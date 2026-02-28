LIVE | ‘Steeds meer tekenen’ dat Khamenei is gedood bij aanval, Teheran ontkent

- 16:33 Iran meldt nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases in de regio
- De Iraanse Revolutionaire Garde is begonnen aan een nieuwe reeks raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Dat bericht de Iraanse staatstelevisie, die zich zegt te baseren op informatie van de garde.
- De Iraanse aanvallen volgen op Amerikaanse en Israëlische aanvallen op doelen in Iran. Israëlische media berichten dat in Israël twee personen gewond zijn geraakt door de tegenaanvallen van Iran.
- Ook uit andere plekken in het Midden-Oosten komen berichten over aanvallen. In Koeweit raakte een drone de internationale luchthaven, meldt de burgerluchtvaartautoriteit. Meerdere medewerkers raakten lichtgewond.
- In Dubai hoorden verslaggevers van persbureau AFP een nieuwe, harde explosie. Ook steeg rook op.
- 16:28 Extra bijeenkomst Europese Commissie over Iran op maandag
- Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Iran belegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een speciale vergadering van de Commissie. Die vindt maandag plaats, schrijft ze op X.
- ‘Voor de regionale veiligheid en stabiliteit is het van het grootste belang dat er geen verdere escalatie plaatsvindt door de ongerechtvaardigde aanvallen van Iran op partners in de regio’, voegt ze eraan toe.
- 16:13 Bijeenkomst Malieveld wordt feest door mogelijke dood Khamenei
- De demonstratie in Den Haag tegen het Iraanse regime slaat om in een feest nadat berichten rondgaan dat ayatollah Ali Khamenei mogelijk is gedood bij aanvallen van Israël en de Verenigde Staten.
- Dat nieuws verspreidt zich snel op het Malieveld en mensen zijn uitzinnig van blijdschap, dansen en houden een polonaise terwijl ‘Iran, Iran, Iran’ klinkt.
- Het overlijden van Khamenei is echter nog niet zeker en de berichten zijn onbevestigd, al spreken anonieme bronnen in Israëlische media van ‘steeds meer tekenen’ van zijn dood.
- Israël liet eerder weten dat hij doelwit was, satellietbeelden tonen schade aan het terrein van zijn huis, maar het is onbekend of hij daar was of waar hij nu is.
- 15:37 Israël: aanval op ‘strategische’ luchtverdediging Iran voltooid
- Israël meldt een grote reeks luchtaanvallen te hebben afgerond die waren gericht tegen ‘strategische’ luchtverdedigingssystemen van Iran.
- Een van de doelwitten was een geavanceerd systeem in Kermanshah, schrijft nieuwssite Times of Israel.
- ‘De IDF blijft op dit moment de infrastructuur van het Iraanse terreurregime aanvallen om het regime een slag toe te brengen en dreigingen voor het Israëlische thuisfront te verijdelen’, aldus de krijgsmacht.
- Israël voert met de VS aanvallen uit op Iran, dat zelf met tegenaanvallen komt, terwijl getuigen tegen AFP zeiden dat ze rook zagen opstijgen bij de basis Al Dhafra in Abu Dhabi.
- 15:18 Israëlische media: ‘Steeds meer tekenen’ dat Khamenei is gedood bij aanval
- Anonieme bronnen zeggen tegen Israëlische media dat er ‘steeds meer tekenen’ zijn dat de Iraanse ayatollah Ali Khamenei is omgekomen bij de Israëlische en Amerikaanse aanvallen van zaterdag, al is zijn lot onbevestigd.
- Israël heeft eerder zelf gezegd dat Khamenei een van de doelwitten was en op satellietbeelden is te zien dat het terrein van zijn huis is geraakt, maar het is niet bekend of hij daar aanwezig was.
- Het Israëlische Channel 12 meldt dat de Israëlische inschatting over zijn mogelijke dood in elk geval niet is gebaseerd op die satellietbeelden, zonder te verduidelijken waarop dan wel.
- Volgens Channel 12 gaan er ook berichten rond dat Khamenei binnenkort een televisietoespraak houdt, maar die zou mogelijk al eerder zijn opgenomen.
- Bronnen zeggen ook tegen persbureau Reuters dat de Iraanse defensieminister Amir Nasirzadeh en de leider van de Revolutionaire Garde Mohammed Pakpour zijn gedood.
- De Iraanse buitenlandminister Abbas Araqchi erkent dat ‘een aantal commandanten’ van de Revolutionaire Garde zijn gedood, maar noemt dat ook ‘niet zo’n groot probleem’.
- 15:15 Bekijk hier Trumps speech over de aanval op Iran
- 14:27 Vier doden door Iraanse raket in Syrië
- Vier mensen zijn omgekomen toen een Iraanse raket zaterdag in het zuiden van Syrië neerkwam tijdens gevechten tussen de VS, Israël en Iran, meldt het Syrische staatspersbureau.
