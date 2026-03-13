Wie is Marco Rubio? Van Trumps tegenstander tot minister van Buitenlandse Zaken

Van rivaal tot vertrouweling: Marco Rubio groeide onder Donald Trump uit tot een van de machtigste figuren in Washington. Maar kan hij uiteindelijk ook Trumps politieke erfgenaam worden?

1. Wie is Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken onder Donald Trump?

Rubio werd geboren op 28 mei 1971 in Miami, Florida en is getrouwd met Jeanette Dousdebes, die hij als tiener ontmoette. Samen hebben ze vier kinderen. Hij is de zoon van Cubaanse migranten die in de jaren vijftig naar de Verenigde Staten kwamen.

In zijn memoires An American Son schetst hij de armoede en onzekerheid van zijn familie in Cuba. Zo beschrijft hij hoe zijn vader als kind moest stoppen met school om te werken en hoe het gezin hun huis verloor nadat de sigarenfabriek waarvoor zijn grootvader werkte sloot.

Voor Rubio symboliseert dat familieverhaal hoe kwetsbaar economische zekerheid kan zijn. In zijn politieke retoriek gebruikt hij het als argument tegen socialistische systemen, die volgens hem individuele kansen ondermijnen.

Voor hem zijn de Verenigde Staten het land waar hard werken loont, maar alleen zolang de overheid zich terughoudend opstelt. Die overtuiging vertaalt zich in een klassiek conservatief wereldbeeld: lage belastingen, een kleine federale overheid, sterk patriottisme en een harde lijn tegen communistische regimes, met name Cuba.

Hoe begon de politieke carrière van Marco Rubio in Florida en Washington?

Vanuit die ideologische basis gaat Rubio begin jaren 2000 de politiek in. Hij wordt gekozen in het Huis van Afgevaardigden van Florida, groeit uit tot voorzitter en gebruikt die positie als springplank voor zijn succesvolle Senaatscampagne van 2010.

In Washington sluit Rubio zich aan bij de conservatieve vleugel van de Republikeinse Partij. Hij zet zich in voor belastingverlaging, begrotingsdiscipline en een sterke nationale defensie. Hij ageert fel tegen Obamacare, de door president Barack Obama ingevoerde hervorming van het Amerikaanse zorgstelsel.

Ondertussen richt hij zich op het buitenlandbeleid, in het bijzonder Latijns-Amerika. Rubio is een uitgesproken criticus van het regime in Havana en pleit dan al voor harde sancties tegen Venezuela. Ook positioneert hij zich vroeg als havik tegenover China en Iran.

In An American Son benadrukt hij dat de Verenigde Staten volgens hem niet alleen economisch, maar ook moreel leiderschap moeten tonen in de wereld – vrijheid is voor hem geen binnenlandse kwestie, maar een geopolitiek principe.

Al snel wordt hij gezien als een rijzende ster binnen de Republikeinse Partij. In 2013 verzorgt hij de Republikeinse reactie op de State of the Union in twee talen, Engels en Spaans. Hij geldt als het gezicht van een nieuwe, jongere generatie conservatieven.

Maar er ontstaat ook spanning rondom Rubio. In 2013 sluit hij zich aan bij de zogeheten Gang of Eight, een groep Republikeinse en Democratische Senatoren die een grote immigratiehervorming uitwerkt. Het plan combineert strengere grensbewaking met een mogelijkheid voor miljoenen ongedocumenteerden om legaal in de Verenigde Staten te blijven.

De Senaat stemt in, maar het Huis van Afgevaardigden blokkeert het voorstel.

Binnen de Republikeinse achterban krijgt Rubio veel kritiek omdat hij volgens tegenstanders een vorm van amnestie verleent aan mensen die illegaal het land zijn binnengekomen, en daarmee de immigratiewetgeving zou ondermijnen.

Waarom mislukte Marco Rubio’s presidentscampagne tegen Donald Trump in 2016?

In april 2015 kondigt Rubio zijn kandidatuur aan voor de Republikeinse nominatie voor het presidentschap.

In een druk veld met onder anderen Jeb Bush, Ted Cruz en Donald Trump presenteert hij zich als het gezicht van een nieuwe generatie conservatieven: jonger dan zijn rivalen, een zoon van migranten, met buitenlandervaring en optimistisch van toon.

