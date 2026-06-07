LIVE | Hegseth koppelt D-day-herdenking aan oproep voor strenger migratiebeleid

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Hoofdpunten
- 12:13 Hegseth dringt bij Europa aan op hardere aanpak van immigratie
- De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft Europese landen opnieuw opgerepen meer te doen tegen immigratie. Dat deed hij tijdens een herdenking op de Amerikaanse militaire begraafplaats in Colleville-sur-Mer, voorafgaand aan de D-day-herdenkingen.
- Hegseth trok een parallel met de geallieerde samenwerking in de Tweede Wereldoorlog. ‘Elke bondgenoot heeft in 1944 bloed vergoten en zijn deel bijgedragen’, zei hij. Volgens de minister moeten Europese NAVO-landen ook nu ‘schouder aan schouder staan’ met de Verenigde Staten.
- De bewindsman waarschuwde daarnaast voor wat hij omschreef als een bedreiging voor de westerse beschaving. Hij stelde dat ‘andere Europese stranden bestormd worden door andere, gevaarlijke ideologieën’ en verwees naar migrantenboten die aankomen in Zuid-Europese landen. ‘Wanneer gaan de Europese hoofdsteden eindelijk iets doen tegen die invasie, of is het al te laat?’ aldus Hegseth.
- vrijdag 05 juni
- vrijdag 05 juni, 09:35 Nieuwe sancties raken Cubaanse leiders en staatsapparaat
- De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel, zijn vrouw en drie andere Cubanen, onder wie Alejandro Castro, zoon van voormalig president Raúl Castro. Eventuele Amerikaanse tegoeden worden bevroren en zakendoen met Amerikanen wordt verboden.
- Washington legt daarnaast sancties op aan meerdere Cubaanse staatsinstellingen, waaronder de Revolutionaire Strijdkrachten. De stap past in Trumps bredere strategie om de druk op Havana verder op te voeren.
- Cuba verkeert al jaren in een diepe economische crisis, met stroomuitval, brandstoftekorten en slecht functionerende publieke voorzieningen. Díaz-Canel noemt de sancties „niet-legitiem”, terwijl Trump zegt dat hij Cuba wil aanpakken zodra er een akkoord met Iran ligt.
- donderdag 04 juni
- donderdag 04 juni, 14:35 Trump woedend op vier Republikeinen: ‘Zij zijn AANDACHTTREKKERS’
- Amerikaanse president Donald Trump haalt uit naar vier Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden die een resolutie steunden om de oorlog in Iran te stoppen.
- De door de Democraten ingediende resolutie had volgens Trump niet ingediend mogen worden, omdat hij op dat moment ‘middenin slotonderhandelingen om een einde te maken aan de oorlog’ met Iran zat.
- Op zijn sociale media platform Truth Social noemt hij de steun voor de resolutie onpatriottisch en schrijft: ‘Wie zou zoiets onpatriottisch doen. Ze weten hoe de onderhandelingen ervoor staan.’
- Over de vier Republikeinen schrijft Trump: ‘De vier Republikeinen, dat is een heel ander verhaal. Zij zijn AANDACHTTREKKERS.’
- donderdag 04 juni, 09:16 Huis van Afgevaardigden stemt voor stop op oorlog tegen Iran
- Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een door de Democraten ingediende resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog tegen Iran te stoppen totdat het Congres toestemming geeft voor verdere aanvallen.
- De resolutie werd met 215 tegen 208 stemmen aangenomen. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten voor de resolutie.
- De resolutie is grotendeels symbolisch omdat de Senaat er ook nog op moet stemmen. Daarnaast is er een tweederdemeerderheid in beide kamers nodig om een veto van president Donald Trump te kunnen verwerpen.
- De stemming is opmerkelijk omdat eerdere pogingen om de oorlogsmachten van Trump ten aanzien van Iran in te perken strandden: in maart werd een vergelijkbare resolutie met 212 tegen 219 stemmen verworpen en in april mislukte een nieuwe poging met één stem verschil.
- Dat de resolutie nu wel werd aangenomen, laat een toenemende onvrede in het Congres over het conflict zien, ook onder Republikeinen.
- woensdag 03 juni
- woensdag 03 juni, 09:10 Trump spreekt steun uit voor Colombiaanse rechts-radicale presidentskandidaat
- De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn “volledige en absolute” steun uitgesproken voor de uiterst rechtse Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella.
- In een bericht op Truth Social noemde Trump hem een “slimme, sterke en standvastige leider” die volgens hem de economie zal laten groeien, illegale migratie zal stoppen en criminaliteit en drugs zal bestrijden.
- De la Espriella won zondag verrassend de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met 43,7 procent van de stemmen, tegenover 41 procent voor de linkse kandidaat Iván Cepeda.
- In de tweede ronde op 21 juni neemt hij het tegen Cepeda op, terwijl hij pleit voor een militair verbond met de VS en Israël.
- dinsdag 02 juni
- dinsdag 02 juni, 18:18 Trump benoemt bondgenoot Bill Pulte tot tijdelijk hoofd van nationale inlichtingendienst
- Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte aangewezen als tijdelijk hoofd van de nationale inlichtingendienst. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die eind deze maand vertrekt.
- Pulte, directeur van de onafhankelijke Amerikaanse hypotheektoezichthouder Federal Housing Finance Agency, is een vertrouweling van Trump. Op Truth Social stelde de president dat Pulte beschikt over ‘ruime ervaring met het beheer van de meest gevoelige dossiers in Amerika’.
- De benoeming is opvallend omdat Pulte geen ervaring heeft in nationale veiligheid of inlichtingenwerk. Hij speelde wel een grote rol bij het indienen van strafrechtelijke klachten tegen politieke tegenstanders van Trump.
- Gabbard kondigde eind mei haar vertrek aan. Volgens persbureau Reuters gebeurde dat tegen de achtergrond van oplopende spanningen met het Witte Huis. Zelf zegt ze dat haar beslissing te maken heeft met de kankerdiagnose van haar man.
- maandag 01 juni
- maandag 01 juni, 19:43 Trump heeft gebeld met Netanyahu en Hezbollah, zegt dat alle aanvallen stoppen
- Zowel Israël als Hezbollah zullen stoppen met elkaar aan te vallen. Dat laat de Amerikaanse president weten op zijn Truth Social-kanaal, nadat hij naar eigen zeggen met beide partijen een telefoongesprek heeft gevoerd.
- maandag 01 juni, 17:40 Merz wil met Europese leiders betere band met Trump opbouwen
- De Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil samen met andere Europese regeringsleiders werken aan een betere verstandhouding met de Amerikaanse president Donald Trump in de aanloop naar de NAVO-top van juli. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg organiseert hij later deze maand een overleg in Berlijn.
- Bij die bijeenkomst moeten de leiders van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Polen een pakket maatregelen opstellen waarmee zij kunnen aantonen dat Europese NAVO-landen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen defensie. Ook NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zou voor het overleg zijn uitgenodigd.
- Trump is ontstemd omdat de NAVO-bondgenoten weinig steun hebben uitgesproken voor de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog met Iran en voor pogingen om de Straat van Hormuz weer volledig open te stellen voor de scheepvaart.
- zondag 31 mei
- zondag 31 mei, 12:24 Trump zet campagne tegen drugskartels onverminderd voort
- Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Volgens Southern Command kwamen daarbij drie mannen om het leven. Washington stelt dat het vaartuig betrokken was bij drugssmokkel op een bekende smokkelroute.
- Het is de tweede vergelijkbare aanval in twee dagen tijd. Sinds president Donald Trump vorig jaar opdracht gaf tot een hardere aanpak van drugskartels, zijn volgens Amerikaanse cijfers al meer dan 200 mensen gedood bij operaties in de Caraïbische Zee en de oostelijke Stille Oceaan.
- Critici zetten vraagtekens bij de rechtmatigheid van de aanvallen. Bewijs voor de vermeende drugssmokkel is niet openbaar gemaakt. Deskundigen stellen dat de operaties mogelijk in strijd zijn met het internationaal recht en het zeerecht onder druk zetten.
- zaterdag 30 mei
- zaterdag 30 mei, 10:38 Rechter dwingt Trump-naam van cultuurcentrum te verwijderen
- Donald Trump wil niet langer voorzitter zijn van het Kennedy Center for the Performing Arts. De president zegt samen met het Congres te werken aan een overdracht van het bestuur van het volgens hem ‘falende’ cultuurcentrum.
- Trump nam vorig jaar zelf de leiding over het centrum en doopte het om tot het Trump-Kennedy Center. Vrijdag bepaalde een Amerikaanse rechter echter dat Trumps naam van het gebouw moet verdwijnen en alle naamborden moeten worden verwijderd.
- Op Truth Social noemt Trump die uitspraak ‘schokkend’. Zonder bewijs stelt hij bovendien dat geen enkele Amerikaanse president ooit zo oneerlijk door rechters is behandeld als hij.
- vrijdag 29 mei
- vrijdag 29 mei, 17:43 Pam Bondi erkent ‘redactionele fouten’ bij vrijgave Epstein-documenten
- Bij het vrijgeven van de Epstein-documenten zijn volgens voormalig Amerikaans minister van Justitie Pam Bondi ‘redactionele fouten’ gemaakt, zo blijkt uit haar openingsverklaring aan een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden.
- Bondi benadrukte echter dat ‘vanaf de eerste dag van dit proces is dit ministerie toegewijd aan verantwoording en transparantie’.
- Volgens haar verliep de vrijgave in meerdere fases omdat het anonimiseren van de documenten veel tijd vergde.
- Ondanks die censurering werden namen van slachtoffers openbaar gemaakt, terwijl Democratische wetgevers stellen dat namen van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik juist waren weggelakt.
