Onbegrijpelijk dat Europa aanval op Iran niet onvoorwaardelijk steunt

‘Wij roepen op tot terughoudendheid.’ Dat was de rode draad in de Europese reacties op de Amerikaans/Israëlische aanval op de brute machthebbers in Iran, die 28 februari is ingezet. Europa laat in het dossier Iran opnieuw zijn laffe gezicht zien.

Volg hier alles over het militaire conflict

Al 47 jaar regeert in Iran een duivelse theocratie. Uit naam van Allah wordt een bevolking van 93 miljoen zielen op niets ontziende manier onder de knoet gehouden. Uit naam van diezelfde Allah worden terreurorganisaties in het hele Midden-Oosten gesteund en bewapend.

Iran, dat Rusland volop drones levert die worden ingezet in Oekraïne, volop langeafstandsraketten bouwt en werkt aan een eigen kernbom, vormt ook een steeds grotere bedreiging voor het westen

Incompetente, hypocriete machthebbers

Duizenden goedwillende diplomatieke pogingen om het Iraanse bewind in te tomen, en af te houden van het ontwikkelen van een atoombom, leverden niks op. Onlangs slachtte het regime 30.000 onbewapende landgenoten, die het waagden om in demonstraties hun ongenoegen te uiten over hun incompetente, hypocriete machthebbers.

Ondanks eerdere mislukkingen deden de Verenigde Staten recentelijk nog pogingen om met de wrede ayatollahs te onderhandelen. Die gesprekken leidden tot niets, zoals ook al die eerdere pogingen vastliepen. Washington was er klaar mee, en dat was Israël al langer. Samen vielen ze op 28 februari terecht Iran aan, om het moorddadige regime een kopje kleiner te maken.

Laffe, slappe hap

Je zou denken: Europa schaart zich volledig achter de grote NAVO-bondgenoot en de enige democratie in het Midden-Oosten. Maar nee, de reacties laten zich niet anders samenvatten dan als laffe, slappe hap. Ook die van het net aangetreden kabinet.