Aanvankelijk kiest Rubio ervoor om Trump grotendeels te negeren, in de verwachting dat diens campagne vanzelf zou imploderen. Die strategie werkt niet. Trump domineert het mediacircus met rally’s en provocaties.

Daardoor raakt Rubio steeds verder op achterstand. Zijn boodschap blijkt te weinig onderscheidend in een verkiezingsjaar waarin woede tegen het establishment centraal staat.

Wanneer Rubio alsnog de aanval opent, zakt het debatniveau snel. Trump bestempelt hem herhaaldelijk als ‘Little Marco’ en zet hem neer als onervaren en kinderachtig.

Rubio slaat terug met grappen over Trumps ‘kleine handen’ en zijn persoonlijkheid, maar dat versterkt eerder het beeld van een kandidaat die zich laat meeslepen in moddergevechten dan van een toekomstig president.

Na een reeks teleurstellende voorverkiezingen verliest Rubio in maart 2016 zelfs zijn thuisstaat Florida aan Trump. Die nederlaag betekent het einde van zijn campagne. Hij stapt uit de race en laat de nominatie aan Trump.

Hoe veranderde Marco Rubio van Trump-criticus in bondgenoot?

Vanaf 2016 schaart Marco Rubio zich steeds meer achter Trumps agenda, vooral op het gebied van buitenlands beleid en rechterlijke macht. Aanvankelijk kritiseert hij publiekelijk aspecten van Trumps aanpak. Bijvoorbeeld door Rex Tillerson, Trumps eerste minister van Buitenlandse zaken, te ondervragen over Rusland en mensenrechten tijdens diens hoorzitting in 2017, en door zijn bezorgdheid te uiten over Trumps pleidooi voor sterke leiders.

Maar op cruciale momenten stemt Rubio vrijwel altijd met de regering mee. Hij blijft een uitgesproken voorstander van een harde druk en sancties ten aanzien van China, Cuba en Venezuela, wat perfect aansluit bij Trumps beleid.

Tijdens het presidentschap van Joe Biden voert Rubio stevig oppositie. Hij omarmt een meer trumpiaanse stijl en legt de nadruk op de zogeheten cultuurstrijd.

In de Senaat gebruikt hij zijn positie in de commissies voor Inlichtingen en Buitenlandse Zaken om te betogen dat Biden volgens hem te zwak optreedt tegen tegenstanders als China en Iran.

2. Waarom koos Donald Trump voor Rubio?

Vanaf begin 2026 ontwikkelt Rubio zich tot een van de meest consistente verdedigers van de America First-koers, waarbij hij Trumps soms uitgesproken stijl vertaalt naar een meer Senaat-waardige taal. Hij fungeert als brug tussen het Witte Huis en het Republikeinse establishment.

Die rol versterkt hun onderlinge verhouding. De rivaliteit uit 2016 maakt plaats voor pragmatische samenwerking. In plaats van afstand te bewaren, kiest Rubio voor zichtbare loyaliteit. Dat blijkt niet alleen uit stemgedrag, maar ook uit publieke optredens waarin hij Trumps buitenlandbeleid legitimeert.

Tegen de tijd dat Trump zijn nieuwe kabinet samenstelt, is Rubio geen tegenstander meer, maar een uitvoerder van Trumps geopolitieke agenda.

3. Hoe geeft Rubio vorm aan het buitenlandbeleid van Donald Trump?

In januari 2025 begint Marco Rubio als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van Donald Trump. Hij groeit in korte tijd uit tot een van de machtigste figuren in de regering. Volgens The New York Times stapelde hij meerdere functies op: naast minister wordt hij ook waarnemend hoofd van het United States Agency for International Development, waarnemend archivaris van de National Archives en later zelfs plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur.

Die combinatie is uitzonderlijk. Het betekent dat Rubio niet alleen de diplomatie aanstuurt, maar ook invloed heeft op veiligheidsbesluiten van het Witte Huis en op de organisatie van ontwikkelingshulp.

Rubio voert Trumps buitenlandbeleid niet alleen uit, maar helpt het ook vormgeven. Terwijl Trump vaak in grote lijnen spreekt, vertaalt Rubio dat naar strategie en beleid.