- donderdag 28 mei
- donderdag 28 mei, 08:18 Olieprijzen stijgen fors na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran
- De olieprijzen zijn donderdagochtend fors gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Daarbovenop meldde de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) een aanval op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Een snel einde aan het conflict in het Midden-Oosten lijkt daarmee opnieuw verder weg.
- Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent duurder en kwam uit op 91,12 dollar. Brentolie steeg met 3,7 procent naar 97,78 dollar per vat. Een dag eerder waren de prijzen juist nog gedaald, doordat beleggers hoopten op een snelle de-escalatie en een volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers.
- De oplopende olieprijzen drukten donderdag op het sentiment op de Aziatische beurzen. De Nikkei-index in Tokio verloor 1,5 procent, terwijl de Kospi in Seoul 3,6 procent lager noteerde. In Hongkong daalde de Hang Seng-index met 2,3 procent.
- Ook de Europese beurzen lijken lager te openen, mede door de nieuwe onrust in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen.
- zondag 24 mei
- zondag 24 mei, 08:31 Schietincident bij Witte Huis: dader was bekend bij veiligheidsdiensten
- Een man is zaterdag doodgeschoten bij een controlepost bij het Witte Huis. Volgens de Secret Service begon de dader te schieten toen hij een controlepost bij het Witte Huis naderde. Agenten openden daarop het vuur. Een omstander raakte hierbij gewond.
- Rond het Witte Huis in Washington werd na het incident een grote politiemacht ingezet. Journalisten op het terrein kregen opdracht dekking te zoeken en werden naar de persruimte gebracht. Volgens aanwezige media werd het Witte Huis afgesloten.
- De dader was al eerder meerdere keren in aanraking gekomen met Amerikaanse veiligheidsdiensten en de politie, meldt onder meer CNN.
- Het gaat om de 21-jarige Nasire Best. Hij werd in het verleden onder meer gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Bij een eerdere aanhouding verklaarde hij volgens rechtbankdocumenten dat hij ‘Jezus Christus’ was.
- Op sociale media plaatste Best eerder berichten waarin hij zichzelf ‘de zoon van God’ noemde. Ook publiceerde hij volgens CNN een bericht dat kon worden opgevat als een dreigement aan het adres van president Donald Trump.
- Trump was tijdens het incident aanwezig in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Volgens Trump had de schutter ‘een geweldige historie en mogelijk een obsessie met het Witte Huis’. Hij bedankte de politie en veiligheidsdiensten voor hun beroepsmatige en doeltreffende optreden tegen de schutter.
- vrijdag 22 mei
- vrijdag 22 mei, 19:59 Hoofd van Amerikaanse inlichtingendiensten Tulsi Gabbard stapt op
- Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, legt haar functie neer. Dat meldt Fox News op basis van haar ontslagbrief. Aanleiding is de gezondheidssituatie van haar man, bij wie onlangs een zeldzame vorm van botkanker werd vastgesteld. Gabbard stopt op 30 juni om hem te ondersteunen.
- In haar brief schrijft ze ‘zeer dankbaar’ te zijn voor het vertrouwen dat zij de afgelopen anderhalf jaar kreeg. Haar benoeming leidde destijds tot twijfel bij meerdere senatoren, die tijdens een moeizame hoorzitting in de Senaat vraagtekens zetten bij haar geschiktheid voor de functie.
- Persbureau Reuters meldt ondertussen dat het Witte Huis Gabbard onder druk zou hebben gezet om op te stappen.
- Gabbard was eerder namens de Democratische Partij lid van het Congres, maar groeide later uit tot een uitgesproken bondgenoot van president Donald Trump. Recent kwam ze opnieuw onder vuur te liggen vanwege haar betrokkenheid bij een inval in een verkiezingskantoor nabij Atlanta, in het kader van een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude bij de verkiezingen van 2020.
- Trump noemt haar op Truth Social een bestuurder die ‘fantastisch werk’ heeft geleverd. Haar taken worden voorlopig overgenomen door adjunct-directeur Aaron Lukas.
- vrijdag 22 mei, 16:23 Berendsen vertrouwt erop dat VS afbouw in Europa verder afstemmen
- Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen zegt na overleg met zijn NAVO-collega’s vertrouwen te hebben in een goede afstemming rond de Amerikaanse plannen om een deel van de verantwoordelijkheid voor de Europese defensie over te dragen.
- ‘Daar hebben we constructieve gesprekken over gevoerd’, aldus Berendsen na de bijeenkomst, waarbij ook de Amerikaanse minister Marco Rubio aanwezig was. De VS zorgden de afgelopen dagen voor onrust in Europa met aankondigingen over het terugtrekken van troepen.
- Volgens Berendsen verliep het overleg in een ‘constructieve sfeer’, al maakte Rubio ook duidelijk dat Washington teleurgesteld is over de kritische houding van verschillende Europese landen tegenover de oorlog met Iran. Rubio waarschuwde eerder al dat dit onderwerp ook zal spelen tijdens de komende top van president Donald Trump met andere wereldleiders in Ankara.
- ‘Europa zal meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de eigen veiligheid’, zei Berendsen. ‘Daar gaat het gesprek nu over: welke rol de Verenigde Staten blijven spelen en welke taken Europese landen zelf op zich gaan nemen.’
- woensdag 20 mei
- woensdag 20 mei, 17:36 VS klagen voormalige Cubaanse president Raúl Castro aan
- De Verenigde Staten hebben voormalig Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd, meldt een functionaris van de regering-Trump aan persbureau Reuters.
- De aanklacht heeft betrekking op zijn vermeende rol bij het neerhalen van twee civiele vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse hulporganisatie uit Miami in 1996.
- De stap wordt gezien als een nieuwe poging om de druk op de Cubaanse regering verder op te voeren.
- dinsdag 19 mei
- dinsdag 19 mei, 17:00 VS trekt 5000 militairen terug uit Europa
- De Verenigde Staten verminderen hun troepental in Europa niet met 9000, maar met 5000 militairen. Volgens een hoge NAVO-bron zou het merendeel van de betrokken troepen in Polen worden gestationeerd.
- President Donald Trump kondigde eerder aan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken uit onvrede over kritiek uit Berlijn op de oorlog tegen Iran. Diverse media berichtten daarnaast dat 4000 Amerikaanse militairen in Polen bij hun vertrek niet zouden worden vervangen.
- Duitsland reageerde eerder relatief gelaten op de aankondiging dat duizenden militairen zouden vertrekken, al bestond er wel grote bezorgdheid over het mislopen van verwachte middellangeafstandswapens.
- Polen reageerde geschokt op het bericht dat ook deze ‘modelbondgenoot’ per saldo duizenden troepen zou verliezen. Volgens een hoge NAVO-bron heeft Trump opdracht gegeven om 5000 militairen uit Europa terug te halen. Dat kan snel worden gerealiseerd door de 4000 militairen die klaarstonden om naar Polen te vertrekken, in de Verenigde Staten te houden.
- De eenheid die oorspronkelijk naar Duitsland zou gaan om Europa te voorzien van momenteel nog ontbrekende middellangeafstandswapens, brengt het totaal op ongeveer 5000 militairen.
- maandag 18 mei
- maandag 18 mei, 16:04 NYT: VS willen meer dan militaire rol op Groenland
- Volgens The New York Times willen de Verenigde Staten op Groenland een grotere rol spelen dan alleen militair. De krant baseert zich daarbij op gesprekken met Amerikaanse, Deense en Groenlandse bronnen.
- De Verenigde Staten zouden onder meer vetorecht willen krijgen over Russische en Chinese investeringen op Groenland, en azen ook op toegang tot de grondstoffen van het eiland.
- De VS willen daarnaast militair aanwezig blijven als Groenland ooit onafhankelijk wordt van Denemarken. Groenland ziet dat volgens The New York Times niet zitten.
- zondag 17 mei
- zondag 17 mei, 09:46 VS stoppen vrijstelling voor Russische olie
- De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling van sancties op Russische olie laten verlopen. De regeling, ingevoerd door de regering-Trump, maakte het voor landen als India mogelijk om gesanctioneerde Russische olie die al op tankers op zee was geladen alsnog te kopen.
- De maatregel moest de gevolgen verzachten van de sterk gestegen olieprijzen na de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent had eerder al aangegeven dat hij de vrijstelling niet wilde verlengen.
- De maatregel stuitte bovendien op forse kritiek, vooral van Europese bondgenoten. Zij beschouwen sancties als een belangrijk middel om Rusland olie-inkomsten te ontnemen en zo de financiering van de oorlog in Oekraïne te beperken.
- Ook in de Verenigde Staten klonk kritiek. Tegenstanders wezen erop dat er volgens hen geen bewijs was dat de tijdelijke vrijstelling leidde tot lagere brandstofprijzen voor Amerikaanse consumenten.
- Tegelijkertijd hadden verschillende landen in Washington aangedrongen op een verlenging van de regeling. Vooral India en Indonesië vrezen problemen met de brandstofvoorziening als de toegang tot Russische olie verder wordt beperkt.
- zaterdag 16 mei
- zaterdag 16 mei, 08:00 Trump: ‘Nummer twee van IS gedood bij operatie in Nigeria’
- Amerikaanse troepen hebben samen met de Nigeriaanse strijdkrachten Abu-Bilal al-Minuki, de nummer twee van Islamitische Staat (IS) wereldwijd, gedood.
- Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social.
- ‘Vanavond hebben dappere Amerikaanse troepen en de strijdkrachten van Nigeria, onder mijn leiding, feilloos een zorgvuldig geplande en zeer complexe missie uitgevoerd om de meest actieve terrorist ter wereld uit te schakelen’, schrijft Trump.
- Door geweld van jihadistische groepen als Boko Haram en IS kwamen in Nigeria de afgelopen 15 jaar ruim 40.000 mensen om het leven en raakten meer dan 2 miljoen mensen ontheemd.
