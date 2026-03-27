Wie is Gavin Newsom? Gouverneur van Californië en mogelijke presidentskandidaat voor 2028

Met zijn Hollywood-uiterlijk, Silicon Valley-netwerk en uitgesproken aanvallen op Donald Trump is Gavin Newsom een van de opvallendste Democraten van dit moment. Maar wie is de gouverneur van Californië eigenlijk – en kan hij in 2028 president worden?

1. Wie is Gavin Newsom? Achtergrond, jeugd en politieke carrière

Gavin Newsom is een Amerikaanse politicus van de Democratische Partij. Sinds 2019 is hij gouverneur van de staat Californië. Daarvoor was hij luitenant-gouverneur (de positie direct onder de gouverneur) in Californië (2011-2019) en burgemeester van San Francisco (2004-2011).

Newsom (1967) staat bekend om zijn mediagenieke uitstraling en zelfverzekerde stijl. Met zijn zongebruinde uiterlijk, open overhemd en brede glimlach oogt hij eerder als een Silicon Valley-ondernemer dan als een gemiddelde politicus.

Waar komt Newsom vandaan?

Gavin Newsom groeide op in San Francisco. Zijn ouders scheidden toen hij jong was, waarna zijn moeder diverse banen had om het gezin te onderhouden.

In zijn memoires Young Man in a Hurry schrijft hij dat zijn jeugd zich afspeelde in twee totaal verschillende werelden: de sociale kring van San Francisco’s welgestelden en het leven vol financiële onzekerheid van zijn moeder.

Newsoms familiegeschiedenis is opvallend. Zijn grootmoeder was actrice en politiek activist, en reisde in de jaren dertig naar de Sovjet-Unie. Zijn overgrootvader was een wetenschapper aan Stanford University die door de FBI werd onderzocht vanwege antifascistische activiteiten.

In zijn boek beschrijft Newsom hoe excentriek zijn jeugd soms was. Zijn vader hield bijvoorbeeld een tamme otter als huisdier, die zelfs sleutels kon vinden die lagen verstopt in een zitbank.

Dyslexie

Newsom heeft openlijk gesproken over zijn dyslexie. Op school had hij moeite met lezen en schrijven, en hij beschrijft in zijn boek hoe onzeker dit hem maakte.

Tegelijk zegt hij dat de leerstoornis hem dwong om nieuwe strategieën te ontwikkelen, zoals obsessief notities maken en details onthouden. Volgens Newsom heeft die manier van werken hem later geholpen in zijn politieke carrière.

Een succesvolle ondernemer

Voordat hij de politiek in ging, bouwde Newsom een horeca- en wijnbedrijf op.

Hij begon met een wijnwinkel in San Francisco, die later uitgroeide tot de PlumpJack Group – een keten van restaurants, hotels en wijnbedrijven. De onderneming is inmiddels miljoenen waard.

Een belangrijke rol speelde daarbij de invloedrijke Getty-familie uit San Francisco, die investeerde in zijn bedrijf en hem introduceerde in de lokale elite. In zijn memoires schrijft Newsom dat deze banden hem later ook kritiek opleverden. Tegenstanders schilderden hem vaak af als een ‘golden boy’ uit de elite van San Francisco.

Het begin van Newsoms politieke carrière

Zijn eerste politieke functie was als lid van een verkeerscommissie in San Francisco. In zijn memoires zegt hij dat de toenmalige burgemeester eigenlijk een andere functie voor hem in gedachten had. Volgens Newsom is hij dus ‘per toeval’ in de politiek beland.

Hij werd vervolgens benoemd in de Board of Supervisors van de stad en in 2003 verkozen tot burgemeester. Daarmee werd hij de jongste burgemeester van San Francisco in honderd jaar.

Nationaal trok hij vooral aandacht in 2004, toen hij duizenden huwelijksgoedkeuringen uitreikte aan homostellen, terwijl het homohuwelijk in Californië nog niet legaal was. Die stap maakte hem zowel populair onder progressieve kiezers als een mikpunt van conservatieve kritiek.

Wat was het vreemdgaanschandaal rond Newsom en Kimberly Guilfoyle?

