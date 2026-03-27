JD Vance of Marco Rubio? De strijd om Trumps opvolging is begonnen

De strijd om Trumps opvolging lijkt een duel te worden: JD Vance tegen Marco Rubio.

De Amerikaanse president Donald Trump onderzoekt bij zijn adviseurs en sponsoren wie zijn opvolger moet worden, schrijft Axios. Volgens Trumps adviseurs is één ding zeker: Trumps ideale scenario is een gezamenlijke poging van minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en vicepresident JD Vance in 2028. Niet geheel duidelijk is wie er in dat scenario op plek één staat.

Vicepresident JD Vance lijkt favoriet voor 2028

In eerste instantie lijkt Vance de favoriet. Vijftien Amerikaanse presidenten waren vicepresident voordat zij het hoogste ambt bekleedden. De meest recente was Joe Biden, de nummer twee van Barack Obama.

Toch brengt de positie van vicepresident uitdagingen met zich mee. Zoals geen duidelijk afgebakende portefeuille, waardoor Vance zich minder makkelijk kan profileren.

Lot Mike Pence is waarschuwing voor Vance

Bij Trumps vorige vicepresident, Mike Pence, bleek bovendien hoe loyaal een vicepresident moet zijn. Voor de verkiezingen stond Pence bekend als een man met christelijke waarden en als voorvechter van het beperken van uitgaven door de federale overheid.

Tijdens Trumps presidentschap luisterde hij hoe zijn president opschepte over hoe hij vrouwen ‘by the pussy‘ pakte. Ook zag hij hoe Trump in zijn eerste vier jaar de Amerikaanse staatsschuld met bijna 8 biljoen euro verhoogde, één biljoen meer dan Biden in de vier jaar daarna.

Wat kreeg Pence ervoor terug? Nadat hij Trump weigerde te steunen in diens campagne om de verkiezingen van 2020 ongeldig te verklaren, verdween hij uit beeld.

Toen een menigte het Capitool in Washington bestormde op 6 januari 2021 riepen demonstranten onder andere ‘Hang Mike Pence’. Trump verdedigde zijn vicepresident niet.

Vance verliest momentum

Ten opzichte van Pence profileerde Vance zich sneller en duidelijker onder Trump. In zijn eerste jaar ging hij voortvarend van start als Trumps stokebrand. Hij voerde de boventoon in het pijnlijke gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis en uitte in München in 2025 ongekend felle kritiek op Europese NAVO-bondgenoten.

Toch hoeft die vliegende start geen gewonnen race te betekenen. JD Vance vocht jarenlang om het vertrouwen van de president te winnen, maar de meningsverschillen zijn duidelijk.

Vance, eens geliefd bij liberaal Amerika, vergeleek Trump in het verleden met Hitler en noemde zichzelf een never-Trump guy. Hoewel hij zich in 2021 met Trump verzoende, zijn zijn waarden in de eerste plaats, net als bij Pence, gestoeld op conservatieve en christelijke uitgangspunten.

Recent sprak Vance zich bovendien uit, volgens twee anonieme bronnen van Politico, tegen een interventie in Iran. Als Irak-veteraan staat hij zeer sceptisch tegenover Amerikaanse interventies in het Midden-Oosten.

Dat verklaart mogelijk waarom Vance de laatste weken, of zelfs maanden, onzichtbaar is. Een andere verklaring is de opkomst van een nieuwe favoriet: Marco Rubio.

Rubio’s diplomatieke koers naast Trump

‘Maar, Marco, doe het alsjeblieft niet beter dan je al deed. Want als je dat wél doet, lig je eruit.’ Het is één van de vele complimenten die Trump de afgelopen maanden aan Marco Rubio gaf.

Trumps tweede termijn draait in de media vooral om geopolitiek. Venezuela, Groenland, de veiligheidsconferentie in München, Iran en Cuba. In elk dossier speelde buitenlandminister Marco Rubio de meest prominente rol naast Trump.

Hij profileert zich nadrukkelijk als vriendelijke diplomaat. Waar Vance een jaar eerder een beschuldigende toon aansloeg, suste Rubio dit jaar in München met vleiende woorden de Europese zorgen. Dat hij inhoudelijk hetzelfde zei, wist hij te verhullen.

Daarnaast is Rubio binnen een deel van Trumps kring, met name onder Mar-a-Lago-sponsoren, de gewenste kandidaat.

Rubio terughoudend in strijd om Trump-opvolging

Het grootste obstakel voor Rubio’s kandidatuur is zijn eigen ambitie. In tegenstelling tot de grenzeloze ambitie van Vance deed Rubio vooralsnog weinig om zich te positioneren voor het hoogste ambt in 2028.

Vorig jaar zei hij nog dat hij als eerste Vance zou steunen als die zich verkiesbaar zou stellen. Volgens Axios bevestigde Rubio dat standpunt in februari opnieuw aan Vance.

Vance favoriet, maar Rubio loopt in

Wie heeft de voorkeur van de grote baas zelf? Trump lijkt voorlopig Vance te verkiezen, al ziet hij ook een rol voor Rubio. Het belangrijkste voor hem lijkt dat de mannen samen verkiesbaar zijn.

Als de Republikeinse kiezer nu zou stemmen, heeft Vance opnieuw de voorkeur. Hoewel het nog vroeg is, wijzen de meeste peilingen op een winst van ongeveer 60 procent voor Vance.

Ook de koersen op Polymarket zijn interessant om te volgen. Daaruit blijkt dat Rubio de afgelopen maanden terrein won, terwijl Vance juist stevig daalde.

Inmiddels maakt Vance nog ongeveer 36 procent kans op de Republikeinse nominatie als presidentskandidaat, tegenover 25 procent voor Rubio. In december 2025 stond Vance nog op 52 procent en Rubio op slechts 7 procent.

Voorlopig heeft Vance dus een voordeel ten opzichte van Rubio, maar diens momentum boedt kansen. Het tweede jaar van Trump brengt op zich al genoeg spanning met zich mee, maar deze potentiële machtsstrijd is er een om in de gaten te houden.