- vrijdag 15 mei
- vrijdag 15 mei, 18:57 Duitse bondskanselier Merz: zou mijn kinderen niet aanraden om in VS te wonen
- De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zegt dat hij zijn kinderen momenteel niet zou aanraden om in de Verenigde Staten te wonen, studeren of werken. Dat zei hij tijdens een katholieke jongerenconferentie in Würzburg. Volgens Merz is er in de VS ‘een ander sociaal klimaat’ ontstaan en hebben zelfs hoogopgeleiden moeite om werk te vinden.
- De uitspraken komen terwijl de relatie tussen Duitsland en de regering van Donald Trump al onder druk staat. Eerder bekritiseerde Merz de Amerikaanse rol in de oorlog met Iran, waarna Trump besloot militairen uit Duitsland terug te trekken en extra importheffingen op Europese auto’s in te voeren.
- Toch benadrukte Merz dat hij nog altijd een bewonderaar van Amerika is, al neemt die bewondering volgens hem ‘op dit moment niet toe’. Opvallend genoeg sprak Merz eerder op de dag nog telefonisch met Trump, een gesprek dat hij omschreef als ‘goed’.
- vrijdag 15 mei, 17:03 Chinese president Xi Jinping in najaar op bezoek in VS
- De Chinese president Xi Jinping gaat dit najaar op bezoek in de Verenigde Staten. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua heeft hij een uitnodiging van Donald Trump geaccepteerd.
- Trump nodigde Xi uit tijdens zijn recente bezoek aan China. De Amerikaanse president omschreef hun gesprekken als positief en constructief.
- Beide leiders spraken onder meer over Iran, Taiwan en de handelsrelaties tussen hun landen. Volgens Xi zijn afspraken gemaakt over stabiele economische en handelsbetrekkingen. Het bezoek moet bijdragen aan verdere diplomatieke contacten tussen Washington en Beijing.
- vrijdag 15 mei, 14:14 Trump: geen toezeggingen aan China gedaan over Taiwan
- Donald Trump zegt tijdens zijn bezoek aan China geen toezeggingen te hebben gedaan over Taiwan. Wel kondigde hij aan binnenkort een besluit te nemen over een nieuwe Amerikaanse wapendeal met het eiland.
- De positie van Taiwan was een van de belangrijkste onderwerpen tijdens zijn gesprekken met de Chinese leider Xi Jinping. China beschouwt Taiwan als onderdeel van het eigen grondgebied en ziet de kwestie als cruciaal in de relatie met de VS.
- Volgens Trump vroeg Xi expliciet of de Verenigde Staten Taiwan zouden verdedigen bij een conflict. De Amerikaanse president gaf daarop geen duidelijk antwoord en zei dat alleen hij weet wat de VS in zo’n situatie zouden doen. Trump benadrukte na afloop dat hij zich tegenover China nergens formeel aan heeft verbonden.
- donderdag 14 mei
- donderdag 14 mei, 10:13 China waarschuwt Trump over Taiwan
- De Chinese president Xi Jinping waarschuwt voor ‘botsingen en zelfs conflicten’ als de VS verkeerd omgaan met Taiwan. Volgens Xi is de kwestie rond het eiland ‘het belangrijkste onderwerp’ in de relatie tussen Washington en Beijing.
- Tijdens een ruim twee uur durend overleg met Donald Trump benadrukte Xi dat vrede in de Straat van Taiwan niet samengaat met Taiwanese onafhankelijkheid. De VS leveren wapens aan Taiwan, dat door China als afvallige provincie wordt gezien.
- Taiwan reageert fel en noemt China ‘het enige risico’ voor regionale stabiliteit. Xi sprak na afloop wel van een ‘nieuwe koers’ in de betrekkingen met de VS en beloofde Amerikaanse bedrijven dat China zijn economie verder opent.
- EW maakte een video over de verwachtingen van de ontmoeting tussen Xi en Trump.
- woensdag 13 mei
- woensdag 13 mei, 16:05 Trump in Beijing: dit staat op het spel bij de top met Xi
- De Amerikaanse president Donald Trump is woensdagavond aangekomen in Beijing voor een staatsbezoek aan China.
- Later deze week spreekt hij daar met de Chinese president Xi Jinping. Het bezoek staat in het teken van het verminderen van de spanningen tussen de twee wereldmachten en is het eerste bezoek van een Amerikaanse president aan China in bijna tien jaar.
- Trump en Xi praten donderdag en vrijdag onder meer over handel, de Iranoorlog en Taiwan.
- dinsdag 12 mei
- dinsdag 12 mei, 16:02 Trump: ‘Cuba vraagt om hulp, en wij gaan praten’
- De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Cuba de Verenigde Staten om hulp heeft gevraagd. Op Truth Social sprak hij over een ‘mislukt land’ waar het bergafwaarts mee gaat. ‘Cuba vraagt om hulp, en wij gaan praten!!!,’ schrijf Trump op Truth Social.
- Waar het hulpverzoek precies over gaat en hoe de gesprekken eruit gaan zien, maakte hij niet bekend. Onder Trump is de druk op het eiland verder opgevoerd met nieuwe sancties en maatregelen tegen olieleveranties aan Cuba. Ook liet zijn regering meermaals doorschemeren militair ingrijpen niet uit te sluiten.
- Cuba kampt al langere tijd met zware economische problemen. Het land erkende in maart al dat er gesprekken met de Verenigde Staten plaatsvonden. Volgens Havana kan het politieke systeem van Cuba niet ter discussie staan. Eerder verschenen ook berichten dat Amerikaanse vertegenwoordigers contact hadden met een kleinzoon van oud-leider Raúl Castro.
- dinsdag 12 mei, 09:00 Trump benoemt Cameron Hamilton – die hij vorig jaar ontsloeg – als vervanger van ontslagen Kristi Noem
- De Amerikaanse president Donald Trump heeft Cameron Hamilton voorgedragen als nieuwe leider van rampendienst FEMA. Hamilton was eerder al waarnemend hoofd van de organisatie, maar werd vorig jaar ontslagen.
- Hamilton verklaarde vorig jaar tijdens een hoorzitting dat het volgens hem niet in het belang van de Amerikanen was om FEMA op te heffen. Daarmee ging hij in tegen Trump, die de rampendienst juist wilde ontmantelen. Kort daarna werd Hamilton vervangen als waarnemend directeur van FEMA.
- FEMA valt onder het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Trump ontsloeg in maart minister Kristi Noem, die verantwoordelijk was voor dat ministerie.
- Haar opvolger Markwayne Mullin voerde sindsdien meerdere veranderingen door binnen FEMA. Zo mochten enkele medewerkers terugkeren die eerder op non-actief waren gezet vanwege kritiek op bezuinigingen van de regering-Trump.
- maandag 11 mei
- maandag 11 mei, 18:36 Trump uit nieuwe kritiek op Iraanse reactie: stom, stuk afval
- De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Iraanse reactie op een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen scherp afgewezen. Volgens Trump was het antwoord ‘stom’ en het document ‘een stuk afval’, dat hij naar eigen zeggen niet volledig heeft gelezen omdat hij zijn ‘tijd er niet aan wil verspillen’.
- Trump zei in het Witte Huis dat de Verenigde Staten afstevenen op een ‘volledige overwinning’ in de oorlog met Iran. Daarbij verwees hij naar een volgens hem ‘erg simpel plan’: Iran mag geen kernwapens ontwikkelen. Het Iraanse nucleaire programma blijft een centraal punt in de onderhandelingen.
- Iran stuurde zondag via bemiddelaar Pakistan een reactie op het Amerikaanse voorstel. Trump noemde dat voorstel diezelfde dag al ‘onaanvaardbaar’ en herhaalde dat maandag opnieuw. Ook uitte hij zich somber over het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS, dat volgens hem ‘ongelooflijk zwak’ is en ‘aan de beademing ligt’.
- vrijdag 08 mei
- vrijdag 08 mei, 17:36 Consumentenvertrouwen in VS zakt naar historisch dieptepunt
- Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is opnieuw gedaald naar een historisch dieptepunt. Volgens de Universiteit van Michigan komt dat vooral door zorgen over inflatie en koopkracht.
- De vertrouwensindex zakte in mei naar 48,2, tegen 49,8 een maand eerder. Huishoudens vrezen dat de hoge prijzen hun financiële situatie verder onder druk zetten.
- De stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten worden daarbij als belangrijke factor genoemd. Amerikanen betalen daardoor fors meer voor benzine aan de pomp. Ook de bereidheid om grote aankopen te doen neemt hierdoor verder af.
- donderdag 07 mei
- donderdag 07 mei, 16:35 VS: gesprek tussen Rubio en de paus toont sterke relatie
- De ontmoeting tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en paus Leo XIV heeft volgens Washington ‘de sterke relatie tussen de Verenigde Staten en de Heilige Stoel’ benadrukt.
- Tijdens het gesprek spraken Rubio en de paus onder meer over ‘de situatie in het Midden-Oosten’, aldus woordvoerder Tommy Pigott.
- Het bezoek volgde op ongebruikelijk harde kritiek van president Donald Trump op de paus, die volgens hem te weinig deed tegen Iran en ‘zwak’ was op het gebied van misdaad.
- Rubio, zelf katholiek, sprak daarnaast ook met Vaticaans staatssecretaris Pietro Parolin.
- donderdag 07 mei, 15:32 Regering-Trump haalt in nieuw terrorismebeleid hard uit naar Europa over migratie
- In een nieuwe Amerikaanse strategie voor terrorismebestrijding wordt Europa omschreven als broedplaats voor terrorisme, mede door massamigratie.
- ‘Het is voor iedereen duidelijk dat goed georganiseerde vijandige groeperingen misbruik maken van open grenzen en daarmee samenhangende globalistische idealen. Hoe groter deze groeperingen worden en hoe langer het huidige Europese beleid voortduurt, hoe onvermijdelijker terrorisme wordt’, staat in het document dat door president Donald Trump is ondertekend.
