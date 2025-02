Nieuwe regering-De Wever moet België uit moeras trekken. Lukt dat?

De Wever is in zijn hart een Vlaamse nationalist. Nu gaat hij de federale regering leiden, met de Walen erbij.

In het vermolmde Belgische politieke landschap lijkt De Wever de enige die voor de noodzakelijke verandering kan zorgen.

Maar in de coalitiebesprekingen heeft de voorman van de N-VA, tot nu burgemeester van Antwerpen, veel moeten toegeven.

Er zit veel wishful thinking in het Regeerakkoord. Lukt het echt om al die inactieven in Brussel en Wallonië aan de slag te krijgen?

Aan doorrekeningen doen de Belgen niet. Het behoud van de indexering is daarnaast een zware last voor de Belgische economie.

Pas in 2029 NAVO-norm behaald

Goed is dat de regering (in België ‘Arizona’ genoemd, omdat de gezamenlijke partijkleuren die van de vlag van de Amerikaanse staat zijn) de ‘kernuitstap’ ongedaan maakt die ruim twintig jaar geleden in gang is gezet door de toenmalige liberale premier Guy Verhofstadt.

Dat België pas in 2029 aan de NAVO-norm van 2 procent denkt te kunnen voldoen, is dan weer een gotspe.

Zeker voor het land dat de thuisbasis is van het bondgenootschap, met het hoofdkwartier in Brussel en het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), het centrale commandocentrum, in Bergen.