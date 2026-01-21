WEF Davos 2026 | Volg hier de speech van Donald Trump LIVE

Volg hier alle ontwikkelingen rondom WEF Davos 2026. Reacties, besluiten en politieke gevolgen, minuut voor minuut.
Hoofdpunten
- 15:28 Trump begroet Mark Rutte in WEF-speech ‘Mark ben je hier?’
Trump sprak uitvoerig over wat hij ziet als ongelijkheden in de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa, en in het bijzonder met de NAVO. Volgens hem tonen beide onvoldoende waardering voor wat de VS voor hen hebben gedaan.
Hij zei dat de Verenigde Staten ‘niets’ hebben gekregen van de NAVO. ‘We zullen waarschijnlijk niets krijgen, tenzij ik besluit buitensporige kracht en geweld te gebruiken, maar dat zal ik niet doen,’ voegde hij daaraan toe. ‘Het enige wat de Verenigde Staten vragen, is een plek die Groenland heet.’
- ‘Amerika betaalde praktisch 100 procent van de NAVO’, klaagt Trump. ‘Ik heb dat gestopt, het was niet eerlijk’.
- ‘Nu gaat de NAVO-norm naar 5 procent en daar wordt ze sterker van.’ Daarna begroet Trump Rutte ‘Mark ben je hier? Hallo Mark’.
- 15:20 Trump belooft geen geweld te gebruiken om Groenland over te nemen
- In de speech die Trump geeft, belooft hij dat hij geen militair geweld zal gebruiken om Groenland over te nemen.
- Toch volhardt Trump dat Groenland moet worden overgedragen aan de Verenigde Staten.
- 15:13 Trump haalt hard uit naar premier Canada
- Trump: ‘Het enige wat wij van Denemarken willen is Groenland om nationale en internationale veiligheidsredenen.’ Trump zegt dat Amerika dit nodig heeft voor de ontwikkeling van ene raketschild, dat ook Canada beschermt. ‘Canada zou ons dankbaar moeten zijn.’
- Daarna haalt Trump hard uit naar de Canadese premier Mark Carney. ‘Canada leeft dankzij de Verenigde Staten, onthoud dat Mark, als je weer statements maakt.’
- 15:12 Trump: ‘Groenland teruggeven was heel dom’
- Trump zegt veel respect te hebben voor Groenland en Denemarken.
- ‘Maar’, zegt Trump, ‘Geen enkel land of groep van landen in de wereld is in de positie om Groenland veilig te stellen, behalve de Verenigde Staten’.
- ‘We zijn een machtig land, veel krachtiger dan mensen doorhebben. Ik denk dat iedereen dat door kreeg twee weken geleden in Venezuela,’ aldus de Amerikaanse president.
- Daarna begint Trump over de Tweede Wereld Oorlog ‘Toen Denemarken in de Tweede Wereldoorlog binnen zes uur werd verslagen door Duitsland en niet in staat was Denemarken of Groenland te verdedigen voelde Amerika de plicht om Groenland te verdedigen.’
- Daarna noemt Trump Groenland ‘Een groot, prachtig stuk ijs, je kan het eigenlijk geen land noemen’.
- ‘Na de Tweede Wereld Oorlog gaf Amerika Groenland terug aan Denemarken. Dat was heel dom,’ concludeert Trump.
- 14:56 Trump: Verenigde Staten helpen Venezuela ‘om meer geld te verdienen’
De Verenigde Staten helpen Venezuela ‘om meer geld te verdienen dan ze in lange tijd hebben gedaan’, zei Trump, verwijzend naar de recente afzetting van leider Nicolás Maduro.
‘Zodra de aanval voorbij was, zeiden ze: laten we een deal sluiten. Meer landen zouden dat moeten doen,’ voegde Trump daaraan toe.
- 14:51 Trump sneert naar Europa
- Trump zegt dat ‘niet de goede kant op gaat’. Ook sneert Trump naar Europa. Volgens hem schaden massamigratie en de focus op groene energie het continent.
- 14:46 Trump begint speech op het World Economic Forum
- Trumps begint zijn speech die hij aan wereldleiders geeft op het World Economic Forum in Davos. Hij zegt dat het geweldig is om weer in Davos te zijn en ‘vrienden en vijanden’ weer te ontmoeten.
- Trump begint in zijn speech met zijn economische prestaties. Hij noemt het de staat van de Amerikaanse economie ‘het grootste economische herstel in de Amerikaanse geschiedenis’ en zegt ‘inflatie te hebben verslagen’.
- 13:57 Trump geeft speech om 14:30
- Trump zal Venezuela, Groenland en Vredesraad benoemen zijn toespraak die staat gepland om 14:30.
