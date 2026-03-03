Hoe 7 oktober in het gezicht van Khamenei ontplofte

Ali Khamenei bejubelde de terreur van 7 oktober 2023 door Hamas in Israël. Maar juist die massaslachting zette een reeks gebeurtenissen in gang die hem zijn leven kostte. Hoe het instorten van zijn eigen ‘As van Verzet’ de Iraanse ayatollah fataal werd.

‘Als Allah het wil, zal deze kanker zeker worden uitgeroeid, door toedoen van het Palestijnse volk en de verzetsstrijders in de hele regio.’ Was getekend: ayatollah Ali Khamenei op 3 oktober 2023, tijdens de Islamic Unity Conference in Teheran.

Vier dagen later deed Hamas een bloedige poging die wens te vervullen met de pogrom in het zuiden van Israël. Een direct bevel van Khamenei’s regime? Volgens The Wall Street Journal wel. Deze Amerikaanse krant schreef op 8 oktober 2023 dat Iran een kleine week voor de aanval groen licht zou hebben gegeven.

Khamenei: 7 oktober was hoogtepunt ‘strategisch plan’

De ayatollah ontkende dat meteen, maar sindsdien liet Khamenei meermaals blijken dat hij de aanslag verwelkomde die de bloedige Gaza-oorlog ontketende. Hij noemde die ‘logisch en legaal’, en op zijn officiële website verscheen recent een bericht dat 7 oktober het hoogtepunt was van een ‘strategisch plan waaraan we jaren hebben gebouwd’.

De eindbestemming van dat plan stak Khamenei nooit onder stoelen of banken: de Israëlische hoofdstad Jeruzalem bevrijden van het ‘kwaadaardige zionistische kankergezwel’.

Hamas en Hezbollah: proxies van Iran

Met dat doel stak de ayatollah miljarden in de buitenlandse tak van de de Islamitische Revolutionaire Garde, de Quds Force – genoemd naar Al-Quds, de Arabische naam voor Jeruzalem. En daar staat de Al-Aqsamoskee, waaraan de Hamas-operatie Al Aqsa-vloed van 7 oktober 2023 zijn naam ontleent.

Naast Hamas moest ook het Libanese Hezbollah helpen bij de gedroomde bevrijding van Jeruzalem. ‘Alle raketten die je in Gaza en Libanon ziet, zijn gemaakt met steun van Iran,’ had Amir Ali Hajizadeh, commandant van de luchtmacht van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) zich eerder laten ontvallen.

Vele duizenden van die raketten vuurde Hezbollah sinds 8 oktober 2023 af op het noorden van Israël, om de Joodse staat te verzwakken en Hamas bij te staan. Vanaf november dat jaar begonnen de, ook al door Iran gesteunde en bewapende, Houthi’s Israël met raketten en drones te beschieten.

Via Assads Syrië kreeg Hezbollah raketten

Waar de Jemenitische terreurgroep mede vanwege de grote afstand slechts een beperkte bedreiging voor Israël vormde, werd Hezbollah aan de noordgrens een steeds grotere stoorzender. Ook omdat de groep vanuit Syrië, buurland van zowel Israël als Libanon, raketten bleef ontvangen.

Met dank aan de prominente aanwezigheid van IRGC-leden in het land van toenmalig president Bashar Al-Assad, een vriend van Khamenei.

En dus bombardeerde de Israëlische luchtmacht op 1 april 2024 twee IRGC-generaals en vijf officieren in de Syrische hoofdstad Damascus.

Als vergelding schoot Iran een kleine twee weken later, op 13 april 2024, zwermen van honderden drones en raketten af op Israël, dat voor het eerst in de geschiedenis direct vanaf Iraans grondgebied werd aangevallen. Doden vielen er niet, zeker 95 procent van de projectielen werd onderschept.

