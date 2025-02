Europa krijgt oorwassing van J.D. Vance, Rutte steunt Vance op defensievlak

NAVO-chef Mark Rutte is het eens met Vance: ‘We moeten volwassen worden en veel meer uitgeven.’ Europese leiders steunden die oproep, maar willen met Washington overleggen over een geleidelijke afbouw van Amerikaanse steun.

J.D. Vance herhaalde de eis van president Donald Trump dat Europa meer moet investeren in defensie, zodat de Verenigde Staten zich kunnen richten op Azië. ‘In de toekomst zal Europa een grotere rol in zijn eigen veiligheid moeten nemen.’

Ook kritiseerde hij de nietigverklaring van de presidentsverkiezingen in Roemenië, dat hij een wankele democratie noemde. Volgens hem zou een socialemediacampagne, waarmee de pro-Russische Călin Georgescu de eerste ronde wist te winnen, geen bedreiging moeten zijn in een weerbare democratie.

Zo sprak hij over de arrestatie van een Britse anti-abortusactivist bij een abortuskliniek, en over de veroordeling van een Zweedse anti-islamactivist na een koranverbranding.

Vicepresident van de Verenigde Staten J.D. Vance kritiseert Europa over onder meer vrijheid van meningsuiting en immigratie. Dat deed hij tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München op vrijdag 14 februari.

Door: René van Rijckevorsel, correspondent Brussel

In zijn speech van iets meer dan 20 minuten heeft J.D. Vance het hooghartige Europa op niet mis te verstane manier de oren gewassen.

De Amerikaanse vicepresident, door velen in Europa voor zijn aantreden weggezet als een gevaarlijke idioot, legde kalm de vinger op een aantal in zijn ogen pijnlijke plekken.

Europa moet democratisch durven zijn

De belangrijkste boodschap: als de Europeanen en de Amerikanen één waardengemeenschap zijn, gebaseerd op gedeelde democratische idealen, dan moet Europa ook echt democratisch durven zijn.

En niet kiezers of partijen of het zwijgen opleggen omdat hun opvattingen niet zouden deugen.

Als je in Roemenië voor een paar honderdduizend dollar via sociale media de verkiezingen kunt manipuleren, zei hij, deugt er fundamenteel iets niet aan het systeem – iets wat EW eind vorig jaar ook schreef.

Dat een Brusselse Digital Services Act kan bepalen welke meningen online door de beugel kunnen en welke niet, is Vance ook een doorn in het oog.

Absolute vrijheid van meningsuiting is de basis van een goed functionerende democratie. Overheden of zogeheten trusted flaggers moeten niet gaan bepalen wat je wel en niet mag publiceren. Hiermee is de vrijheid van meningsuiting in het geding, schreef EW al in 2023.

‘Europa weet waartegen het vecht, maar niet waarvoor’

De meest treffende uitspraak van de eloquente, kalme Vance was wel deze: ‘Europa weet heel goed waartegen het zich verdedigt, maar weet niet wat het verdedigt.’

Het was al een historische week waarin de Europese Unie keihard op zijn plaats is gezet als het gaat om Oekraïne. Na vandaag weet de EU ook wat de basis is voor blijvende vriendschap met MAGA-Amerika.