- Het beleid is opgesteld onder leiding van contraterrorismecoördinator Sebastian Gorka. ‘Als bakermat van de westerse cultuur en waarden moet Europa nu handelen en een halt toeroepen aan zijn verval’, aldus het document.
- donderdag 07 mei, 09:06 63 procent van de Amerikanen houdt Trump verantwoordelijk voor hogere benzineprijzen
- De oplopende brandstofprijzen door de oorlog in Iran zorgen voor grote zorgen in het Witte Huis. Chris Sununu voorzitter van brancheorganisatie Airlines for America en voormalig gouverneur van New Hampshire, waarschuwde minister van Financiën Scott Bessent dat vliegtickets fors duurder worden als het conflict aanhoudt.
- Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen betaalden in maart ruim 30 procent meer voor brandstof dan een jaar eerder. De zakenkrant The Wall Street Journal meldt dat adviseurs van president Trump vrezen dat de Republikeinse Partij politieke schade oploopt bij de tussentijdse verkiezingen door de stijgende brandstofkosten.
- Uit een nieuwe peiling van NPR, PBS en Marist blijkt dat 63 procent van de Amerikanen Trump verantwoordelijk houdt voor de hogere benzineprijzen. Trump noemt de hogere olieprijzen ‘een kleine prijs’ voor het uitschakelen van een nucleaire dreiging vanuit Iran.
- dinsdag 05 mei
- dinsdag 05 mei, 15:24 VS: weer rustiger in Straat van Hormuz
- Volgens de Verenigde Staten is de situatie in de Straat van Hormuz na de beschietingen van maandag niet verder uit de hand gelopen. ‘Vooralsnog is het vandaag rustiger,’ zei de hoogste Amerikaanse militair, generaal Dan Caine. Hij verwacht dat de VS de komende dagen meer schepen kunnen helpen die door het conflict in het Midden-Oosten zijn vastgelopen.
- De opmerkingen van Caine volgen op een gespannen dag. Met de operatie Project Freedom proberen de VS de zeestraat bij de Iraanse kust weer toegankelijk te maken, wat gepaard ging met nieuw geweld. ‘Gisteren heeft Iran Oman één keer aangevallen en de Verenigde Arabische Emiraten drie keer,’ aldus de generaal. ‘Daarnaast zijn kruisraketten, drones en kleine boten ingezet tegen Amerikaanse troepen die de commerciële scheepvaart in de Straat beschermen.’
- maandag 04 mei
- maandag 04 mei, 14:18 VS ontkent Iraanse raketaanval op fregat in Straat van Hormuz
- Het Amerikaanse Centrale Commando (CENTCOM) spreekt tegen dat er een fregat is aangevallen in de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia hadden eerder bericht dat een Amerikaans schip met raketten was beschoten, maar volgens de VS klopt dat niet.
- ‘Er is geen enkel schip van de Amerikaanse marine geraakt’, meldt CENTCOM op X. ‘Amerikaanse troepen ondersteunen Project Freedom en handhaven de zeeblokkade van Iraanse havens.’
- Volgens Iraanse media zou het schip met twee raketten zijn aangevallen nadat het Iraanse waarschuwingen had genegeerd, waarna het zich zou hebben teruggetrokken.
- zondag 03 mei
- zondag 03 mei, 16:53 VS probeert breuk met Vaticaan te voorkomen
- De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist naar Rome voor overleg met het Vaticaan en de Italiaanse regering. Doel is het herstellen van de verslechterde relaties na conflicten over migratie, oorlog en ideologie. Een ontmoeting met premier Giorgia Meloni is mogelijk, maar nog niet bevestigd.
- De spanningen zijn opgelopen door felle kritiek van president Trump op paus Leo XIV, die zich juist uitspreekt voor migrantenrechten en vrede. De paus weigert mee te gaan in de polemiek, maar laat via symbolische acties – zoals een gepland bezoek aan migratie-eiland Lampedusa – zien niet te wijken.
- Washington wil escalatie voorkomen, mede vanwege het belang van katholieke kiezers in de VS. Pogingen van vicepresident JD Vance om het Vaticaan tot terughoudendheid te bewegen, mislukten. Rubio moet nu verdere schade beperken, al worden snelle doorbraken niet verwacht.
- vrijdag 01 mei
- vrijdag 01 mei, 18:42 Handelsspanning loopt op: Trump verhoogt heffing op Europese auto’s naar 25 procent
- De Amerikaanse president Trump wil de importheffing op auto’s en vrachtwagens uit de EU verhogen naar 25 procent.
- Dat maakte hij bekend via zijn socialemediakanaal Truth Social. Vorig jaar spraken de VS en de EU nog een lager tarief van 15 procent af.
- Volgens Trump houdt de EU zich niet aan de gemaakte handelsafspraken, al geeft hij geen verdere uitleg.
- Hij stelt dat steeds meer buitenlandse autofabrikanten fabrieken in de VS bouwen. De hogere heffing geldt niet voor Europese auto’s die in de Verenigde Staten zelf worden geproduceerd.
- vrijdag 01 mei, 08:41 Taiwan opnieuw brandpunt in gespannen relatie tussen Washington en Beijing
- China waarschuwt de VS expliciet: minister Wang Yi noemt Taiwan ‘het grootste risico’ voor de relatie en roept Washington op ‘de juiste keuzes’ te maken richting stabiliteit.
- Voorbereiding op Trump-bezoek: het telefoongesprek met minister Rubio stond in het teken van Trumps geplande bezoek aan Beijing (14-15 mei), zijn eerste sinds zijn terugkeer als president.
- Kwetsbare geopolitieke balans: ondanks recente stabiliteit na eerdere handelsconflicten, blijven spanningen rond Taiwan en de rol van de VS daar een potentieel explosief punt in de relatie.
- donderdag 30 april
- donderdag 30 april, 19:58 Amerikaanse shutdown ten einde na goedkeuring DHS-begroting door Congres
- Het Amerikaanse Congres heeft een begroting voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) goedgekeurd, waarmee een einde komt aan de gedeeltelijke shutdown die het land al meer dan twee maanden trof.
- De Amerikaanse Senaat had eerder al ingestemd met dezelfde begroting. Door het besluit krijgen onder meer de Transportation Security Administration (TSA) en de geheime dienst weer financiering.
- Het uitblijven van salarisbetalingen bij de TSA leidde tot grote problemen op luchthavens, waar reizigers te maken kregen met urenlange wachtrijen. Het Witte Huis gaf eind mei, bij het uitblijven van een goedgekeurde begroting, nog aan desnoods buiten het Congres om geld te willen regelen om de TSA te kunnen blijven financieren.
- donderdag 30 april, 18:27 Senaatscommissie ondervraagt Hegseth over Iran-oorlog
- Leden van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Defensie hebben minister van Defensie Pete Hegseth kritisch ondervraagd over zijn aanpak van de oorlog met Iran. De Republikeinse senator Roger Wicker, voorzitter van de commissie, opende de hoorzitting met de opmerking dat de Verenigde Staten zich in de gevaarlijkste veiligheidsomgeving sinds de Tweede Wereldoorlog bevinden.
- Tegelijk sprak hij zijn waardering uit voor het militaire optreden van president Donald Trump. Volgens Wicker heeft Trump met de oorlog tegen Iran ‘gewerkt aan het uitschakelen van de conventionele militaire capaciteiten van het regime en het terugbrengen ervan naar de onderhandelingstafel voor een permanente oplossing’.
- Ook prees hij het begrotingsvoorstel van Trump voor 2027. ‘Dit verzoek van 1,5 biljoen dollar zit vol met belangrijke programma’s en initiatieven die absoluut noodzakelijk zijn om de Amerikaanse belangen in de 21e eeuw te beschermen,’ aldus Wicker.
- Een dag eerder botste Hegseth met Democraten tijdens een bijna zes uur durende hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. Daar kreeg hij scherpe vragen over de kosten van de oorlog en over de slinkende voorraden van cruciale wapens.
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- donderdag 30 april, 08:17 VS wil voor het eerst hypersonische raket inzetten tegen Iran
- Het Amerikaanse militaire commando CENTCOM heeft voorgesteld om de zogeheten Dark Eagle-hypersonische raket naar het Midden-Oosten te sturen, mogelijk met het oog op inzet tegen Iran. Dat meldt Bloomberg op basis van een ingewijde. Het leger wil beschikken over een wapen met groter bereik om ook diep in Iran gelegen raketlanceerinstallaties te kunnen treffen.
- Als het plan wordt goedgekeurd, zou het de eerste keer zijn dat de Verenigde Staten een hypersonisch wapen inzetten. De ontwikkeling van deze raket liep vertraging op en het systeem is nog niet volledig operationeel, terwijl landen als Rusland en China hun varianten al gebruiken.
- De Dark Eagle, officieel bekend als het Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), zou een bereik hebben van ruim 2.700 kilometer. De raket kan met meer dan vijf keer de snelheid van het geluid vliegen en is zo ontworpen dat hij tijdens de vlucht kan manoeuvreren, waardoor onderschepping lastig is.
- woensdag 29 april
- woensdag 29 april, 09:12 Koning Charles steekt de draak met Trump: ‘zonder ons spraken jullie Frans’
- De Britse koning Charles III maakte tijdens zijn toespraak op een staatsdiner in het Witte Huis dinsdag een grap ten koste van de Amerikaanse president Donald Trump.
- In januari zei Trump tegen Europese leiders zei dat ze Duits zouden spreken als de VS hen niet hadden geholpen in de Tweede Wereldoorlog. ‘Als ik het zo mag zeggen: als het niet om ons was geweest, zou je Frans spreken,’ reageerde Charles tijdens het diner.
