LIVE | ‘Steeds meer tekenen’ dat Khamenei is gedood bij aanval, Teheran ontkent

Zo reageren politieke partijen op Trumps en Netanyahus aanval op Iran

De aanval op Iran komt voor veel politieke partijen niet als een verrassing, maar roept grote zorgen op over escalatie en de toekomst van het regime.

D66 waarschuwt: ‘Met een luchtoorlog een regime omverwerpen lukt zelden, zeker als er geen samenwerking met een georganiseerde oppositie is’ en: ‘Zonder overtuigend langetermijnplan is een militaire interventie een sprong in het duister.’

VVD benadrukt dat ‘De veiligheid van onschuldige burgers, Nederlanders daar en in de regio, en het voorkomen van verdere escalatie in de regio zijn nu belangrijker dan ooit.’

GroenLinks-PvdA stelt dat er ‘geen basis’ is in het internationaal recht en zegt: ‘Alle inzet moet nu gaan naar de-escalatie en voorkomen van onschuldige slachtoffers’.

JA21 vindt dat telt ‘of deze interventie daadwerkelijk leidt tot meer veiligheid voor de regio en vrijheid voor het Iraanse volk’, terwijl de SGP spreekt van ‘Niet onverwacht, maar toch ingrijpend’.