Wat was ‘Signalgate’ en welke rol speelde Marco Rubio in het schandaal?

Kort na zijn aantreden raakt Rubio verzeild in zijn eerste rel: ‘Signalgate’. Op 11 maart 2025 bespreken onder meer defensieminister Pete Hegseth, vicepresident JD Vance en Marco Rubio militaire plannen via de berichtenapp Signal. Veiligheidsdviseur Mike Waltz voegt per ongeluk journalist Jeffrey Goldberg toe aan een groepsgesprek waarin de topfunctionarissen over luchtaanvallen in Jemen praten.

Rubio noemt dat later een ‘grote fout’, maar ontkent dat staatsgeheimen waren gelekt.

De affaire krijgt extra lading omdat Rubio op dat moment ook waarnemend archivaris was. Er ontstaan vragen over het bewaren van overheidsdocumenten en mogelijke schendingen van de archiefwet, aangezien Signal-chats niet bewaard blijven.

Welke rol speelde Marco Rubio bij de Amerikaanse interventie in Venezuela en de arrestatie van Nicolás Maduro?

Rubio speelt een grote rol in de Amerikaanse interventie in Venezuela begin 2026, na maanden van oplopende spanningen en Amerikaanse aanvallen op vermeende drugssmokkelboten uit Venezuela.

Tijdens een serie acties in het Caribisch gebied voeren Amerikaanse strijdkrachten luchtaanvallen uit op schepen die volgens Washington betrokken waren bij drugssmokkel vanuit Venezuela, wat tot tientallen doden leidt.

Deze aanvallen worden gepresenteerd als onderdeel van een plan om drugs en criminaliteit te bestrijden, niet als oorlogsvoering.

Rubio noemt de actie nadrukkelijk een onderdeel van Trumps war on drugs. Volgens hem fungeerde Venezuela onder Maduro als een knooppunt voor drugskartels die de Amerikaanse samenleving probeerden te ondermijnen.

Voor Rubio heeft de strijd tegen het Venezolaanse regime bovendien een persoonlijke lading. Als zoon van Cubaanse migranten uit Miami ziet hij de strijd tegen het zogeheten castroïsme in Cuba en Venezuela al jaren als een van zijn belangrijkste politieke doelen.

Op 3 januari 2026 voeren Amerikaanse troepen een operatie uit in Caracas, waarbij Maduro wordt gearresteerd en naar de Verenigde Staten wordt overgebracht om daar terecht te staan voor onder meer drugshandel.

Rubio benadrukt later voor de Senaat dat deze actie strategisch was en geen oorlogshandeling vormde. Na de arrestatie erkent het Venezolaanse hooggerechtshof voormalig vicepresident Delcy Rodríguez als interim-leider, met steun van de Verenigde Staten.

President Trump geeft weinig details over de operatie en verwijst herhaaldelijk naar Rubio voor uitleg over het beleid. Daarmee wordt zichtbaar hoe groot Rubio’s invloed op het Amerikaanse beleid in Latijns-Amerika is geworden.

Rubio zegt dat de Verenigde Staten Venezuela niet zelf willen besturen. Volgens hem moet verandering komen via economische druk, bijvoorbeeld in de vorm van sancties en een olieboycot.

Welke rol speelde Marco Rubio bij de Amerikaanse aanvallen op Iran?

Ook tegenover Iran kiest Rubio voor een harde lijn. Na aanvallen van door Iran gesteunde milities steunt hij in juni 2025 Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse nucleaire installaties en militaire doelen, genaamd operatie Midnight Hammer. Hij noemt die ‘preventief’: nodig om te voorkomen dat Iran een atoombom kan ontwikkelen.

Dat doet hij ook bij operatie Epic Fury, de Amerikaanse en Israëlische aanval op Iran die begon op 2 maart, waarbij ayatollah Ali Khamenei om het leven komt.

In zijn argumentatie is Rubio consistenter dan Trump. Terwijl de president eerder nog spreekt over een grote deal met Teheran en dan weer over totale vernietiging, houdt Rubio vast aan een duidelijke boodschap: Iran mag geen atoombom of langeafstandsraketten ontwikkelen.

