Waarom juist EU gebaat is bij mineralendeal met Oekraïne

Nadat de Verenigde Staten hun eisen voor het recht op 500 miljard dollar aan inkomsten uit de deal hadden laten vallen, zeiden Oekraïense functionarissen dat Kyiv klaar was om een overeenkomst te ondertekenen over gezamenlijke ontwikkeling van zijn minerale bronnen, waaronder olie en gas, alsook lithium, titanium en grafiet.

Door: EU-correspondent René van Rijckevorsel

Door abnormaal hoog in te zetten, lijkt de Amerikaanse president te hebben gekregen wat hij wilde. Donald Trump presenteerde zijn plan als een manier voor Oekraïne om Amerika terug te betalen voor alle militaire en financiële hulp sinds de invasie van Rusland in 2022.

De Europese Unie heeft gezamenlijk ongeveer 138 miljard dollar bijgedragen aan hulp voor Oekraïne, verdeeld over financiële, militaire en humanitaire steun. De Verenigde Staten hebben ongeveer 119 miljard dollar aan steun verleend, met nadruk op militaire hulp.

De Europese Unie dus meer dan de Verenigde Staten.

Je kunt verontwaardigd zijn over Amerika’s ‘immorele’ transactionele opstelling (lekker dan, een land in nood knevelen), maar je kunt je ook de vraag stellen: waarom heeft de Europese Unie nooit iets teruggevraagd voor alle steun in de afgelopen drie jaar? Want als er één continent verlegen zit om energie en aardmetalen, dan is het Europa wel.