- Een lokale bestuurder zei tegen het staatspersbureau SANA dat de raket terechtkwam in de stad Sweida, nabij de grens met Israël.
- 14:26 Ministers van Buitenlandse Zaken van Iran en Rusland voeren telefoongesprek
- De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft zaterdag tegen zijn Iraanse ambtgenoot Abbas Araghchi gezegd dat Moskou wil helpen om de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op Iran snel en vreedzaam te beëindigen.
- Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.
- Lavrov zei dat Rusland zijn zetel in de VN-Veiligheidsraad kan gebruiken om ‘een zoektocht naar een vreedzame oplossing te vergemakkelijken’.
- Araghchi, die het gesprek initieerde, sprak zijn dank uit voor de ‘onwankelbare en standvastige steun’ van Moskou.
- 13:37 Israël: leider Iraanse Revolutionaire Garde mogelijk gedood bij aanval
- Israëlische functionarissen denken dat de leider van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) is gedood bij recente aanvallen op Iran, meldt Times of Israel.
- Ook de Iraanse minister van Defensie en de inlichtingenchef zouden vermoedelijk zijn omgekomen. IRG-topman Mohammad Pakpour bekleedde zijn functie minder dan een jaar; zijn voorganger Hossein Salami werd in 2025 gedood bij Israëlische aanvallen.
- Iran en het Israëlische leger hebben de dood van Pakpour nog niet bevestigd, terwijl de zwaarbewapende Revolutionaire Garde geldt als een belangrijke steunpilaar van het regime.
- 13:00 Zo reageren politieke partijen op Trumps en Netanyahus aanval op Iran
-
De aanval op Iran komt voor veel politieke partijen niet als een verrassing, maar roept grote zorgen op over escalatie en de toekomst van het regime.
-
D66 waarschuwt: ‘Met een luchtoorlog een regime omverwerpen lukt zelden, zeker als er geen samenwerking met een georganiseerde oppositie is’ en: ‘Zonder overtuigend langetermijnplan is een militaire interventie een sprong in het duister.’
-
VVD benadrukt dat ‘De veiligheid van onschuldige burgers, Nederlanders daar en in de regio, en het voorkomen van verdere escalatie in de regio zijn nu belangrijker dan ooit.’
-
GroenLinks-PvdA stelt dat er ‘geen basis’ is in het internationaal recht en zegt: ‘Alle inzet moet nu gaan naar de-escalatie en voorkomen van onschuldige slachtoffers’.
-
JA21 vindt dat telt ‘of deze interventie daadwerkelijk leidt tot meer veiligheid voor de regio en vrijheid voor het Iraanse volk’, terwijl de SGP spreekt van ‘Niet onverwacht, maar toch ingrijpend’.
-
SP noemt het een aanval op het internationaal recht, ‘wat je ook vindt van het regime in Iran’, en DENK zegt: ‘Netanyahu en Trump storten het Midden-Oosten opnieuw in oorlog, terwijl onderhandelingen plaatsvonden’.
-
- 11:50 Iran noemt aanval Israël en VS: ‘Een flagrante misdaad’
- Iran heeft de aanvallen van Israël en de VS ‘een flagrante misdaad’ genoemd en vindt dat de Veiligheidsraad van de VN met spoed moet bijeenkomen.
- Israël en de VS begonnen zaterdag met aanvallen op onder meer leiders van het regime, ministeries en militaire bases in Iran.
- Een legerwoordvoerder zei: ‘we Israël en de VS een les zullen leren die ze nog niet eerder hebben meegemaakt’, kort na diplomatieke gesprekken tussen Iran en de VS in Genève.
- 11:12 Luchtalarm en explosies in Bahrein en Riyad bij Amerikaanse bases
- In Bahrein is het luchtalarm afgegaan na een bevestigde raketaanval op een Amerikaanse marinebasis, zo’n 230 kilometer van de Iraanse kust.
- Ook in Koeweit, Qatar, Abu Dhabi en Riyad werden explosies gemeld bij of nabij bases waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd; Qatar zou een Iraanse raket hebben neergehaald.
- In Saudi-Arabië, waar de VS onder meer militairen hebben op de Prince Sultan Air Base bij Riyad, komen de meldingen te midden van oplopende spanningen tussen Iran en regionale rivalen, ondanks een verzoeningsakkoord tussen Riyad en Teheran in 2023.
- 10:46 Israël roept 20.000 reservisten op
- Israël heeft 20.000 reservisten van het leger opgeroepen, meldt nieuwssite Times of Israel. Die maatregel komt te midden van de Israëlische aanvallen op Iran en de Iraanse vergeldingsaanvallen op Israël.
