Ruzie Trump-Zelensky: Europa kiest onvoorwaardelijk zijde Oekraïense president

Trump zei te betwijfelen of dat ook geldt voor Zelensky, die ‘door ons een stoere jongen is gemaakt. Maar ik denk niet dat je zonder ons zo’n stoere jongen zal zijn.’ Wel prees Trump de ‘erg dappere’ Oekraïners voor hun moed, om af te sluiten met een heldere boodschap: ‘Of je sluit een deal, of wij zijn weg.’

Vervolgens wees Trump erop dat Poetin onder zijn voorgangers Barack Obama en Joe Biden wel Oekraïne had aangevallen (in 2014 annexeerde Rusland de Krim, in 2022 viel het Oekraïne binnen) maar onder hem niet. Volgens de president een bewijs dat Poetin hem respecteert en klaar is voor een deal.

Trump en Vance verzochten hem diverse keren om dankbaarheid te tonen, omdat, aldus Trump, ‘deze oorlog in twee weken voorbij zou zijn geweest als je onze militaire hulp niet had gehad’.

Zelensky sputterde wat tegen, onder meer door te stellen dat Amerika ‘nu nog veilig is achter de mooie oceaan, maar het in de toekomst zou voelen’, doelend op de Russische dreiging. Daar was Trump niet van gediend, die zijn vicepresident bijviel. ‘Je gokt met de Derde Wereldoorlog,’ beet hij Zelensky toe.

Bron: ANP, X

‘Beste Volodymyr @zelenskyyua, we staan achter #Oekraïne, in goede en moeilijke tijden. We mogen nooit de agressor en het slachtoffer verwarren in deze verschrikkelijke oorlog,’ schrijft de aanstaande Duitse bondskanselier

‘Nederland steunt Oekraïne onverminderd. Juist nu. We willen een duurzame vrede en een einde aan de agressie-oorlog die Rusland is gestart. Voor Oekraïne, voor al haar inwoners en voor Europa,’ deelt minister-president Dick Schoof op X.

Door: Brussel-correspondent René van Rijckevorsel

De ongekende beelden uit the Oval Office roepen tal van vragen op, die de komende tijd worden beantwoord – of niet. Vooral: waarom en hoe kon de ontmoeting, ten overstaan van de camera’s van de media, zo verschrikkelijk uit de hand lopen dat er daarna niet eens meer is onderhandeld over de grondstoffendeal?

Terwijl de Amerikanen dankbaarheid en enige nederigheid verwachtten, toonde Zelensky zich ten overstaan van de pers uitgesproken en assertief met het eisen van veiligheidsgaranties en viel hij zelfs een paar keer Trump in de rede. Not done!

Dat werkt wellicht in Europa, waar alle leiders Zelensky op handen dragen en oneindig veel begrip hebben voor zijn brutale veeleisendheid, in de Verenigde Staten ligt dat anders. In oktober 2022 viel de altijd zo bedeesde Joe Biden al uit tegen Zelensky, die alleen maar meer geld en wapens eiste. Waarom toonde hij niet een beetje dankbaarheid?

Ruzie Trump en Zelensky: Starmer en Macron pakten het anders aan

Misschien had Zelensky ook de methode-Keir Starmer en -Emmanuel Macron moeten gebruiken om de hypergevoelige Amerikaanse president te paaien. Trump vindt dat wie iets van hem gedaan wil krijgen, zich respectvol moet opstellen. Starmer nam een brief mee van koning Charles met een uitnodiging tot een staatsbezoek. Dan staat Trump te glunderen.

Desnoods had Zelensky kunnen beloven een stad naar Trump te vernoemen in het heropgebouwde Oekraïne. En als hij in pak was gekomen, in plaats van in zijn gebruikelijke strijdbare outfit, zou hij gratis veel bonuspunten hebben ontvangen.

In de wetenschap dat Trump Zelensky niet al te veel sympathie toedicht – hij zou hebben meegewerkt aan het wegmoffelen van bewijzen dat Hunter Biden in Oekraïne de wet had overtreden, bewijzen die Trump in 2020 had willen inzetten om Biden te verslaan – had de Oekraïense president, als hij de deal echt wilde, beter uit een ander vaatje kunnen tappen.

En dan het vervolg? Is met het niet doorgaan van de onderhandelingen in Washington de grondstoffendeal tussen de Verenigde Staten en Oekraïne als opmaat naar vrede definitief van de baan? Dat weet je nooit bij Trump.

Na de clash liet hij via sociale media weten dat hij tijdens hun ontmoeting had ‘vastgesteld dat president Zelensky niet klaar is voor vrede als Amerika erbij betrokken is’. Zelensky kan wat Trump betreft terugkomen in het Witte Huis als hij ‘klaar is voor vrede’.

Machtsspel Trump en Poetin laat Oekraïne buitenspel

Zelensky kwam pas na het uiteenspatten van de ontmoeting met de tekst die hij ten overstaan van Trump eindeloos had moeten herhalen om de sympathie van de Amerikaanse president te winnen: ‘Dank je Amerika, dank je voor je steun, dank je voor het bezoek. Dank je POTUS, Congres en het Amerikaanse volk.’

Belangrijker is: heeft Oekraïne straks nog iets in de melk te brokken als Trump en Poetin om tafel gaan zitten? Of wacht het land een Jalta-scenario: zonder inspraak worden opgedeeld door in dit geval twee vreemde mogendheden?

Dan was de optie van een mineralendeal, waarbij de aanwezigheid van Amerikaanse mijnbedrijven al voldoende veiligheidsgarantie zou kunnen bieden, misschien toch beter. Maar Zelensky is – heel begrijpelijk – op zijn beurt niet geneigd om ook maar een greintje vertrouwen te hebben in de beloftes van Poetin.

Europa voor dilemma: steunen zonder Amerika?

Wat Zelensky wel weet, is dat de Europese Unie hem verbaal onvoorwaardelijk blijft steunen. In elk geval met brave gecoördineerde berichten op X: ‘We steunen je, dear Volodymyr.’

Hoe dat moet als de oorlog doorziekt, Amerika alle steun aan Oekraïne intrekt – niet ondenkbaar na de 10 verhitte minuten in het Oval Office – en Europa moet opdraaien voor alle financiële hulp én de wapens voor Kyiv, dat is de grootste vraag. Een die op zijn vroegst donderdag 6 maart wordt beantwoord, als de 27 EU-leiders in Brussel samenkomen voor een speciale top.

En dan hebben we het niet eens over de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor de NAVO. In het Kremlin zit iemand te glunderen.