- dinsdag 28 april
- dinsdag 28 april, 20:02 Trumps populariteit zakt naar nieuw dieptepunt
- De populariteit van president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau sinds het begin van zijn tweede termijn, blijkt uit een nieuwe peiling van Reuters/Ipsos. Steeds meer Amerikanen zijn ontevreden over zijn aanpak van de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook het conflict met Iran is impopulair.
- Uit een vierdaagse enquête die maandag werd afgerond, blijkt dat 34 procent van de Amerikanen zijn functioneren in het Witte Huis goedkeurt. Dat is een daling ten opzichte van 36 procent in een eerdere peiling.
- Sinds zijn aantreden in januari 2025 is zijn populariteit gestaag afgenomen. Destijds lag zijn ‘approval rating’ nog op 47 procent.
- maandag 27 april
- maandag 27 april, 16:31 Overleg in Witte Huis over veiligheid Trump na schietincident
- Stafchef Susie Wiles organiseert deze week een bijeenkomst over de veiligheid van president Donald Trump. Aanleiding is een schietincident tijdens het Correspondents’ Dinner in het weekend.
- Wiles spreekt onder meer met de Secret Service en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De focus ligt op beveiliging bij grote evenementen waar de president aanwezig is.
- Trump greep het incident aan om opnieuw te pleiten voor een nieuwe balzaal bij het Witte Huis. Volgens hem is de huidige locatie niet veilig genoeg voor zulke bijeenkomsten.
- zondag 26 april
- zondag 26 april, 19:48 Schutter stuurde vlak voor aanval manifest naar familie
- De man die zaterdag het vuur opende tijdens het White House Correspondents’ Dinner in Washington, verstuurde kort daarvoor een manifest aan zijn familieleden. Dat melden Amerikaanse media, waaronder CNN.
- In dat document keerde hij zich tegen president Donald Trump, noemde hij zichzelf de ‘Vriendelijke Federale Moordenaar’ (Friendly Federal Assassin) en schreef hij dat hij van plan was om leden van de regering-Trump te doden.
- ‘De andere wang toekeren is bedoeld voor wanneer je zelf wordt onderdrukt. Ik ben niet de persoon die in een detentiekamp wordt verkracht. Ik ben niet de visser die zonder proces wordt geëxecuteerd,’ staat in het manifest, dat uiteindelijk via een familielid bij de politie terechtkwam.
- ‘Ik ben geen schoolkind dat wordt opgeblazen, geen kind dat verhongert en geen tienermeisje dat wordt misbruikt door de vele criminelen in deze regering. De andere wang toekeren wanneer ‘iemand anders’ wordt onderdrukt, is geen christelijk gedrag. Het is medeplichtigheid aan de misdaden van de onderdrukker.’
- zondag 26 april, 18:07 Trump grijpt schietincident aan voor pleidooi balzaal Witte Huis
- Het schietincident tijdens het ‘White House Correspondents’ Dinner’ onderstreept volgens de Amerikaanse president Donald Trump de noodzaak van een balzaal bij het Witte Huis. ‘Niets zou de bouw in de weg moeten staan,’ schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social.
- De geplande balzaal, met een prijskaartje van honderden miljoenen dollars, geldt als een belangrijk project voor Trump. Vorig jaar liet hij al een deel van het Witte Huis slopen om ruimte te maken. Het plan stuit echter op verzet en ligt momenteel onder de rechter, tot frustratie van de president.
- Trump stelt dat de balzaal zou verrijzen op het terrein van ‘het veiligste gebouw ter wereld, het Witte Huis’. De lopende rechtszaak noemt hij ‘belachelijk’.
- zondag 26 april, 14:59 Verdachte werkt ‘niet actief mee’ aan onderzoek
- Todd Blanche, waarnemend minister van Justitie, zei tegen CBS News, dat de huidige informatie erop wijst dat de verdachte ‘leden van de regering als doelwit had’. De verdachte had het vermoedelijk ook gemunt op president Donald Trump. De schutter ‘werkt niet actief mee’ aan het onderzoek, aldus Blanche.
- Volgens Blanche zou de verdachte per trein naar Washington D.C. zijn gereisd vanuit Los Angeles, via Chicago.
- Blanche sprak tegen dat er grote fouten zijn gemaakt in de beveiliging. Wel wordt onderzocht hoe de man met meerdere wapens het hotel kon binnendringen. Dat hij langs enkele agenten wist te komen, relativeerde hij. ‘Hij kwam nauwelijks voorbij de afzetting.’
- zondag 26 april, 14:30 Von der Leyen spreekt met Trump en betuigt solidariteit na schietincident
- De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken om haar solidariteit te betuigen na het schietincident tijdens het White House Correspondents’ Dinner.
- ‘We hebben benadrukt dat politiek geweld geen plaats heeft in onze democratieën,’ schrijft Von der Leyen in een bericht op X.
- zondag 26 april, 13:30 Rutte: schietincident Correspondents’ Dinner aanval op vrije samenleving
- NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte heeft geschokt gereageerd op de aanval op het mediagala waar president Donald Trump aanwezig was.
- Op X liet Rutte weten opgelucht te zijn dat Trump, zijn echtgenote en de andere gasten veilig zijn gebleven. ‘Dit was een aanval op onze vrije en open samenlevingen. Wij staan voor de democratie en zijn solidair met de Verenigde Staten.’
- zondag 26 april, 12:38 Verdachte had jachtgeweer, pistool en meerdere messen bij zich
- De autoriteiten hebben de 31-jarige Cole Thomas Allen geïdentificeerd als de man die ervan wordt beschuldigd het vuur te hebben geopend buiten het White House Correspondents’ Dinner in Washington DC.
- De verdachte, die een jachtgeweer, een handvuurwapen en meerdere messen bij zich had, werd ter plaatse overmeesterd. Onderzoekers proberen nog vast te stellen wat zijn motief was en hoe hij de beveiliging heeft kunnen doorbreken.
- zondag 26 april, 12:09 Premier Jetten noemt schietpartij Correspondents’ Dinner ‘schokkende gebeurtenis’
- Premier Rob Jetten heeft de schietpartij tijdens het Correspondents’ Dinner in Washington een ‘schokkende gebeurtenis’ genoemd.
- ‘In een democratie is geweld nooit de oplossing, verschil van mening los je op met woorden,’ schrijft de minister-president op sociale media. Hij voegde daaraan toe ‘blij’ te zijn dat president Trump en andere aanwezigen ongedeerd zijn gebleven.
- Ook vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD) heeft gereageerd op de aanslag. ‘Het lijkt erop dat, dankzij uitermate goed werk van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, een groot drama is voorkomen. Gelukkig zijn President Trump, First Lady Melania en andere aanwezigen veilig,’ schrijft Yeşilgöz op X.
- zondag 26 april, 11:32 Buitenlandse leiders reageren geschokt op aanslag Trump
- Verschillende buitenlandse leiders hebben geschokt gereageerd op de gepoogde aanslag op president Trump. De Franse president Emmanuel Macron noemt de aanslag ‘onaanvaardbaar’.
- De Britse premier Keir Starmer zegt ‘geschokt’ te zijn en noemt het ‘een enorme opluchting’ dat Trump en zijn vrouw Melania veilig zijn.
- De Canadese premier Mark Carney zegt dat ‘politiek geweld geen plaats heeft in welke democratie dan ook’.
- ‘Politieke haat mag geen ruimte krijgen in onze democratieën,’ zegt de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ook betuigt ze haar solidariteit met president Trump, vicepresident Vance en First Lady Melania.
- zondag 26 april, 10:36 EU-buitenlandvertegenwoordiger Kallas veroordeelt aanslag op Trump
- De buitenlandchef van de Europese Unie, Kaja Kallas, heeft opgelucht gereageerd op het feit dat de aanwezigen bij het Correspondents’ Dinner in Washington ongedeerd zijn gebleven. ‘Voor politiek geweld is in een democratie geen plek’, schrijft ze in een bericht op X.
- ‘Een evenement bedoeld om de vrije pers te eren, mag nooit het toneel van angst worden,’ schrijft Kallas.
- zondag 26 april, 10:00 Republikeinse en Democratische politici reageren met afschuw op verijdelde aanslag
- Nancy Pelosi, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, zegt ‘het een grote opluchting te vinden dat president Trump, First Lady Melania en alle aanwezigen’ veilig zijn. ‘Als iemand wiens familie politiek geweld heeft geleden, zijn mijn gebeden bij de gewonde agent en allen die getroffen zijn door het trauma van deze verschrikkelijke gebeurtenissen.’
- ‘Ik ben dankbaar voor de snelle reactie van de politie en bid dat iedereen veilig blijft,’ schrijft Chuck Schumer, leider van de Democratische Partij in de Senaat.
- De Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom zegt ‘opgelucht’ te zijn dat iedereen die aanwezig was bij het Correspondents’ Dinner veilig is. ‘Geweld is nooit acceptabel,’ aldus de gouverneur.
- ‘We zijn dankbaar dat er geen onschuldige mensen gewond zijn geraakt en dat iedereen nu veilig is,’ zegt de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson, die het evenement bijwoonde. ‘Vanavond bidden we voor ons land.’
- zondag 26 april, 09:00 Trump deelt beelden verdachte na aanval Correspondents’ Dinner
- De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale mediaplatform Truth Social beelden gedeeld van de verdachte van het schietincident. Op een van de video’s, afkomstig van een bewakingscamera, is te zien hoe de man langs een beveiligingscontrole probeert te stormen.
- Trump stond na het incident de pers te woord tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Volgens de president had de verdachte ‘meerdere wapens’ bij zich en droeg hij een kogelvrij vest.
- De verdachte viel een beveiligingspost aan in een poging de zaal van het Correspondents’ Dinner binnen te dringen. Daarbij raakte een politieagent gewond, beweert Trump. De agent werd geraakt in zijn kogelvrije vest en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de president maakt hij het goed.
