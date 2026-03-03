Waarom deze joodse feestdag centraal staat bij de aanval op Iran

Na de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran is de raketdreiging uit Iran zo groot geworden dat het Poerimfeest, waarop joden herdenken hoe zij ooit ontsnapten aan een dreigende massamoord in Perzië (het huidige Iran), dit jaar niet veilig kan worden gevierd.

Juist het feest van bevrijding kan nu niet doorgaan door dreiging uit datzelfde land. De Israëlische regering laat weten het feest dit jaar te verbieden.

Maar dat de militaire operatie van afgelopen weekend samenvalt met het Poerimfeest, lijkt geen toeval. Netanyahu wijst zelfs op een mogelijke herhaling van deze Bijbelse geschiedenis. Ook andere Israëli’s koppelen de dood van Khamenei aan dit eeuwenoude feest.

Wat vieren joden met Poerim?

Het Poerimfeest is een belangrijk feest in de joodse traditie. Het wordt in het voorjaar gevierd en valt vanwege de verkleedpartijen te vergelijken met het katholieke carnaval.

Alles draait om het Bijbelverhaal van de Joodse koningin Ester. In dit verhaal smeedt de Perzische handlanger Haman een plan om het Joodse volk uit te roeien, met toestemming van de Perzische koning.

Dankzij het ingrijpen van Ester en haar oom Mordechai gaan zijn plannen niet door. Het volk ontsnapt dankzij hen aan een massamoord.

Verkleden als Mordechai en Ester

Om dit te vieren gaan mannen en vrouwen verkleed als Mordechai of Ester de straat op. Tijdens het voorlezen van het Bijbelverhaal in de synagoge mogen de kinderen stampen, gillen en fluiten bij het horen van de naam Haman.

Sommige joden zien het tijdens het feest zelfs als doel om zo dronken te worden dat zij het verschil niet meer weten tussen de vervloekte Haman en de gezegende Mordechai.

De parallellen tussen de bevrijding van het Joodse volk toen, en de mogelijke bevrijding van Iran van het antisemitische regime onder ayatollah Khamenei, waren voor veel Israëliërs dan ook snel getrokken.

Netanyahu vergelijkt aanval op Iran met Poerim

Maar al voor de dood van Khamenei bekend werd, sprak de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zich duidelijk uit over zijn doel. Twee uur nadat de raketten op Iran waren afgevuurd, richtte hij zich in een toespraak tot het land.

‘Tweeënhalfduizend jaar geleden stond in het oude Perzië een tiran tegen ons op met precies hetzelfde doel: ons volk volledig vernietigen. Maar Mordechai de Jood en koningin Ester redden ons volk met hun moed en vindingrijkheid. In die dagen van Poerim besliste het lot, en de slechte Haman viel.’

‘Ook vandaag, met Poerim, is de teerling geworpen en het einde van het kwaadaardige regime zal eveneens komen,’ voegde hij eraan toe. Andere Israëlische politici en hooggeplaatsten trokken ook een vergelijking tussen Haman en Khamenei.

Is dit een nieuwe Poerim?

De aanval op Iran moet dus opnieuw een einde maken aan de dreiging voor de Joden uit het oosten. Onder leiding van de ayatollahs streefde Iran naar de vernietiging van Israël.

Zo bestempelde ayatollah Khamenei Israël als ‘een kwaadaardig kankergezwel dat moet worden vernietigd en uitgeroeid’.

Door de jaren heen voorzag Iran de terreurorganisaties Hamas en Hezbollah van geld en wapens, organisaties die beide uit zijn op de verdwijning en vernietiging van Israël.

Nu werpen Netanyahu en Trump zich op om deze dreiging uit te schakelen en een moderne Poerim te bewerkstelligen.

De koppeling met het Bijbelse verhaal is bedoeld om te laten zien dat er opnieuw zal worden afgerekend met dreiging uit het Oosten.

Wat nu met Iran?

Hoe de situatie in Iran zich nu gaat ontwikkelen is onduidelijk. Volgens Trump kunnen de Amerikaanse bombardementen nog vier tot vijf weken aanhouden, wat aanzienlijk langer is dan de twee tot drie dagen die hij eerder noemde.

Ook de Amerikaanse minister van Oorlog Pete Hegseth is onduidelijk over eventuele inzet van grondtroepen in Iran.

Khamenei-oren

Toen het nieuws over Khamenei’s dood zaterdagavond bekend werd, vierden veel Israëli’s dit op straat. Nu grappen ze dat ze in plaats van ‘Oznei Haman’ (Hamansoren), ‘Oznei Khamenei’ gaan bakken.

Hamansoren zijn de traditionele koekjes die worden gebakken tijdens het Poerimfeest. In Israëlische WhatsApp-groepen circuleren afbeeldingen van Hamansoren met de baard en tulband van Khamenei.

Feesten in schuilkelders

Waarschijnlijk zal het voor veel Israëlische joden bij koekjes bakken en wijn drinken blijven, want het grootschalige feest is nu door de regering verboden, vanwege de aanhoudende dreiging van raketten uit Iran.

Omdat veel Israëliërs meerdere keren per dag moeten schuilen in schuilkelders, worden op sommige plaatsen alternatieve Poerimvieringen onder de grond georganiseerd.