Newsom had tijdens zijn periode als burgemeester van San Francisco een relatie met Kimberly Guilfoyle. Zij was assistent-officier van justitie, en goed bevriend met toenmalig officier van justitie Kamala Harris, de latere vicepresident van de Verenigde Staten.

Het koppel ging in 2005 vriendschappelijk uit elkaar, maar door de jaren heen gooiden de twee met steeds meer modder naar elkaar. In 2007 kwam naar buiten dat Newsom nog tijdens zijn scheiding met Guilfoyle een affaire had met de vrouw van zijn goede vriend en campagnestrateeg Alex Tourk. Zelf noemde hij dit ‘het grootste verraad van mijn leven.’

Het schandaal gaf munitie aan zijn tegenstanders. Tijdens de gouverneursverkiezingen in 2018 zei de Republikeinse kandidaat Travis Allen: ‘Hoe kun je Newsom vertrouwen met verantwoordelijkheid over een staat, als je hem niet eens kunt vertrouwen met de vrouw van zijn beste vriend?’

In 2018 kreeg Guilfoyle een relatie met de oudste zoon van president Trump, Donald Trump Jr. Sindsdien is ze erg kritisch op Newsom. Ze heeft gezegd dat hij ‘is veranderd’ en ‘radicaal-links’ was geworden.

Newsom houdt vol dat het Guilfoyle is die is veranderd.

Ook na de splitsing met Trump Jr. in 2024 blijft Guilfoyle binnen de sociale kring rond Trump. In september 2025, onder Trumps presidentschap, is zij benoemd tot ambassadeur in Griekenland.

2. Hoe verloopt het gouverneurschap van Gavin Newsom?

In januari 2019 trad Newsom aan als gouverneur van Californië. Zijn tweede termijn begon in 2022 en loopt door tot januari 2027.

De meest opmerkelijke gebeurtenissen tijdens zijn eerste termijn waren het tijdelijk afschaffen van de doodstraf in Californië en zijn zeggenschap over het coronabeleid. Ontevredenheid over het laatste leidde tot een poging om hem uit zijn ambt te ontheffen. Maar een duidelijke meerderheid van de stemmers bleek Newsom aan te willen houden als gouverneur.

Naast het coronabeleid zijn ook de woningcrisis en de prijsniveaus in Californië problemen onder Newsom. Na ruim zes jaar gouverneurschap is Californië de minst betaalbare van alle Amerikaanse staten.

Vooral de huizenprijzen schieten omhoog: bij het aantreden van Newsom in 2019 was de gemiddelde koopprijs 533.194 dollar (465.672 euro), in november 2025 754.304 dollar (642.328 euro), volgens Zillow, de Amerikaanse evenknie van Funda.

Ook krijgt hij kritiek voor het dwarsbomen van een eenmalige miljardairsbelasting. Die zou 5 procent van het vermogen van de circa tweehonderd miljardairs in Californië confisqueren. Newsom vreest dat die miljardairs dan vertrekken en zegt stellig: ‘Ik doe wat ik moet doen om de staat te beschermen.’

Ondanks de kritiek stijgt de waardering van Newsom. Gedurende het jaar 2025 steeg zijn favorability rating onder Californiërs van 46 procent naar 56 procent.

Deze stijging lijkt weinig samen te hangen met zijn prestaties als gouverneur, waarop ook intern veel kritiek is, maar veel meer met de manier waarop Newsom zich opstelt tegenover de in Californië impopulaire Trump.

Waarom verzet Newsom zich zo fel tegen Trump?

Tegelijk met de kritiek op het functioneren van zijn staat verzet Newsom zich actief tegen Trump. Bij zijn aantreden maakte hij duidelijk dat hij er alles aan zou doen om Californië ‘Trump-proof’ te maken. Hij laat zich vurig uit over de federale politiedienst ICE en de inzet van de Nationale Garde in Los Angeles, en heeft Trump ‘een van de meest destructieve mensen in mijn leven’ genoemd

Op zijn beurt noemt Trump de gouverneur ‘Newscum’ (scum betekent uitschot) en beschuldigt hem van het ‘verwoesten van de ooit fantastische staat Californië’.

3. Wie zijn Newsoms belangrijkste geldschieters en bondgenoten?

Zoals gezegd werd Gavin Newsom werd niet rijk geboren, maar groeide wel op met de juiste connecties. Zijn vader was een goede vriend en juridisch adviseur van de rijke Getty-familie. Leden daarvan werden ook politiek donateurs van Newsom.