- Volgens het Witte Huis zal het verder gaan over Trumps ‘America first-beleid’.
- 13:54 Britse premier Starmer uit kritiek op Trump: ‘Het Verenigd Koninkrijk zal niet toegeven aan dreigementen’
- De Britse premier Keir Starmer heeft kritiek geuit op de ambities van Trump om Groenland onderdeel te maken van de Verenigde Staten.
- Starmer heeft gezegd: ‘Ik zal niet toegeven, en het Verenigd Koninkrijk zal niet toegeven aan dreigementen met tarieven als het gaat om onze principes en waarden over de toekomst van Groenland. Dat is mijn heldere standpunt’.
- 13:47 Amerikaanse gouverneurs hekelen Trumps plannen voor Groenland
- In een panel dat wordt gehouden op het World Economic Forum, hekelen enkele democratische gouverneurs het buitenlandbeleid van president Trump. Zo noemt Gouverneur Andy Beshear van Kentucky Trumps plannen om Groenland toe te eigenen ‘superdom’ en ‘raar’. ‘Dit is niet wie wij zijn,’ zegt hij.
- Ook Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan, heeft geen goed woord over voor de Amerikaanse president. ‘De schade die nu wordt aangericht, zal nog voor een lange tijd voelbaar zijn.’ Ze vreest dat het Amerikaanse concurrentievermogen en het vertrouwen van bondgenoten nog lang geschaad blijven door Trumps acties.
- 13:20 Trump met helikopter naar Davos
- Trump heeft het vliegtuig verlaten en vertrekt per helikopter naar Davos. Later vandaag zal hij daar een toespraak geven voor de wereldleiders op het World Economic Forum.
- 13:10 Trumps ontmoeting met Merz gaat niet door
- Trumps geplande ontmoeting met de Duitse bondskanselier Merz gaat niet door.
- President Trump is later dan gepland geland in Zwitserland. Daarom slaat de Amerikaanse delegatie deze ontmoeting over.
- 12:53 Trump is geland in Zwitserland
- Trump is geland in Zürich, Zwitserland, na een vertraging van twee uur, door een technisch probleem. De Amerikaanse president heeft zijn reis voortgezet met het vliegtuig van de vice-president.
Trump zal zijn reis doorzetten van Zürich naar Davos, waar hij de wereldleiders zal adresseren.
- 12:31 Rutte wil aandacht bij Oekraïne houden: ‘Het hoofdprobleem is nu niet Groenland’
- NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte maakt zich zorgen over de afnemende aandacht voor Oekraïne. ‘Het hoofdprobleem is nu niet Groenland, het hoofdprobleem is Oekraïne’.
- ‘NAVO-lidstaten moeten niet het idee krijgen dat de verdediging van Oekraïne vergeten kan worden.’ Rutte voegde daaraan toe: ‘Ze hebben onze steun nodig nu, morgen en de dag daarna.’
- 11:51 Rutte reageert fel op NAVO-uitspraken Trump
-
NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte heeft tijdens het World Economic Forum in Davos fel gereageerd op uitspraken van Donald Trump over de betrouwbaarheid van Europese bondgenoten. Trump had gesuggereerd dat Europese NAVO-landen mogelijk niet te hulp zouden schieten als de Verenigde Staten een beroep zouden doen op Artikel 5 van het NAVO-verdrag.
-
Rutte weersprak die claim nadrukkelijk. ‘Hij zei gisteravond tijdens zijn persconferentie dat hij eraan twijfelt of Europeanen te hulp zouden komen als Artikel 5 wordt ingeroepen. Ik zeg hem: ja, dat zullen ze,’ aldus de NAVO-chef.
-
Volgens Rutte is wederzijdse solidariteit de kern van het bondgenootschap. Hij benadrukte dat er geen twijfel bestaat over de inzet van de NAVO-partners, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. ‘Ik twijfel er geen moment aan dat de Verenigde Staten ons te hulp zullen komen, en wij zullen de Verenigde Staten te hulp komen,’ zei hij.
-
- 11:28 NAVO-secretaris-generaal Rutte roept op tot ‘doordachte diplomatie’
-
NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte heeft op het World Economic Forum in Davos opgeroepen tot ‘doordachte diplomatie’ om de spanningen rond Groenland te adresseren.
-
Aanleiding zijn uitspraken van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, die tijdens zijn bezoek aan Davos opnieuw Amerikaanse aanspraken op het gebied onder de aandacht brengt.
