WEF Davos 2026 | Volg hier de speech van Donald Trump LIVE

Von der Leyen: EU moet sterker worden in wereld van machtspolitiek

De Europese Unie moet erkennen dat zij opereert in een wereld waarin machtsverhoudingen doorslaggevend zijn. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag in een toespraak in het Europees Parlement.

De ontwikkelingen rond Groenland, de situatie in Venezuela en de oorlog in Oekraïne tonen volgens haar aan dat de internationale orde niet alleen snel is veranderd, maar dat die verandering ook blijvend is.

Net als eerder deze week tijdens het World Economic Forum in Davos benadrukte Von der Leyen dat Europa daarom sneller werk moet maken van strategische onafhankelijkheid. ‘Of het nu gaat om onze economie of onze veiligheid, om technologie of democratie. We moeten zelf sterk staan als we de wereld om ons heen willen vormgeven.’

Volgens de Commissievoorzitter is de EU in staat zich snel aan te passen, ‘zoals we hebben gedaan tijdens de energiecrisis en de pandemie’. Omdat de wereld in hoog tempo verandert, moeten ook ‘onze instellingen, overheden en samenlevingen – wij allemaal’ meebewegen.

Over Groenland herhaalde Von der Leyen dat zij de door de Verenigde Staten opgelegde tarieven onjuist vindt. Tegelijk waarschuwde zij voor escalatie met bondgenoten als de VS. Een meerderheid van het Europees Parlement wil de stemming over de handelsdeal met de Verenigde Staten voorlopig uitstellen vanwege de spanningen rond Groenland.