Spoedoverleg Oekraïne verdeelt Europa, Wilders tegen Nederlandse militairen sturen

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz vindt het ‘nog te vroeg’ om over troepenzending te spreken. Scholz roept op tot eenheid tussen Europa en de Verenigde Staten in de steun aan Oekraïne.

De Britse premier Keir Starmer zei zondag al in The Daily Telegraph bereid te zijn Britse militairen naar Oekraïne te sturen om toe te zien op een eventueel staakt-het-vuren. Starmer vindt dat het Verenigd Koninkrijk hierin een leidende rol moet spelen.

Europese regeringsleiders, onder wie premier Dick Schoof , kwamen maandag 17 februari in Parijs bijeen om te spreken over een mogelijke vredesdeal tussen Oekraïne en Rusland .

Door: Nard Lodewijk, redacteur Defensie

Terwijl VVD, NSC en BBB openstaan voor het sturen van Nederlandse soldaten, schreef PVV-leider Geert Wilders op X dat hij er niets in ziet: ‘Nederland zit al in veel missies, en we moeten ons eigen grondgebied beschermen.’

Ministers Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) en Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) toonden zich dit weekend al bereidwillig om militairen naar Oekraïne te sturen. Voor het kabinet is het ontbreken van steun van de PVV formeel geen belemmering. Dat mag zelf beslissen over de inzet van militairen.

Onduidelijkheid over inzet Nederlandse militairen

Het is wel gebruikelijk dat de Tweede Kamer instemt met zo’n besluit. Onduidelijk is of al zo’n motie er al komt op dinsdag 18 februari, wanneer het Kamerdebat is over de kwestie-Oekraïne.

In de Tweede Kamer zijn er, met de drie coalitiepartijen plus GroenLinks-PvdA, D66 en CDA, ruim negentig Kamerzetels voor militaire inzet.

Maar het politieke probleem blijft bestaan dat de PVV, als grootste coalitiepartner, tegen is. De PVV kan in het uiterste geval haar steun voor het kabinet intrekken.