furin cleavage site (FCS), een belangrijke schakel in de werking van verschillende virussen, waaronder SARS-CoV-2. Door de FCS kan het virus efficiënter cellen infecteren, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de snelle verspreiding van COVID-19 . En uitgerekend die FCS draagt volgens hen de sporen van mensenwerk.

Ook wijzen critici erop dat leden van de onderzoeksdelegatie te weinig afstand tot het onderzoek hadden. De wetenschappelijke wereld is klein en er waren veel contacten en samenwerkingen tussen westerse en Chinese universiteiten en wetenschappers . Persoonlijke en wetenschappelijke belangen zouden een echt onbevoordeeld onderzoek daarom in de weg hebben gestaan.

China vertroebelde de waarheidsvinding bovendien door een nog veel onwaarschijnlijker theorie naar voren te schuiven, namelijk dat het virus juist uit het buitenland via geïmporteerde diepvriesproducten het land was binnengekomen.

Probleem was wel dat die onderzoekscommissie geheel afhankelijk was van de welwillendheid van Chinese collega’s en de Chinese overheid. Wat China niet wilde tonen, bleef dan ook onzichtbaar .

Ook deden Chinese overheden er vanaf het begin alles aan om de ernst van de situatie te bagatelliseren. Chinese wetenschappers waren volgens hun westerse collega’s wel snel met het delen van allerlei data over het virus, maar veel onderzoeksdata van oude en lopende onderzoeken werd tijdelijk off-line gehaald, wat deed vermoeden dat men iets te verbergen had.

Ruim vijf jaar na het uitbreken van de corona-pandemie, zijn al heel wat mogelijke ontstaanstheorieën en mogelijke routes van bron naar mens de revue gepasseerd.

Bij de eerdere SARS-uitbraken (SARS-CoV-1 in 2002-2003 en MERS-CoV in 2012) werd de bron van de infectie relatief snel gevonden.

SARS-CoV-1 (2002-2003)

De eerste gevallen van Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) werden in november 2002 gemeld in de provincie Guangdong, China. In april 2003 (ongeveer 5 maanden later) werd het SARS-coronavirus geïdentificeerd als de veroorzaker van de ziekte. In maart 2003 ontstonden sterke vermoedens dat civetkatten de directe tussengastheer waren, na onderzoek in wildmarkten.

Later genetisch onderzoek bevestigde dat het SARS-CoV1-virus oorspronkelijk afkomstig was van hoefijzerneusvleermuizen in Zuid-China. Civetkatten speelden een rol als tussengastheer en brachten het virus over op mensen. Veel wetenschappers denken dat SARS-CoV2 in 2019 dezelfde route heeft gevolgd.

MERS-CoV (2012)

De eerste gevallen van Middle East Respiratory Syndrome (MERS) werden in september 2012 in Saudi-Arabië ontdekt. In september 2013 (1 jaar later) werd vastgesteld dat dromedarissen de belangrijkste tussengastheer waren die het virus op mensen overdroegen.

In latere studies (2014-2017) werd het MERS-virus teruggevonden in vleermuizen, wat suggereert dat het virus oorspronkelijk uit vleermuizen kwam en via dromedarissen op mensen werd overgedragen.