De gouverneur krijgt geregeld kritiek omdat hij zich vooral inzet voor ondernemers en zijn rijkere achterban. Zo blokkeerde hij de bouw van twee-onder-een-kapwoningen op plaatsen waar voorheen losstaande woningen hadden gestaan na de bosbranden in Los Angeles van januari 2025. Hij achtte ‘het beschermen van de gemeenschap’ belangrijker dan het creëren van meer woonruimte.

Heeft Gavin Newsom afstand gedaan van zijn bedrijven?

Volgens FollowTheMoney.org heeft Newsom in totaal meer dan 84 miljoen dollar (74,5 miljoen euro) aan donaties opgehaald. Ze komen voor een flink deel uit commerciële sectoren: financiën, vastgoed, verzekeringen, communicatie en elektronica.

Maar ook krijgt hij een aanzienlijk deel van zijn gelden van vakbonden.

Hij is als politicus niet alleen afhankelijk van deze inkomsten. Newsom weigerde zijn aandelen in zijn horecaonderneming, de PlumpJack Group, te verkopen, ongeveer zoals Trump geen afstand nam van zijn bedrijven. Hij noemde zijn ondernemingen eerder ‘mijn baby’s, mijn leven, mijn familie’.

Wel droeg hij het beheer van die bedrijven over aan zijn familie en blokkeerde hij dat de staat zaken deed met de PlumpJack Group. Ondanks deze maatregelen spreken tegenstanders van Newsom van belangenverstrengeling.

Zijn totale netto vermogen wordt geschat op 30 miljoen dollar (25,5 miljoen euro). Naast zijn bedrijven en investeringen bezit hij twee huizen: één in de Californische hoofdstad Sacramento ter waarde van 3,7 miljoen dollar (3,2 miljoen euro) en één nabij San Francisco van 9,1 miljoen dollar (7,75 miljoen euro).

4. Waarom wordt Gavin Newsom gezien als mogelijke presidentskandidaat voor 2028?

Newsom geldt binnen de Democratische Partij al jaren als eventuele presidentskandidaat. Hij heeft landelijke naamsbekendheid, bestuurt de grootste staat van Amerika en profileert zich steeds vaker op nationale en internationale podia.

Daarnaast speelt timing een rol. Zijn termijn als gouverneur loopt in 2026 af, precies op tijd voor een mogelijke campagne voor de verkiezingen van 2028. In een Democratische Partij zonder duidelijke opvolger van oud-president Joe Biden geldt Newsom daardoor voor veel analisten als logische optie.

Wat voor soort Democraat is Newsom?

Newsom spreekt in het openbaar vooral over het verenigen van alle flanken van de Democratische Partij. Zelf profileert hij zich graag als een typische progressieve Californiër: gefixeerd op innovatie en economische groei, gecombineerd met progressieve idealen zoals inzet voor het homohuwelijk en duurzaamheid.

Tegelijk probeert hij Republikeinse kiezers aan te spreken. Hij liet de straten van San Francisco en Los Angeles schoonvegen van tentenkampen en begon een podcast waarin hij als gasten onder andere kopstuk van Trumps MAGA-beweging Steve Bannon en de inmiddels vermoorde conservatieve activist Charlie Kirk ontving.

In de podcast The Ezra Klein Show vertelde Newsom waarom hij dit zo belangrijk vindt: ‘Een scheiding tussen de Democraten en de Republikeinen is ondanks de politieke verdeeldheid niet mogelijk.’ En: ‘Het is belangrijk dat we, zelfs als we het inhoudelijk niet met elkaar eens zijn, op zoek gaan naar de menselijkheid in elkaar.’

Newsom neigt steeds meer naar het politieke midden, tot de teleurstelling van zijn progressieve achterban. Een anonieme Democratische campagnestrateeg zei tegen nieuwssite The Hill: ‘Newsom is in zijn presentatie progressief, maar inhoudelijk niet.’

