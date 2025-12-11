Finse president Alexander Stubb in Nederland: wie is deze Trump-fluisteraar?

De Finse president Alexander Stubb – sinds 2024 in functie –brengt vandaag en morgen met zij vrouw Suzanne Innes-Stubb een staatsbezoek aan Nederland. Stubb is mag dan staatshoofd zijn van een relatief klein land (qua bevolking), hij geldt wel als een van de meest vooraanstaande Europese leiders.
Stubb begrijpt door zijn levensloop de Brusselse machine als geen ander en weet die te vertalen op een manier die zelfs de Amerikaanse president Donald Trump aanspreekt, onder meer als ze samen golfen. Als belangrijke Europese delegaties op bezoek gaan in Washington, is Stubb altijd van de partij.