Een kleine week later reageerde Israël met enkele, evenmin dodelijke luchtaanvallen op militaire doelen nabij de Iraanse stad Isfahan. De beperkte reactie bleek later vooral bedoeld om de Iraanse luchtafweer te testen, kennis die later goed van pas zou komen.

Veel schokkender voor het Iraanse regime én de regio was dat Israël eind juli 2024 Hamas’ politieke leider Ismail Haniyeh doodde in Teheran. De terreurleider was in de Iraanse hoofdstad voor de inauguratie van president Masoud Pezeshkian, en kwam om in zijn hotelkamer, door een explosief dat de Mossad daar had geplaatst.

Israël zorgde voor schok in Libanon

Ditmaal bleef een snelle militaire reactie van Iran uit. Sterker nog: twee maanden later volgde voor de islamitische republiek een nog grotere schok, nu in Libanon. Daar toonde Israël op 17 en 18 september 2024 zijn vindingrijkheid aan de wereld.

Doordat de Mossad explosieven in Hezbollah-piepers had laten plaatsen, raakten zo’n 1.500 Hezbollah-strijders gewond en kwamen er tientallen om. Een week later doodde Israël de islamitische geleerde en Hezbollah-secretaris-generaal Hassan Nasrallah.

Om Nasrallah én Haniyeh te wreken, stuurde Iran op 1 oktober 2024 een nog grotere zwerm ballistische raketten en drones op Israël af, met maar één dodelijk slachtoffer: een Palestijnse man op de Westelijke Jordaanoever.

De Israëlische reactie volgde pas op 26 oktober 2024 en was met vijf gedode Iraanse militairen, gerichte bombardementen op raketproductielocaties en -lanceerinstallaties wederom relatief beperkt.

Significanter dan Irans tweede grote raket- en droneaanval was het grondoffensief dat Israël een dag eerder was begonnen in Libanon. Toen dat een kleine twee maanden later eindigde met een wapenstilstand, was Hezbollah gedecimeerd.

Verzwakking Hezbollah droeg bij aan val Assad

En dat plaveide de weg voor de val van de Syrische president Assad begin december 2024. Mede doordat hij niet langer op de hulp van zijn Hezbollah-buren uit Libanon kon rekenen, was zijn leger weerloos tegenover de razendsnel opgerukte jihadistische rebellengroep HTS. Direct na de val van het Assad-regime bombardeerde Israël zo’n 86 procent van de luchtverdedigingssystemen in Syrië.

Zo kon de Israëlische luchtmacht vrijuit opereren in het Syrische luchtruim, noodzakelijk om een halfjaar later naar Iran te kunnen vliegen tijdens de twaalfdaagse oorlog (12-24 juni 2025).

Razendsnel schakelde Israël met luchtaanvallen honderden kopstukken van de Revolutionaire Garde en het Iraanse leger uit, evenals tien tot twintig atoomwetenschappers. Ook trof het nucleaire faciliteiten, ballistische raketten en -lanceerinstallaties en luchtverdedigingssystemen.

Trump voorkwam vorig jaar liquidatie Khamenei

Met de superioriteit in het Iraanse luchtruim en Mossad-inlichtingen had Israël toen al een plan klaarliggen voor het uitschakelen van ayatollah Ali Khamenei.

Maar hoge Amerikaanse functionarissen meldden destijds aan de BBC en CBS News dat Donald Trump dat hoogstpersoonlijk had voorkomen. De Amerikaanse president vond het ‘geen goed idee’.

Het bleek uitstel van executie. Acht maanden later, nadat Khamenei’s IRGC begin januari 2024 tienduizenden demonstrerende Iraanse burgers had vermoord en Amerikaanse onderhandelingen met Iran op niets waren uitgelopen, liquideerde Israël op zaterdagochtend 28 februari 2026 Khamenei en zijn vertrouwelingen met een luchtaanval in Teheran.

Met dank aan de CIA, de Mossad én de kettingreactie die Khamenei’s marionet Hamas op 7 oktober 2023 in gang zette.