4. Hoe stelt Rubio zich op tegenover Europa?

Als minister van Buitenlandse Zaken profileert Marco Rubio zich als een pragmatische uitvoerder van Trumps America First-beleid tegenover Europa. Hij probeert het bondgenootschap met Europese landen te behouden, maar stelt duidelijke eisen. Europa moet volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid en geopolitieke uitdagingen.

Zo steunt Rubio Trumps oproep dat NAVO-landen meer geld aan defensie moeten uitgeven. De huidige NAVO-norm van 2 procent van het nationaal inkomen vindt hij te laag. Volgens Rubio moet dat 5 procent worden.

Hij stelt dat Europa jarenlang te weinig heeft geïnvesteerd in defensie, waardoor de Verenigde Staten te veel verantwoordelijkheid dragen. Hij wil dat bondgenoten ‘zichzelf kunnen verdedigen’ en niet afhankelijk zijn van Amerikaanse bescherming.

Wat is Marco Rubio’s standpunt over Rusland en de oorlog in Oekraïne?

Marco Rubio’s positie tegenover Rusland en Oekraïne is afgelopen jaren verschoven, maar zijn harde houding tegenover Moskou is nooit volledig verdwenen. Als Senator was Rubio een uitgesproken criticus van Vladimir Poetin. In 2016 noemt bij de Russische president nog een ‘killer’.

Na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 pleit hij voor zware sancties, en extra wapens voor Kyiv. Ook steunt hij het idee dat Oekraïne uiteindelijk lid moet worden van de NAVO.

Als Rubio in januari 2025 minister van Buitenlandse Zaken wordt onder president Trump, past hij zijn toon aan. In plaats van een langdurige oorlog begint hij steeds vaker te pleiten voor onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne over een mogelijke vredesregeling.

Eind 2025 werkt hij aan een aangepast vredesplan nadat een 28-puntenplan uit Trumps omgeving veel kritiek kreeg. Rubio schrapt voorstellen zoals een permanent NAVO-verbod voor Oekraïne.

Wat zei Marco Rubio over Europa op de Veiligheidsconferentie in München?

De oorlog in Oekraïne staat ook centraal in Rubio’s toespraak op de Veiligheidsconferentie in München. De Verenigde Staten blijven Kyiv militair en financieel steunen, zegt hij, maar Europa zal een groter deel van die verantwoordelijkheid moeten dragen.

Rubio benadrukt dat Washington geen onbeperkte steun wil toezeggen. Europese landen moeten daarom niet alleen meer hulp aan Oekraïne leveren, maar ook hun eigen defensie versterken. Daarmee herhaalt hij de boodschap van de Trump-regering dat de Verenigde Staten niet langer de veiligheid van Europa kunnen garanderen.

Tegelijk probeert Rubio Europese bondgenoten gerust te stellen. De trans-Atlantische alliantie blijft volgens hem van groot belang. De Verenigde Staten en Europa zijn historisch en strategisch met elkaar verbonden.

Zijn boodschap in München is daarmee tweeledig: de samenwerking blijft bestaan, maar Europa moet een sterkere en zelfstandiger rol spelen in zijn eigen veiligheid en in de steun aan Oekraïne.

5. Wordt Marco Rubio de volgende Republikeinse presidentskandidaat?

De kans bestaat dat Marco Rubio Donald Trump opvolgt als Republikeinse presidentskandidaat, maar op dit moment geldt hij niet als de favoriet. Volgens Newsweek wordt binnen de Republikeinse Partij vooral vicepresident JD Vance gezien als de belangrijkste kandidaat voor 2028. In een peiling krijgt Vance 47 procent steun onder Republikeinse kiezers, tegenover 23 procent voor Rubio.

Ook Rubio zelf lijkt dat te erkennen. Volgens Politico heeft hij vertrouwelingen verteld dat Vance waarschijnlijk de Republikeinse kandidaat wordt als die besluit zich verkiesbaar te stellen. Rubio zou hem in dat geval zelfs steunen.

Toch wordt Rubio geregeld genoemd als mogelijke opvolger van Trump. Zijn zichtbaarheid als minister van Buitenlandse Zaken en zijn rol in de Amerikaanse operatie tegen het Venezolaanse regime van Nicolás Maduro hebben zijn politieke profiel versterkt. Na die militaire actie steeg zijn geschatte kans om de volgende president te worden van 4 naar 9 procent.