-
Rutte erkende dat er sprake is van oplopende spanningen, maar benadrukte terughoudendheid in zijn reactie. ‘Ik zie dat er op dit moment spanningen zijn, daar bestaat geen twijfel over. Ik ga daar verder geen inhoudelijk commentaar op geven,’ aldus de NAVO-chef.
-
Volgens Rutte is diplomatie uiteindelijk de enige effectieve manier om met dergelijke geopolitieke kwesties om te gaan.
-
- 11:18 VS-minister Lutnick: ‘We gaan de confrontatie head-on aan’
-
De Amerikaanse regering onder president Donald Trump neemt dit jaar deel aan het World Economic Forum in Davos met een duidelijke boodschap: niet om het bestaande mondiale economische model te behouden, maar om het openlijk uit te dagen, schrijft Howard Lutnick, de minister van Handel van de Verenigde Staten in de Financial Times.
-
Volgens Lutnick heeft decennialang globalistisch beleid de Amerikaanse economie verzwakt, banen verplaatst en werknemers in de VS en andere westerse landen benadeeld.
-
Onder het beleid van ‘America First’ kiest de Verenigde Staten voor een nieuwe koers. De focus ligt op het versterken van de binnenlandse industrie, eerlijke handel, energie-onafhankelijkheid en economische groei die ten goede komt aan Amerikaanse burgers.
-
Volgens hem werpt dit beleid zijn vruchten af: het handelstekort en het begrotingstekort zijn fors gedaald, de export groeit en investeringen in de Amerikaanse economie bereiken recordhoogtes.
-
De VS benadrukt dat nationale economische kracht geen bedreiging vormt voor de wereld, maar juist bijdraagt aan stabielere internationale markten. ‘America First’ betekent volgens Lutnick niet ‘Amerika alleen’.
-
- 10:56 Rutte zegt te werken aan een oplossing voor Groenland ‘achter de schermen’
- Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte zegt dat hij zich niet publiekelijk uitlaat over de spanningen tussen Amerika en Europa over Groenland.
- ‘Ik kan u verzekeren dat ik werk aan een oplossing achter de schermen, maar dat kan ik niet publiekelijk doen,’ aldus de NAVO-chef.
- ‘President Trump en andere leiders hebben gelijk dat we meer moeten doen aan de veiligheid in het noordpoolgebied.’
- 10:47 President ECB noemt gedrag Verenigde Staten ‘vreemd’
- Christine Lagarde, president van de ECB, noemt het gedrag van de Verenigde Staten ‘vreemd’ voor een bondgenoot.
- ‘Als je decennia lang een NAVO-bondgenoot bent en deel uitmaakt van elkaars geschiedenis, is het vreemd als je dreigt met het innemen van territorium dat niet te koop is, zoals Groenland, en intimideert met tarieven en andere restricties in de internationale handel.
- Lagarde voegde daaraan toe dat ze niet van plan is om Trump te ontmoeten.
- ‘Zodra president Trump zijn positie duidelijk maakt, later deze middag in Davos, kan Europa bepalen hoe het daarop reageert.’
- 10:33 Topman Meta noemt eventuele vergelding tegen Amerikaanse technologiebedrijven ‘zelfdestructief’
-
Een eventuele Europese vergeldingsactie tegen Amerikaanse technologiebedrijven als reactie op door president Donald Trump aangekondigde handelstarieven zou ‘zelfdestructief’ zijn. Daarvoor waarschuwt een topbestuurder van Meta, het moederbedrijf van Facebook.
-
Volgens Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer bij Meta, is het niet in het belang van Europa om de technologiesector te treffen als tegenmaatregel tegen Amerikaanse tarieven die zouden worden opgelegd aan landen die zich verzetten tegen een Amerikaanse overname van Groenland. Kaplan sprak aan de zijlijn van het World Economic Forum in Davos.
-
‘Ik denk dat technologie een bijzonder zelfdestructieve sector zou zijn voor Europa om op te mikken bij vergelding,’ zei Kaplan.
-
De waarschuwing komt op een moment van oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Europese bondgenoten over Groenland en mogelijke handelsmaatregelen. Binnen de Europese Unie wordt gedebatteerd over een reactie op eventuele Amerikaanse tarieven, waarbij ook tegenmaatregelen tegen Amerikaanse bedrijven worden overwogen.
-
Volgens Kaplan zou een dergelijke stap de Europese economie meer schade kunnen toebrengen dan opleveren, gezien de sterke verwevenheid tussen de Europese markt en Amerikaanse technologiebedrijven.