- ‘We hebben alle omstandigheden bekeken die zich vanavond hebben voorgedaan, en ik moet zeggen, weet je, het is niet bepaald een veilig gebouw,’ voegde Trump toe.
- Op de vraag of hij denkt dat hij zelf het doelwit was, antwoordde de president: ‘Ik denk het’. Hij gaf daarnaast aan onder de indruk te zijn dat de verdachte ‘een eenling was die op eigen houtje handelde’.
- FBI-directeur Kash Patel heeft opgeroepen om ‘alle informatie die ook maar enigszins verband houdt met dit incident’ te delen. De FBI onderzoekt onder meer ballistisch bewijs en een wapen dat op de plaats delict is aangetroffen. Daarnaast spreekt de FBI met getuigen. ‘Geen enkele informatie is te klein, geen enkele informatie is ontoereikend,’ aldus Patel. Hij voegde eraan toe dat onderzoekers de achtergrond van de verdachte ‘grondig’ zullen uitzoeken.
- zondag 26 april, 08:45 Trump na aanslag bij Correspondents’ Dinner: ‘Het gaat me er niet van weerhouden om de oorlog in Iran te winnen’
- Afgelopen nacht heeft er een schietincident plaatsgevonden bij het White House Correspondents’ Dinner in Washington. De Amerikaanse president Donald Trump werd door agenten van de Secret Service van het podium gehaald. De aanleiding was een hard, nog niet geïdentificeerd geluid. Volgens CNN is de president ongedeerd. Ook andere aanwezige functionarissen van de regering-Trump zijn uit voorzorg geëvacueerd.
- De verdachte, de 31-jarige Cole Tomas Allen uit Torrance (Californië), zou volgens eigen zeggen leden van de regering van president Donald Trump als doelwit hebben gehad. Jeanine Pirro, de federale aanklager van Washington DC, zegt dat de verdachte maandag wordt aangeklaagd.
- Allen wordt aangeklaagd voor het gebruik van een vuurwapen tijdens een gewelddadig misdrijf en voor het aanvallen van een federale ambtenaar met een wapen. Mogelijk volgen er later nog meer aanklachten.Volgens CNN werkte hij als leraar en videogame-ontwikkelaar.
- De dienst wist te voorkomen dat de gewapende man de balzaal kon binnendringen. Bij een beveiligingspunt kwam het tot een schotenwisseling tussen de verdachte en de Secret Service.
- De man zou een gast zijn geweest van het Washington Hilton, waar het diner plaatsvond. ‘We denken inderdaad dat hij een gast was in het hotel,’ zei waarnemend hoofdcommissaris Jeffery Carroll. ‘We hebben een kamer in het hotel afgezet, en we zullen de juiste procedures volgen om te bepalen wat daar aanwezig was.’
- President Trump verklaarde na afloop dat het incident hem er niet van zal weerhouden zijn beleid voort te zetten. ‘Het gaat me er niet van weerhouden om de oorlog in Iran te winnen. Ik weet niet of dat er iets mee te maken had, ik denk het eigenlijk niet, op basis van wat we weten.’ Volgens Trump wordt de verdachte gezien als een ‘eenzame wolf’.
- vrijdag 24 april
- vrijdag 24 april, 16:40 Amerikaanse justitie beëindigt onderzoek naar Federal Reserve
- De Amerikaanse justitie stopt het onderzoek naar de Federal Reserve, meldt aanklaagster Jeanine Pirro via X.
- Het onderzoek ging officieel over mogelijke kostenoverschrijdingen bij een verbouwing van het Fed-kantoor. De zaak leidde eerder tot politieke spanningen rond de centrale bank.
- Fed-voorzitter Jerome Powell stelde begin dit jaar dat het onderzoek mogelijk werd ingezet als drukmiddel. Volgens hem zou de regering-Trump invloed proberen uit te oefenen op het rentebeleid.
- President Donald Trump was kritisch op de rente van de centrale bank. Met het stopzetten van het onderzoek komt er voorlopig een einde aan die controverse.
- vrijdag 24 april, 15:44 Poetin mogelijk zelf naar G20-top in Miami
- Vladimir Poetin kan in december mogelijk naar de G20-top in Miami reizen, meldt een Russische onderminister. Volgens hem hebben de Verenigde Staten Rusland uitgenodigd op het hoogste niveau.
- Poetins woordvoerder zegt dat deelname nog onzeker is en ook een andere vertegenwoordiger kan gaan. De Amerikaanse president Donald Trump noemt een eventuele komst ‘waarschijnlijk heel behulpzaam’.
- Poetins aanwezigheid op internationale topbijeenkomsten is omstreden door de oorlog in Oekraïne en een internationaal arrestatiebevel. Landen die het Internationaal Strafhof erkennen, hebben in principe de plicht hem te arresteren.
- In de afgelopen jaren werd Rusland vaak vertegenwoordigd door minister Sergej Lavrov.
- vrijdag 24 april, 08:29 Trump: bestand Israël en Libanon met drie weken verlengd
- De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon met drie weken wordt verlengd. Dat maakte hij donderdag bekend op Truth Social, na overleg in het Witte Huis met vertegenwoordigers van beide landen.
- Volgens Trump is er een ‘zeer goede kans’ dat Israël en Libanon nog dit jaar tot een vredesakkoord komen. Hij verwacht dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Libanese president Joseph Aoun binnenkort samen met hem om tafel gaan, mogelijk al binnen enkele weken.
- De VS willen Libanon daarbij helpen zich te verdedigen tegen Hezbollah, de sjiitische militante groepering die veel invloed heeft in het land en geregeld in conflict is met Israël.
- Het huidige bestand, dat sinds 17 april geldt, zou zondag aflopen. Ondanks de wapenstilstand beschuldigen Israël en Hezbollah elkaar vrijwel dagelijks van schendingen.
- vrijdag 24 april, 08:15 Trump dreigt met heffingen tegen VK om techbelasting
- De Amerikaanse president Donald Trump dreigt importheffingen op te leggen aan het Verenigd Koninkrijk als de regering van premier Keir Starmer een belasting op digitale diensten niet afschaft. Dat zei hij in een interview met de Britse krant The Telegraph.
- Volgens Trump is de zogenoemde digital services tax oneerlijk voor Amerikaanse techbedrijven zoals Apple, Google en Meta. Die belasting bedraagt 2 procent over de Britse inkomsten van grote onlineplatforms, zoekmachines en sociale media. ‘Als ze die belasting niet schrappen, zullen we waarschijnlijk stevige heffingen invoeren,’ aldus Trump.
- De belasting levert het Verenigd Koninkrijk steeds meer op, mede door de groei van grote techbedrijven. Naar verwachting stijgen de inkomsten tot zo’n 1,4 miljard pond per jaar in 2030, tegenover 380 miljoen pond bij de invoering vier jaar geleden. Volgende week brengen koning Charles en koningin Camilla een bezoek aan de Verenigde Staten.
- donderdag 23 april
- donderdag 23 april, 13:57 Trump-regering stelt ‘naughty and nice list’ op van bondgenoten
- Het Witte Huis heeft een ‘naughty and nice list’ opgesteld van bondgenoten, schrijft Politico. De Trump-regering zou NAVO-landen die de VS geen steun wilden verlenen in de Iran-oorlog willen straffen.
- Bondgenoten zijn zelfs ingedeeld in verschillende categorieën, melden drie Europese diplomaten en een Amerikaanse defensiefunctionaris.
- Het idee komt van de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth. ‘Model-bondgenoten’, zoals Israël, Zuid-Korea en Polen zouden ‘een voorkeursbehandeling krijgen,’ zei Hegseth.
- Ook worden Duitsland en de Baltische Staten genoemd als landen die steeds meer in aanmerking komen voor deze voorkeursbehandeling. ‘Bondgenoten die nog steeds tekortschieten in hun bijdrage aan de collectieve verdediging, zullen gevolgen ondervinden.’
- donderdag 23 april, 12:36 Senaat akkoord met miljardenplan voor ICE
- De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een financieringsplan voor immigratiedienst ICE en de grenswacht. Daarmee komt een einde aan de gedeeltelijke shutdown dichterbij, mits ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat.
- Het plan voorziet in 70 miljard dollar (ongeveer 60 miljard euro) voor beide diensten over een periode van drie jaar. Alle Democratische senatoren stemden tegen, omdat zij geen extra middelen willen toekennen aan ICE na kritiek op het harde optreden tegen migranten. De Republikeinen wisten het voorstel via een zeldzame procedure toch zonder hun steun aan te nemen.
- Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is al twee maanden gedeeltelijk gesloten doordat beide partijen het niet eens worden over de financiering van ICE en de grenswacht. Daardoor bleven onder meer luchthavenmedewerkers onbetaald en ontstonden lange wachttijden.
- donderdag 23 april, 08:19 Amerikaanse minister van Marine verlaat per direct functie
- De Amerikaanse minister van Marine, John Phelan, vertrekt per direct. Dat meldt het Pentagon, dat geen toelichting geeft op het plotselinge vertrek.
- Phelan ‘verlaat de regering, met onmiddellijke ingang,’ schrijft Pentagon-woordvoerder Sean Parnell in een verklaring op X. Hij voegt eraan toe dat Phelan tijdelijk wordt vervangen door onderminister Hung Cao.
- Eerder deze maand stapte ook de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George, onverwacht op. Daarnaast vertrokken nog twee andere hoge officieren. Sinds zijn terugkeer als president begin vorig jaar heeft Donald Trump meerdere hoge militaire functionarissen ontslagen.
- maandag 20 april
- maandag 20 april, 17:53 CNN: woensdag nieuw overleg tussen VS en Iran
- CNN meldt dat de Verenigde Staten en Iran woensdag een tweede onderhandelingsronde in Pakistan houden. De Amerikaanse nieuwszender baseert zich op ingewijden, die benadrukken dat de situatie nog kan wijzigen.
