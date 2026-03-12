Primeur in Iran-oorlog: Israël raakt Basij, de Sturmabteilung van het regime, met drones in Teheran

Na anderhalve week van bombardementen op raketlanceerinstallaties, luchtafweergeschut en locaties van het Iraanse leger en de Revolutionaire Garde, heeft Israël woensdagavond voor het eerst droneaanvallen uitgevoerd in Iran. Doelwit: de Basij-ordetroepen, waarmee het ayatollah-regime tegenstanders uit de weg ruimt en intimideert. Kunnen de droneaanvallen de weg vrijmaken voor een nieuwe opstand?

Woensdagavond 11 maart doken de eerste video’s en berichten op van drones die precisieaanvallen uitvoerden in Teheran. Daarmee worden veiligheidstroepen van het regime onder vuur genomen. Ook Iraanse staatsmedia en de oppositiewebsite Iran International maken er melding van, evenals diverse Israëlische kranten. The Times of Israel meldt dat het de eerste droneaanvallen in de Iraanse hoofdstad zijn sinds het begin van de oorlog.

Basij en Revolutionaire Garde doodden tienduizenden demonstranten

Volgens de berichten voerde Israël de droneaanvallen uit op veiligheidscheckpoints van de Basij-militie, de paramilitaire vrijwilligersorganisatie van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Basij wordt vanwege zijn methoden van geweld en intimidatie tegen tegenstanders van het regime geregeld vergeleken met de Sturmabteilung van nazi-Duitsland.

Om nieuwe onrust op straat te voorkomen en de bevolking angst aan te jagen, controleren Basij-leden de bevolking. Zo moet worden voorkomen dat zij opnieuw massaal gaan demonstreren in een poging het regime omver te werpen. Op 8 en 9 januari, toen in heel Iran miljoenen mensen de straat opgingen, schoten Basij-vrijwilligers en andere IRGC-troepen naar schatting tienduizenden demonstranten dood.

‘Ze worden één voor één opgejaagd’

Op sociale media doen sinds woensdagavond 11 maart beelden de ronde van checkpoints die worden getroffen door drones. De gezaghebbende defensiejournalist Babak Taghvaee schrijft op X dat de Israëlische luchtmacht Hermes-900 drones heeft ingezet tegen de Basij-militieleden: ‘Ze worden één voor één opgejaagd.’

Taghvaee meldt ook dat Iraniërs die de taferelen zien, uit hun ramen en vanaf balkons leuzen scanderen als ‘dood aan de Basij’ en ‘dood aan de IRGC‘. Ook andere accounts delen op X video’s, met teksten als ‘dood aan de dictator’.

Regime meldt zeker tien doden, Israëlische krant tientallen

Volgens het aan de Islamitische Republiek gelieerde persbureau Fars News Agency zijn zeker tien ‘beveiligingsmedewerkers’ gedood door explosies. Maar mogelijk zijn dat er meer. De Israëlische krant Yedioth Ahronoth meldt dat ‘tientallen handhavers van het Iraanse regime binnen enkele minuten zijn gedood’.

Fars News Agency citeert een ‘gezaghebbende bron’ binnen het regime: ‘Deze operatie is een gezamenlijke inspanning van de Mossad en monarchistische elementen om terroristen te infiltreren en het land te saboteren. Deze operatie zal mislukken.’

Met de ‘monarchistische elementen’ doelt het Iraanse persbureau op aanhangers van Reza Pahlavi, de zoon van de laatste sjah Mohammed Reza Pahlavi. Veel tegenstanders van het ayatollah-regime scanderen bij demonstraties binnen en buiten Iran de naam van Pahlavi, en roepen bij demonstraties javid sjah (‘leve de Koning’).

Pahlavi en Trump tegen Iraniërs: blijf voorlopig thuis

Eerder op woensdag deelde Reza Pahlavi via sociale media een videoboodschap aan de Iraanse bevolking. ‘Ik druk jullie op het hart jullie essentiële voorzieningen zo snel mogelijk veilig te stellen, je terug te trekken van de straten en thuis te blijven.’ Volgens de kroonprins, die in de Verenigde Staten woont, zal voor het Iraanse leger en ordetroepen van het regime snel de laatste kans aanbreken om ‘los te breken van de onderdrukkende krachten en je bij jullie volk te voegen’.

Anderhalve week geleden, op zaterdag 28 februari, riep Donald Trump de Iraniërs eveneens op om thuis te blijven tijdens de bombardementen. Pas als de Amerikaans-Israëlische militaire operatie voorbij is, moeten zij volgens de Amerikaanse president de straat opgaan en hun regering omverwerpen.

Dinsdagavond 10 maart deelde Israëlische premier Benjamin Netanyahu een vergelijkbare boodschap met de Iraanse bevolking. ‘We zullen met steeds grotere kracht de tirannen treffen die jullie decennialang hebben geterroriseerd,’ zei hij op X. ‘De komende dagen zullen we voor jullie de voorwaarden scheppen om jullie lot in eigen hand te nemen.’

Hoofd Iraanse politie dreigt: demonstranten zijn vijand

De politie van de Islamitische Republiek is vastbesloten dat te voorkomen. Demonstranten die ‘op verzoek van de vijand’ de straat op gaan, zullen voortaan als vijand worden behandeld.

Die dreigende boodschap gaf het hoofd van de Iraanse politie, Ahmad-Reza Radan, in de nacht van dinsdag op woensdag op de Iraanse staatstelevisie. Volgens Radan hebben de veiligheidsdiensten hun ‘vinger aan de trekker’.