Hij vervolgt: ‘Op sommige manieren zit Newsom klem, doordat hij ermee moet omgaan dat hij wordt gezien als een te ver naar links neigende Californiër. Maar in zijn pogingen meer Amerikanen aan te spreken kan hij ook niet meer rekenen op de uitgesproken steun van zijn klassieke achterban.’

Hoe wil Newsom de koers van de Democraten veranderen?

Daarnaast spreekt hij zich regelmatig uit over koersveranderingen die volgens hem nodig zijn binnen de Democratische Partij. Zo zou de partij falen in het bieden van een positief toekomstperspectief aan jongeren, met name mannen, en moet zij weer een brede coalitie vormen. ‘Van Manchin tot Mamdani,’ verklaart Newsom.

Oud-senator Joe Manchin stond lange tijd bekend als de meest conservatieve Democraat, terwijl Zohran Mamdani, de recent gekozen burgemeester van New York, juist naam heeft gemaakt met zijn progressieve aanpak.

Ook tijdens de presidentsverkiezingen van 2024 speelde Newsom een rol. Hij was prominent aan de zijde van Biden te zien en velen speculeerden dat hij zich kandidaat zou stellen nadat Biden zich terugtrok.

Uiteindelijk deed hij dat niet, maar hierboven is al gesteld dat de tijdlijn voor kandidatuur in 2028 perfect lijkt.

Er is een leiderschapsvacuüm binnen de Democratische Partij: Harris maakt geen stevige aanspraak op een tweede kans en er zijn geen andere mogelijke kandidaten met de naamsbekendheid van Newsom.

5. Kan Gavin Newsom de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2028 winnen?

Als mogelijke presidentskandidaat presenteert Newsom zich vooral als een verbinder. Voor hem ligt de toekomst niet in de progressieve of conservatieve vleugel van de partij, maar in een coalitie van beide.

Door uitspraken als ‘de Democratische Partij als brede tent’ probeert Newsom zich te profileren als de man die de Democraten weer naar de overwinning moet leiden.

Waarom sprak Newsom wereldleiders aan op het World Economic Forum?

Newsom was prominent aanwezig bij het World Economic Forum (WEF) 2026 in Davos. Opmerkelijk was dat hij daar aanwezige wereldleiders aansprak op hun in zijn ogen laffe houding.

‘Ik had een stel kniebeschermers mee moeten nemen voor al die wereldleiders. Ik hoop dat mensen begrijpen hoe zielig ze eruitzien op het wereldtoneel. Trump is een T-Rex. Je paart met hem of hij verslindt je, een van de twee, en daartegen moet je opstaan.’

Newsom was geen graag geziene gast bij de Amerikaanse delegatie op het WEF. Hij werd geweigerd als spreker in het USA House en kreeg het verwijt:

‘Niemand in Davos weet wie de derderangs gouverneur Newscum is, of waarom hij in Zwitserland rondhuppelt in plaats van de vele problemen op te lossen die hij in Californië heeft veroorzaakt.’ Aldus Anna Kelly, woordvoerder van het Witte Huis.

Ook bij de veiligheidsconferentie in München presenteerde hij een ‘competitieve visie voor Amerika’s rol in de wereld’ – een duidelijke campagneboodschap, in een bezoek dat was verpakt als gouverneursreis.

Hoe groot zouden Newsoms kansen zijn in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2028?

Volgens gok- en voorspellingssite Polymarket staat Newsom al lange tijd tweede in de presidentsrace met een kans van rond de 17 procent, net achter vicepresident JD Vance (circa 20 procent).

Als het gaat om de Democratische nominatie loopt hij ver voorop. Hij krijgt daar een kans toegewezen van 36 procent, gevolgd door lid van het Huis van Afgevaardigden Alexandria Ocasio-Cortez (8 procent) en voormalig vicepresident Kamala Harris (5 procent).

Zelf blijft Newsom voorzichtig over zijn kansen. Hij geeft toe serieus na te denken over zijn kandidatuur, maar zegt dat het afhangt van de concurrentie en de situatie. Hij benadrukt vooral zijn grootste angst voor de komende verkiezingen: ‘Ik ben bang dat we in 2028 niet eens verkiezingen hebben. Word wakker, mensen — het is code rood.’

Dankzij de leegte die het Democratische gebrek aan leiderschap heeft veroorzaakt, weet Newsom zich een steeds grotere rol aan te meten.