- Donald Trump liet zondag weten dat Amerikaanse vertegenwoordigers maandagavond in Pakistan zijn voor onderhandelingen. Iran zei maandag dat er nog geen besluit is genomen over het bijwonen van een nieuwe gespreksronde met de Amerikanen.
- zondag 19 april
- zondag 19 april, 09:15 Spanje, Mexico en Brazilië tonen solidariteit met Cuba en bekritiseren VS
- Brazilië, Spanje en Mexico hebben aangekondigd hun steun aan Cuba te vergroten om de humanitaire situatie op het eiland te verlichten. Volgens de drie regeringen is die situatie het gevolg van de Amerikaanse blokkade.
- In een gezamenlijke verklaring dringen zij aan op een serieuze dialoog, gebaseerd op de uitgangspunten van het VN-Handvest. Daarnaast stellen zij dat Cubanen zelf hun toekomst moeten kunnen bepalen.
- De aankondiging volgde op een internationale bijeenkomst in Barcelona. Daar ontving de Spaanse premier Pedro Sánchez de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum. Tijdens de top lag de nadruk op het zoeken naar een gezamenlijk antwoord op de groeiende invloed van radicaal-rechtse stromingen.
- donderdag 16 april
- donderdag 16 april, 09:08 Trump: Israël en Libanon praten donderdag met elkaar
- Donderdag staan er gesprekken gepland tussen Israël en Libanon. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bekendgemaakt via Truth Social.
- Volgens Trump gaat het om een poging om de spanningen tussen beide landen te verminderen. “Het is al zo’n 34 jaar geleden dat de leiders met elkaar hebben gesproken. Morgen gebeurt dat weer. Mooi zo!”, schreef hij.
- De afgelopen dagen hebben meerdere landen Israël opgeroepen tot een onmiddellijk einde van de vijandelijkheden in Libanon.
- Die oproep volgde op een eerste ontmoeting tussen Israëlische en Libanese vertegenwoordigers in Washington, die bedoeld was als opmaat naar directe onderhandelingen tussen de twee partijen.
- woensdag 15 april
- woensdag 15 april, 16:56 Trump dreigt Fed-voorzitter Powell uit bestuur te zetten
- Donald Trump heeft gedreigd Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell te ontslaan als hij na afloop van zijn termijn als voorzitter niet volledig vertrekt bij de Amerikaanse centrale bank. Dat zei de president in een woensdag uitgezonden interview met Fox Business.
- Trump bekritiseert Powell al langer omdat de Federal Reserve volgens hem de rente niet snel genoeg verlaagt. De termijn van Powell als Fed-voorzitter loopt in mei af, maar zijn lidmaatschap van het bestuur loopt nog door.
- Powell heeft aangegeven niet direct te vertrekken zolang een lopend onderzoek naar een bouwproject bij de Fed nog niet is afgerond. Ook heeft hij gezegd dat hij als waarnemend voorzitter kan aanblijven als zijn opvolger nog niet is bevestigd.
- dinsdag 14 april
- dinsdag 14 april, 09:19 CNN: Rubio aanwezig bij zeldzaam overleg tussen Israël en Libanon
- De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, is aanwezig bij een gesprek in Washington tussen de Israëlische ambassadeur Yechiel Leiter en de Libanese ambassadeur Nada Hamadeh, volgens CNN.
- Volgens Axios is dit de hoogste ontmoeting tussen Israël en Libanon sinds 1993, ondanks het ontbreken van diplomatieke banden.
- De gesprekken zijn bedoeld om te praten over een bestand, waarbij de VS en Libanon Israël eerder vroegen om een ‘pauze’ in de aanvallen op Hezbollah, al wil Israël niet praten over een staakt-het-vuren.
- Hezbollah verzet zich fel en riep op om ‘historisch en heldhaftig’ te handelen en de gesprekken te annuleren, die als ‘zinloos’ worden bestempeld.
- maandag 13 april
- maandag 13 april, 09:53 Gouverneurskandidaat Californië Eric Swalwell schort campagne op na beschuldigingen van seksueel misbruik
- De Democratische gouverneurskandidaat in Californië, Eric Swalwell, heeft zijn campagne opgeschort na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat melden Amerikaanse media.
- Volgens die berichten wordt hij door minstens vier vrouwen beschuldigd. Na de ophef kwam Swalwell onder druk te staan om zich terug te trekken uit de race om het gouverneurschap.
- Swalwell gold als een serieuze kandidaat om Gavin Newsom op te volgen. De twee beste kandidaten uit de voorverkiezingen in juni gaan in november door naar de algemene verkiezingen, ongeacht partij.
- Hoewel het te laat is om zijn naam nog van het stembiljet te halen, roepen partijgenoten kiezers op om hem zo min mogelijk steun te geven. Ook klinkt binnen de Democratische Partij de oproep dat hij zijn zetel in het Congres opgeeft.
- vrijdag 10 april
- vrijdag 10 april, 08:12 Onverwachte persverklaring uit Witte Huis
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Melania Trump ontkende krachtig elke relatie met Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell en noemde berichten hierover “ongegronde leugens”. Ze zegt hen alleen oppervlakkig te hebben ontmoet op sociale evenementen.
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Het optreden verraste Washington: first lady’s treden zelden zo publiekelijk op, zeker niet over gevoelige politieke dossiers. Zelfs Trump en zijn team zouden vooraf niet op de hoogte zijn geweest van haar verklaring.
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Slachtoffers reageren kritisch op haar oproep tot nieuwe getuigenissen in het Congres. Zij stellen dat de verantwoordelijkheid bij machthebbers ligt, niet opnieuw bij de slachtoffers.
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- vrijdag 03 april
- vrijdag 03 april, 17:49 Trump stelt recordbegroting voor defensie VS voor
- Donald Trump wil voor 2027 ongeveer 1,5 biljoen dollar aan defensie uitgeven, een stijging van circa 40 procent.
- Dit zou de militaire uitgaven naar een historisch hoog niveau brengen.
- Het plan omvat onder meer het aanvullen van voorraden en uitbreiding van de marine vanwege aanhoudende conflicten.
- Om dit te betalen, stelt de regering bezuinigingen voor op onder andere huisvesting, sociale diensten en gezondheidszorg.
- vrijdag 03 april, 16:52 Trump benoemt JD Vance tot ‘fraude-tsaar’ met focus op ‘blauwe’ staten
- Vcepresident JD Vance zal voortaan verantwoordelijk zijn voor fraudebestrijding in de VS en wordt volgens Trump ‘fraude-tsaar’ genoemd.
- Zijn focus moet vooral liggen op Democratische staten, waar volgens Trump ‘corrupte politici’ in ‘blauwe’ staten ‘er op ongekende schaal vandoor te gaan met geld van de belastingbetaler’.
- De president stelt dat de schade zo groot is dat ‘mits succesvol, we letterlijk het Amerikaanse budget in balans kunnen brengen’.
- Ook zouden er al operaties in Los Angeles zijn begonnen, al is onduidelijk wat Trump daarmee bedoelt.
- donderdag 02 april
- donderdag 02 april, 19:13 Trump ontslaat minister van Justitie Pam Bondi
- De Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi is ontslagen door president Donald Trump. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Al langer gingen er geruchten dat haar positie onder druk stond.
- De 60-jarige Bondi kreeg kritiek op de manier waarop informatie over zedendelinquent Jeffrey Epstein werd vrijgegeven. Die kwestie leidde tot toenemende politieke druk op haar functioneren. Volgens Fox News is Bondi woensdag geïnformeerd over haar ontslag.
- donderdag 02 april, 19:11 VS willen heffingen op staal- en aluminiumproducten verlagen
- De Amerikaanse regering is van plan importheffingen op producten gemaakt met staal en aluminium te verlagen, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.
- Naar verwachting komt president Donald Trump snel met een bekendmaking over deze heffingen, mogelijk al donderdag. De VS hebben de importheffingen op staal en aluminium vorig jaar stevig verhoogd naar 50 procent. Dat tarief gold ook voor de stalen en aluminium onderdelen van veel andere producten, bijvoorbeeld tractoronderdelen, gasfornuizen of tuingereedschap. Maar bij die laatste ‘afgeleide’ producten willen de Amerikanen volgens bronnen van Reuters de heffingen verlagen naar 15 en 25 procent.
- De details kunnen nog veranderen, waarschuwen ze. Een woordvoerder van het Witte Huis wilde niet direct reageren tegenover Reuters
- donderdag 02 april, 09:39 Trump in toespraak: VS treffen Iran nog twee tot drie weken ‘extreem hard’
- De Verenigde Staten zijn volgens president Donald Trump dicht bij het bereiken van hun doelen in de oorlog met Iran, dat volgens hem ‘geen bedreiging meer vormt’. Dat zei hij woensdag in zijn eerste televisietoespraak sinds het conflict eind februari begon.
- Trump sprak van snelle en beslissende militaire successen en stelde dat Iran na ruim een maand strijd zwaar is verzwakt. Volgens hem zijn onder meer de Iraanse marine, luchtmacht en delen van het raket- en nucleaire programma uitgeschakeld. Tegelijk kondigde hij aan dat de VS Iran de komende weken nog ‘extreem hard’ zullen blijven aanvallen.
- Hoewel Trump zei dat er gesprekken gaande zijn met Teheran, ontkent Iran dat er sprake is van onderhandelingen. De president herhaalde bovendien zijn dreigement om Iraanse energie-infrastructuur aan te vallen.
- Ook riep hij landen die afhankelijk zijn van de Straat van Hormuz op om zelf in te grijpen en de doorgang te beveiligen. Wanneer de oorlog precies eindigt, liet Trump in het midden.
- donderdag 02 april, 08:29 NAVO-uitspraken Trump stuiten op verzet in Congres
- Uitspraken van president Donald Trump over een mogelijk vertrek uit de NAVO stuiten op weerstand in de Amerikaanse politiek. Volgens de Republikein Mitch McConnell en de Democraat Chris Coons is de NAVO ‘het succesvolste militaire bondgenootschap in de geschiedenis’ en al meer dan zeventig jaar van groot belang voor de veiligheid van de VS.