-
- 10:25 Amerikaanse minister van Financiën: laat ‘reflexmatige’ woede varen en ga in gesprek met Trump
-
Europese leiders moeten hun ‘reflexmatige woede’ laten varen en in gesprek gaan met de Amerikaanse president Donald Trump om zijn standpunten over de mogelijke overname van Groenland aan te horen. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent in Davos, voorafgaand aan de komst van Trump naar het World Economic Forum in Zwitserland.
-
Bessent riep Europese politici op tot kalmte en waarschuwde voor emotionele reacties. ‘Ik zeg tegen iedereen: haal diep adem. Laat die reflexmatige woede en verbittering die we hebben gezien achterwege,’ verklaarde hij tegenover verslaggevers, enkele uren voordat Trump werd verwacht op de jaarlijkse bijeenkomst.
-
Volgens Bessent zou een direct gesprek met de Amerikaanse president meer duidelijkheid kunnen bieden over diens beweegredenen. ‘Waarom gaan ze niet gewoon zitten, wachten tot president Trump hier is en luisteren naar zijn argumenten,’ aldus de minister.
-
- 09:54 Europese populisten hekelen Trumps bedreigingen aan Europa
- ‘Trumps bedreigingen tegen een soevereine staat zijn onacceptabel,’ zegt Jordan Bardella, het hoofd van het rechts-populistische Rassemblement National.
- Ook andere rechts-populistische leiders in Europa worstelen met het agressieve buitenlandbeleid dat Trump voert. Zo noemt AFD-voorvrouw Alice Weidel Trumps belofte om zich niet te bemoeien met buitenlandse aangelegenheden ‘geschonden’.
- Nigel Farage, de leider van de Reform-partij, die met zijn partij boven aan de opiniepeilingen staat in het Verenigd Koninkrijk, noemde Trumps opmerkingen ‘fout’.
- Andere leiders van populistische partijen, zoals Geert Wilders, maar ook populistische partijen uit Spanje en Polen houden zich nog op de vlakte.
- 09:26 Von der Leyen: EU moet sterker worden in wereld van machtspolitiek
-
De Europese Unie moet erkennen dat zij opereert in een wereld waarin machtsverhoudingen doorslaggevend zijn. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag in een toespraak in het Europees Parlement.
-
De ontwikkelingen rond Groenland, de situatie in Venezuela en de oorlog in Oekraïne tonen volgens haar aan dat de internationale orde niet alleen snel is veranderd, maar dat die verandering ook blijvend is.
-
Net als eerder deze week tijdens het World Economic Forum in Davos benadrukte Von der Leyen dat Europa daarom sneller werk moet maken van strategische onafhankelijkheid. ‘Of het nu gaat om onze economie of onze veiligheid, om technologie of democratie. We moeten zelf sterk staan als we de wereld om ons heen willen vormgeven.’
-
Volgens de Commissievoorzitter is de EU in staat zich snel aan te passen, ‘zoals we hebben gedaan tijdens de energiecrisis en de pandemie’. Omdat de wereld in hoog tempo verandert, moeten ook ‘onze instellingen, overheden en samenlevingen – wij allemaal’ meebewegen.
-
Over Groenland herhaalde Von der Leyen dat zij de door de Verenigde Staten opgelegde tarieven onjuist vindt. Tegelijk waarschuwde zij voor escalatie met bondgenoten als de VS. Een meerderheid van het Europees Parlement wil de stemming over de handelsdeal met de Verenigde Staten voorlopig uitstellen vanwege de spanningen rond Groenland.
-
EU-leiders komen donderdag bijeen voor een extra overleg over de Europese reactie op de Amerikaanse tarieven.
-
- 09:08 Gouverneur Californië tegen wereldleiders: ‘Het is gênant.’
-
Tijdens het World Economic Forum in Davos hebben wereldleiders dinsdag scherpe waarschuwingen geuit over de oplopende spanningen rond Groenland en de toenemende zorgen over de wereldhandel.
-
De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde voor een ‘nieuwe koloniale benadering’ die decennialange internationale samenwerking dreigt te ondermijnen. Macron verscheen in Davos met een pilotenbril vanwege een ooginfectie.
-
De scherpste woorden kwamen van de Californische gouverneur Gavin Newsom. In de inkomhal van het forum sprak hij Europese leiders rechtstreeks toe met de boodschap: ‘Het is tijd om serieus te worden en te stoppen met medeplichtig te zijn. Het is tijd om rechtop te staan en standvastig te blijven – toon een ruggengraat.’
- Mensen laten zich omverlopen. Ik had een heleboel kniebeschermers moeten meenemen voor alle wereldleiders,’ zei Newsom tegen verslaggevers op het World Economic Forum in Davos. ‘Het is gewoon gênant.’