- De 20.000 manschappen komen bovenop de 50.000 reservisten die op dit moment al in dienst waren. De extra militairen zijn met name bedoeld voor de luchtmacht, de marine en de inlichtingendiensten.
- 10:46 Qatar onderschept Iraanse raket
- Qatar heeft een Iraanse raket onderschept, meldt Al Jazeera op basis van het Qatarese leger. In dat land hebben de Amerikanen een militaire basis. Die viel Iran ook aan na de vorige Amerikaanse aanvallen in de zomer van 2025.
- Al Jazeera zendt uit vanuit Qatar en in de studio ging zaterdagochtend een alarm af dat iedereen op zijn of haar telefoon kreeg. Daarin wordt de bevolking opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke aanvallen en uit de buurt te blijven van militaire bases.
- De nieuwszender meldt dat er ook explosies te horen zijn in Bahrein, waar ook een Amerikaanse basis is.
- 10:29 Premier Jetten roept op tot terughoudendheid na aanval op Iran
- Premier Rob Jetten roept alle partijen op tot terughoudendheid nadat een aanval van Israël en de Verenigde Staten op Iran is begonnen.
- Hij deed die oproep in Nieuwegein, waar D66 zaterdag een partijcongres houdt.
- 09:52 Premier Netanyahu: aanval is voor Iraniërs kans macht te pakken
- De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat de aanvallen die zijn land en de Verenigde Staten op Iran uitvoeren, ‘de voorwaarden kunnen scheppen voor het moedige Iraanse volk om het lot in eigen hand te nemen’.
- Het is volgens Netanyahu ‘tijd voor alle geledingen in de Iraanse samenleving het juk van de tyrannie van het regime af te werpen’. Het land wordt sinds 1979 geregeerd door de conservatieve sjiitische geestelijkheid die fel anti-Amerikaans en anti-Israëlisch is.
- De premier herhaalde dat Iran niet mag worden toegestaan kernwapens te bemachtigen. Israëlische functionarissen hebben de aanvallen ‘preventief’ genoemd. Iran ontkent al decennia een nucleair wapen te willen hebben.
- 09:49 Minister Berendsen roept na aanval op Iran op verdere escalatie te voorkomen
- Na de aanval op Iran roept ‘Nederland alle partijen op om terughoudendheid te betrachten en verdere escalatie te voorkomen’, laat minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) in een reactie aan het ANP weten. ‘Stabiliteit in de regio is essentieel.’
- Hij laat verder weten dat het kabinet de situatie in Iran, Israël en de bredere regio nauwgezet volgt en in contact staat met de ambassades in de regio.
- 09:22 Israël meldt Iraanse raketlanceringen, luchtalarm in Noord-Israël
- Israël zegt dat Iran raketten heeft afgevuurd in de richting van Israël, meldt nieuwssite Times of Israel.
- In het noorden van Israël gaat het luchtalarm af en worden mensen opgeroepen om naar schuilkelders te gaan.
- 09:21 Trump roept Iraniërs op in opstand te komen
- De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Iraanse bevolking opgeroepen om in opstand te komen tegen het regime, als de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op hun land voorbij zijn. ‘Neem de regering over als wij klaar zijn, het zal aan jullie zijn’, zei Trump in een video op Truth Social. ‘Dit is waarschijnlijk jullie enige kans.’
- Trump waarschuwde de Iraniërs voorlopig wel binnen te blijven, zolang de aanvallen nog gaande zijn. ‘Het is erg gevaarlijk, bommen zullen overal vallen.’
- De Amerikaanse president riep ook leden van de Iraanse Revolutionaire Garde, het leger en de politie op om hun wapens neer te leggen. ‘Je zal eerlijk worden behandeld, met totale immuniteit, of je zult een zekere dood tegemoet gaan.’
- 09:20 Trump verwacht mogelijk ook Amerikaanse doden na aanval op Iran
- De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er mogelijk ook Amerikaanse doden en gewonden zullen vallen bij de aanvallen op Iran. ‘Dat gebeurt vaak in oorlog’, zei Trump in een video op Truth Social, die dus rekening houdt met Iraanse vergeldingsaanvallen.
- ‘Mijn regering neemt elke mogelijke stap om het risico voor Amerikaans personeel in de regio zo klein mogelijk te maken’, zei Trump. ‘Desalniettemin, en ik zeg dit niet lichtvaardig: het Iraanse regime wil moorden. Dappere Amerikaanse militairen kunnen om het leven komen en er kunnen slachtoffers vallen.’
- Iran heeft al gezegd bezig te zijn met de voorbereidingen van tegenaanvallen. Die zouden gericht kunnen zijn op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten.
- 09:20 Iraanse media melden dat president Pezeshkian in veiligheid is
- De Iraanse president Masoud Pezeshkian is ongedeerd en in veiligheid, volgens Iraanse media.