- Trump uit al langer kritiek op bondgenoten, die volgens hem te weinig bijdragen, onder meer in het Midden-Oosten. Democratisch leider Chuck Schumer benadrukt dat een vertrek uit de NAVO geen steun zal krijgen in de Senaat. ‘De Senaat zal er niet mee instemmen onze bondgenoten in de steek te laten, enkel omdat Trump ontevreden is,’ aldus Schumer.
- woensdag 01 april
- woensdag 01 april, 17:10 Trump bezoekt Hooggerechtshof – eerste keer dat zittend president persoonlijk pleidooi bijwoont
- De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Hooggerechtshof in Washington bezocht om een zitting bij te wonen over zijn decreet rond het burgerschap op basis van geboorteplaats. Volgens historici is het de eerste keer dat een zittende president persoonlijk pleidooien bijwoont in een zaak van het hoogste gerechtshof.
- In de Verenigde Staten geldt dat iedereen die in het land wordt geboren automatisch staatsburger is. Trump probeert dit principe via een decreet te beperken om te voorkomen dat kinderen van illegale migranten automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen.
- Lagere rechters hebben het besluit voorlopig geblokkeerd terwijl rechtszaken doorgaan. De regering heeft het Hooggerechtshof gevraagd in te grijpen.
- Het hof speelde de afgelopen jaren een rol in meerdere zaken rond Trumps beleid, waaronder immigratie en federale bezuinigingen. Eerder oordeelde het ook kritisch over importheffingen die Trump had ingesteld.
- Buiten het gerechtsgebouw verzamelden zich demonstranten met anti-Trumpborden.
- zondag 29 maart
- zondag 29 maart, 10:13 Miljoenen Amerikanen bij anti-Trumpprotesten
- Minstens acht miljoen Amerikanen gingen zaterdag de straat op tijdens de ‘No Kings’-protesten tegen president Trump. De organisatie spreekt van meer dan 3300 acties in alle vijftig staten, maar officiële cijfers ontbreken.
- In steden als Washington en New York trokken duizenden tot tienduizenden demonstranten op, met leuzen als ‘Trump Must Go Now’. Ook in Minnesota was de opkomst groot, mede door woede over optreden van immigratieautoriteiten.
- De toon is fel: senator Bernie Sanders sprak van een president die ‘de rechtsstaat ondermijnt’, terwijl Republikeinen de protesten afdoen als ‘anti-Amerikaanse bijeenkomsten’. Ook in Europa, onder meer in Amsterdam, werd gedemonstreerd.
- vrijdag 27 maart
- vrijdag 27 maart, 13:43 Senaat VS bereikt akkoord na chaos, ICE blijft buiten deal
- Na anderhalve maand zonder financiering hebben Republikeinen en Democraten in de Senaat een akkoord bereikt over het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Medewerkers zoals de kustwacht, TSA en FEMA krijgen weer salaris. Opvallend: de omstreden vreemdelingenpolitie ICE valt buiten het akkoord.
- De impasse leidde tot grote problemen, vooral op luchthavens. Beveiligers kwamen niet opdagen of namen ontslag, waardoor vluchten uitvielen en wachttijden opliepen. Trump probeerde het gat tijdelijk te vullen met ICE-agenten, maar dat bleek onvoldoende.
- Het akkoord moet nog door het Huis van Afgevaardigden, waar verdeeldheid heerst. Democraten zien het schrappen van ICE-budget als winst, Republikeinen benadrukken dat de overheid weer draait — maar het debat is nog niet voorbij.
- woensdag 25 maart
- woensdag 25 maart, 18:56 Trump stelt tech-adviesraad samen zonder Musk
- De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuwe adviesraad voor technologie opgericht met prominente namen uit de sector, waaronder Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en Nvidia-topman Jensen Huang. Opvallend is dat zijn voormalige bondgenoot Elon Musk ontbreekt.
- Volgens het Witte Huis zal de adviesraad de president adviseren over hoe de Verenigde Staten hun positie op het gebied van wetenschap en technologie kunnen versterken.
- Andere leden zijn onder meer Google-medeoprichter Sergey Brin, Dell-oprichter Michael Dell en softwaremiljardair Larry Ellison, die bekendstaat als Trump-supporter.
- Musk, topman van Tesla en de rijkste persoon ter wereld, was eerder een belangrijke adviseur van Trump op het gebied van overheidsbezuinigingen. Na een conflict over een belastingwet verslechterde hun relatie, al zijn er sindsdien wel signalen van toenadering.
- dinsdag 24 maart
- dinsdag 24 maart, 19:08 Steun voor Trump zakt naar laagste punt sinds terugkeer in Witte Huis
- De populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar 36 procent, het laagste niveau sinds zijn terugkeer in het Witte Huis. Dat blijkt uit een peiling van Reuters en Ipsos.
- De daling hangt samen met stijgende brandstofprijzen en groeiende onvrede over de oorlog met Iran. De vierdaagse peiling, die maandag werd afgerond, laat een daling zien van vier procent. Een week eerder was dit nog 40 procent. Vooral op het gebied van levensonderhoud verliest Trump steun.
- Slechts 25 procent van de ondervraagden is positief over zijn aanpak van de kosten van levensonderhoud.
- Binnen de Republikeinse Partij blijft de steun grotendeels overeind. Ongeveer één op de vijf Republikeinen zegt ontevreden te zijn over het functioneren van de president. Wel groeit onder Republikeinse stemmers de kritiek op zijn economische beleid: 34 procent keurt zijn aanpak van de kosten van levensonderhoud af, tegen 27 procent een week eerder.
- Aan het begin van zijn tweede termijn lag Trumps ‘approval rating’ nog op 47 procent. Sinds de zomer van vorig jaar schommelde die rond de 40 procent.
- De oorlog met Iran lijkt de steun voor Trump verder onder druk te zetten. Slechts 35 procent van de Amerikanen steunt de aanvallen op Iran, een lichte daling ten opzichte van 37 procent een week eerder. Een meerderheid van 61 procent spreekt zich uit tegen de aanvallen, tegenover 59 procent in de vorige peiling.
- zondag 22 maart
- zondag 22 maart, 16:48 Trump zet vanaf maandag ICE agenten in op luchthavens
- President Donald Trump kondigt aan dat ICE-agenten vanaf maandag worden ingezet op luchthavens, vanwege een slepend conflict in het Congres over de financiering van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Hij waarschuwt dat zij ‘illegale migranten hard zullen aanpakken’.
- Democraten blokkeren de begroting juist uit verzet tegen ICE en eisen beperkingen van de dienst. Volgens Trump beschermen zij ‘zware criminelen’, terwijl de oppositie wijst op excessief geweld en gebrek aan controle.
- Aanleiding is onder meer de onrust in Minnesota, waar bij recente operaties van ICE en DHS burgers omkwamen. Zo leidde de dood van Renée Good en Alex Pretti tot felle protesten en politieke verdeeldheid.
Lees ook: immigratiedienst VS schiet vrouw dood: moord of zelfverdediging?
- dinsdag 17 maart
- dinsdag 17 maart, 15:02 Hoofd Amerikaanse Nationale Terrorismebestrijding stapt op vanwege Iran-oorlog
- Het hoofd van de Amerikaanse Nationale Terrorismebestrijding, Joseph Kent is opgestapt vanwege de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran.
- In een brief aan president Trump die Kent heeft geplaatst op X zegt hij dat Iran ‘geen onmiddellijke bedreiging’ vormt voor de VS.
- dinsdag 17 maart, 14:23 Amerikaanse commandant grensbewaking Bovino gaat met pensioen
- De Amerikaanse commandant van de grensbewaking, Greg Bovino, gaat met pensioen, zegt hij tegen de New York Times.
- De 55-jarige Bovino kreeg de leiding over de migratieproblemen in onder meer New York, Los Angeles, Chicago en Minneapolis, in die laatste stad werden in januari twee Amerikaanse burgers doodgeschoten.
- vrijdag 13 maart
- vrijdag 13 maart, 18:53 Dit is Marco Rubio: Trumps minister van Buitenlandse Zaken
- Marco Rubio, zoon van Cubaanse migranten, groeide uit van een Republikeinse rijzende ster tot een belangrijke bondgenoot van Donald Trump.
- Nadat hij in 2016 nog tegen Trump streed in de presidentsverkiezingen, schaarde hij zich later steeds meer achter diens beleid.
- Als minister van Buitenlandse Zaken in Trumps tweede regering speelt Rubio een grote rol in het Amerikaanse buitenlandbeleid, met een harde lijn tegenover landen als Iran en Venezuela.
- Hoewel hij soms wordt genoemd als mogelijke Republikeinse presidentskandidaat voor 2028, geldt vicepresident JD Vance voorlopig als de favoriet.
- vrijdag 13 maart, 12:43 VS versoepelt tijdelijk sancties op Russische olie
- De regering-Trump heeft tijdelijk sancties versoepeld op Russische olie die al op zee onderweg is. De maatregel geldt voor ladingen die vóór 12 maart zijn geladen en loopt tot 11 april.
- Minister van Financiën Scott Bessent noemt het een kortetermijnmaatregel om extra olie op de wereldmarkt te brengen en zo de stijgende energieprijzen te dempen.
- Toch blijven olieprijzen rond de 100 dollar per vat hangen. Analisten wijzen erop dat de afsluiting van de Straat van Hormuz, waar normaal een vijfde van de wereldolie doorheen gaat, de markt zwaar onder druk zet.
- De versoepeling is politiek gevoelig: critici zeggen dat het besluit Rusland extra inkomsten kan opleveren, terwijl Moskou tegelijk oorlog voert in Oekraïne.