Bad Bunny bij de Super Bowl: een middelvinger naar Trump?

Met de keuze voor Bad Bunny als headliner tijdens de Super Bowl krijgt het grootste sportevenement van de Verenigde Staten een politiek randje. President Donald Trump hekelt de keuze voor de Puerto Ricaanse popster, die fel gekant is tegen Trump en zijn immigratiebeleid. De president dreigt de federale immigratiedienst ICE naar de Super Bowl te sturen.

Vanavond is het zover: de Super Bowl in Californië, de finale van het American-football-seizoen. Hoewel het sportevenement wereldwijd bijna 200 miljoen kijkers trekt, zal niet iedereen buiten de Verenigde Staten weten dat in deze zestigste editie de Seattle Seahawks het opnemen tegen de New England Patriots.

Waar de Super Bowl écht om bekendstaat is de halftime show, die dit jaar door zanger Bad Bunny wordt verzorgd.

Een van de grootste popartiesten ter wereld

De 31-jarige Puerto Ricaan behoort tot de absolute top in de (pop)muziekwereld. Met zijn experimentele stijl, waarin hij Spaanstalige reggaeton met hiphop vermengt, verovert hij de wereld in snel tempo.

In 2025 was hij de meest gestreamde artiest op Spotify, iets wat hem in 2020, 2021 en 2022 ook al lukte, en waardoor hij alleen zangeres Taylor Swift tot zijn concurrentie hoeft te rekenen.

Ook was hij de grote winnaar bij de Grammy Awards van zondag 1 februari, de grootste muziekprijs van de Verenigde Staten. Hier werd zijn Debí Tirar Más Fotos tot album van het jaar uitgeroepen.

Miljoenen ogen, miljoenen dollars

Optreden in de halftime show van de Super Bowl is een bekroning op zijn korte maar indrukwekkende carrière. Gedurende het kleine kwartier waarin de spelers binnen uitrusten, wordt het speelveld omgetoverd tot een podium.

Grootheden van Prince tot The Rolling Stones en van Michael Jackson tot Beyoncé gingen Bad Bunny voor. Over de halftime show wordt doorgaans meer gesproken dan over de wedstrijden zelf.

Om de overweldigende populariteit van deze halftime shows te illustreren: bedrijven betalen ongeveer 8 miljoen dollar voor een reclamespotje van 30 seconden tijdens de show.

Het toonbeeld van Amerikaans patriottisme

Behalve een commercieel circus is het evenement ook het visitekaartje dat de Verenigde Staten aan de rest van de wereld afgeven. Een van ’s werelds meest bekeken shows hoort een feest te zijn waarin de Amerikaanse cultuur wordt gevierd – de kijker wordt dan ook volledig in het Amerikaanse patriottisme meegezogen.

Het toppunt hiervan is de gebruikelijke opvoering van het Amerikaanse volkslied The Star-Spangled Banner. Dit jaar wordt het volkslied opgevoerd door zanger Charlie Puth, ongetwijfeld gepaard met flink wat vlagvertoon.

Lees ook | Hoe ICE onder Trump een instrument van autoritair staatsgeweld wordt

President Donald Trump hekelt de keuze voor Bad Bunny als hoofdact tijdens de rust. De zanger is een uitgesproken criticus van zijn beleid, vooral van het optreden van de federale immigratiedienst ICE.

Ook is hij kritisch op het beleid van de Verenigde Staten wat betreft zijn geboorteplaats Puerto Rico. Officieel hoort het gebied bij de Verenigde Staten, maar doordat het geen staat is mogen de inwoners niet stemmen en zijn ze niet vertegenwoordigd in het Congres.

Omstreden ICE-agenten naar de Super Bowl

Volgens Bad Bunny is het dus hoog tijd voor Puerto Rico om onafhankelijk te worden. Deze uitspraken vallen zoals te verwachten slecht bij president Trump, die meermaals heeft gedreigd ICE-agenten naar de optredens van Bad Bunny te sturen.

Hetzelfde geldt voor zijn halftime show. Kristi Noem, Trumps minister van Binnenlandse Veiligheid, kondigde in oktober aan dat ICE ‘all over that place’ zal zijn.

Trump werd bij de vorige editie de eerste zittende president die de Super Bowl bezocht. Ditmaal heeft hij aangegeven niet aanwezig te zullen zijn. Hoewel hij de lange afstand van Washington naar Santa Clara (Californië) als reden opgeeft, zijn de uitspraken van de kritische artiest in zijn richting waarschijnlijk de ware reden.

Trump noemt Bad Bunny een verschrikkelijke keuze

In een interview met The New York Post gaf Trump al aan dat hij Bad Bunny een verschrikkelijke keuze vindt. Het programma van de halftime show, dat door Apple Music en rapper Jay-Z’s bedrijf Roc Nation wordt samengesteld, valt dan ook te zien als een middelvinger naar de president.

Lees ook | Joodse Amerikaanse denker Leon Wieseltier: ‘Trump is een erg destructieve man’

Naast Bad Bunny als hoofdact treedt de rockband Green Day op in het voorprogramma. Deze groep uitte in het verleden eveneens felle kritiek op de Amerikaanse president.

De Super Bowl wordt in de nacht van zondag op maandag om 00.30 Nederlandse tijd uitgezonden op ESPN. Voor Bad Bunny moet de kijker nog wat langer wachten: die treedt rond 2 uur ‘s nachts op.