- Die melden meerdere raketinslagen bij Iraanse regeringsstellingen in de hoofdstad, inclusief ministeries en het presidentieel paleis.
- Een Israëlische functionaris zei dat ‘alle leden van de regering van Iran doelwit van aanvallen zijn’.
- 09:19 Trump bevestigt luchtaanval: Irans raketprogramma zal ‘met de grond gelijk’ worden gemaakt
- De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat de VS een luchtaanval op Iran uitvoeren en zegt dat Irans raketprogramma ‘met de grond gelijk’ zal worden gemaakt omdat Iran volgens hem kernwapens ontwikkelt.
- In zijn videoboodschap zegt hij: ‘Een korte tijd geleden is het Amerikaanse leger begonnen met grote gevechtsoperaties in Iran’ en voegt daaraan toe: ‘Het doel is om het Amerikaanse volk te beschermen tegen opkomende dreigingen van het Iraanse regime, een wrede groep van harde, vreselijke mensen.’
- Volgens Trump heeft Iran tientallen jaren ‘terreur’ gezaaid in eigen land en via bondgenoten in het Midden-Oosten.
- Over eerdere onderhandelingen zegt hij: ‘We hebben het geprobeerd, ze wilden een deal sluiten, toen weer niet, toen weer wel, ze wisten niet wat er gebeurde.’
- 09:17 VS stellen dat aanvallen op militaire doelen gericht zijn
- De Amerikaanse aanvallen op Iran zijn gericht op militaire doelen, aldus een functionaris tegenover nieuwszender CNN.
- In Teheran worden ook raketinslagen gemeld bij het presidentieel paleis en het machtscentrum van de leider van het land, Ali Khamenei.
- Die is niet meer in de hoofdstad volgens plaatselijke media. President Masoud Pezeshkian zou de aanval hebben overleefd.
- Israël spreekt over preventieve aanvallen op militaire doelen, zoals plaatsen waar raketten gelanceerd kunnen worden.
- Een Israëlische functionaris spreekt over verscheidene dagen van aanvallen. Volgens een Amerikaanse functionaris zijn de aanvallen groter in omvang dan die van juni 2025.
- Toen vielen Israël en de VS Iran dagenlang aan met als doelwit nucleaire installaties.
- 09:16 Iran bereidt tegenaanvallen voor na Israëlisch-Amerikaanse aanval
- Iran is bezig met de voorbereidingen van een vergeldingsaanval na de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op het land.
- Een functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat de tegenaanval “verpletterend” zal zijn.
- De vorige keer dat Israël en de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden op Iran, sloeg Teheran ook terug.
- Iran viel toen met honderden drones en ballistische raketten aan op Israël en op een Amerikaanse basis in het Midden-Oosten.
- 09:15 Irak sluit luchtruim na aanvallen op buurland Iran
- Irak heeft het luchtruim gesloten vanwege de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op het buurland Iran.
- Ook Iran zelf heeft het luchtruim voor onbepaalde tijd afgesloten na de aanvallen.
- 08:55 VS voeren ook aanvallen op Iran uit
- De Verenigde Staten voeren ook aanvallen uit op Iran. Dit hebben The New York Times en persbureau Reuters van officiële zijde vernomen. Israël had al laten weten dat de aanvallen lang voorbereid zijn en gecoördineerd worden met de Amerikanen.
- Iraanse media melden talrijke explosies, onder meer in het centrum van hoofdstad Teheran. Maar ook in andere steden zijn zware explosies gehoord, zoals Isfahan, Karaj, Kermanshah,Tabriz en Qom. Volgens de Israëlische publieke omroep worden er aanvallen uitgevoerd op militaire doelen en op instellingen van het regime.
- In Teheran zouden onder meer ministeries zijn aangevallen. De hoogste leider van het land, de ayatollah Ali Khamenei, zou niet meer in Teheran zijn. Veel inwoners proberen de stad uit te vluchten volgens plaatselijke media.
- 08:54 Iraël en VS voeren gezamenlijke aanvallen uit op Teheran, luchtruim beide landen gesloten
- Israël en de Verenigde Staten hebben gezamenlijke aanvallen uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran, waarbij meerdere explosies zijn gemeld en rookwolken boven de stad hangen.
- Volgens Israël gaat het om een preventieve aanval die maandenlang is voorbereid. Het is nog onduidelijk wat precies het doelwit was, maar mogelijk is de omgeving van het kantoor van ayatollah Khamenei geraakt; hij zou al op een veilige locatie zijn.
- Door de oplopende spanningen rond het Iraanse nucleaire programma zijn zowel het Israëlische als het Iraanse luchtruim gesloten en is in Israël de noodtoestand uitgeroepen.
