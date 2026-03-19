EU-top in teken van stijgende energieprijzen – komen er maatregelen?

Kan de Europese Unie landen stimuleren om iets te doen tegen de snel stijgende energieprijzen? Dat staat vandaag op de agenda tijdens de Europese top in Brussel. Het antwoord moet van de lidstaten zelf komen.

De eerste EU-top van D66-premier Rob Jetten in Brussel wordt overschaduwd door de nieuwe energiecrisis als gevolg van de steeds ingrijpender oorlog in het Midden-Oosten.

Iran doet er met gerichte bombardementen op olie- en gas-infrastructuur in de Golfstaten alles aan om de wereld in een economische crisis te brengen.

Gasprijs met 30 procent omhoog

De gasprijs steeg donderdag 19 maart met 30 procent na een Iraanse aanval op een gasveld in Qatar. De benzineprijs in Nederland is met een adviesprijs van meer dan 2,50 euro per liter al hoger dan tijdens de energiecrisis in 2022, die kwam als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De Europese Commissie roept al weken lidstaten op om de energiebelastingen te verlagen, voornamelijk op elektriciteit. Maar Nederland, dat van alle EU-lidstaten de hoogste belasting heft op energie, wil nog van geen ingrijpen weten.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schreef eerder deze week in een brief over Europese concurrentiekracht, een van de geagendeerde thema’s van de top: ‘Er is duidelijk ruimte, onder meer via wetgeving, om de belasting op elektriciteit te verlagen, andere heffingen van de elektriciteitsrekening te schrappen en ervoor te zorgen dat elektriciteit gunstiger wordt belast dan fossiele brandstoffen.’

