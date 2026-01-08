Binnenlandse reactie Verenigde Staten op aanval Venezuela: maar weinig meningen veranderd

Amerika’s spectaculaire ontvoering van de Venezolaanse dictator Nicolás Maduro sloeg overal ter wereld in als een bom. Maar in de Verenigde Staten zelf heeft deze – volgens het internationaal recht illegale – actie van president Donald Trump de publieke opinie nauwelijks beïnvloed.

Al in november dienden de Democratische Senatoren Adam Schiff (Californië) en Tim Kaine (Virginia) met hun Republikeinse collega Rand Paul (Kentucky) een wetsvoorstel in om Trumps militaire speelruimte in het Zuid-Amerikaanse land in te perken. Het initiatief kreeg 51 van de 100 stemmen, 9 te weinig om te worden aangenomen.

Lisa Murkowski (Alaska) was naast Paul de enige Republikein die met de Democraten meestemde. Na de aanval van zaterdag 3 januari sprak zij opnieuw haar zorgen uit, zij het in voorzichtige bewoordingen: ‘Ik was van mening dat de regering het Congres niet de informatie had verstrekt die nodig was om de rechtsgrondslag voor deze escalerende maatregelen volledig te kunnen beoordelen. Dat was toen zo, en dat is vandaag nog steeds zo.’

Fetterman steunt actie tegen Maduro

Democraat John Fetterman stemde in november nog voor het voorstel, maar de militaire actie tegen Maduro riep bij hem juist bewondering op. ‘Ik begrijp niet waarom we niet gewoon kunnen erkennen dat wat er gebeurd is, een goede zaak is,’ zei de Senator uit swing state Pennsylvania tegen het rechtse ochtendprogramma Fox & Friends. ‘We wilden deze man allemaal weg hebben, en nu is hij weg.’

Fettermans reactie is minder verrassend dan zij wellicht lijkt. In oktober gaf hij al geen steun aan een wetsvoorstel om een eind te maken aan Trumps aanvallen op (vermeende) drugsbootjes voor de kust van Venezuela.

Weinig verschuivingen in Huis na ontvoering Maduro

In het Huis van Afgevaardigden leidde Operation Absolute Resolve (absolute vastberadenheid) evenmin tot wezenlijke verschuivingen. De actie werd scherp veroordeeld door de Republikeinse Afgevaardigde (Kentucky) Thomas Massie, die zich in december al had geschaard achter een (eveneens vruchteloze) poging van Democraten om Trump militair in het gareel te houden.

Zijn partijgenoot Don Bacon (Nebraska), die ook voor had gestemd, noemde het vertrek van Maduro juist ‘geweldig voor de toekomst van Venezolanen en de regio’. Wel is hij bezorgd dat Rusland de operatie zal gebruiken als rechtvaardiging voor zijn ‘illegale en barbaarse militaire acties tegen Oekraïne’.

Afgevaardigde Henry Cuellar (Texas), die in december als enige Democraat had tegengestemd, noemde Maduro’s arrestatie een ‘belangrijk moment voor democratie, vrede en de toekomst van kinderen in heel Latijns-Amerika en de Verenigde Staten’.

Republikeinse kiezer ziet grondtroepen wel zitten

Ook de gewone Amerikaan beoordeelt Trumps aanval op Venezuela grotendeels langs partijpolitieke lijnen. Maandag 5 januari peilden persbureau Reuters en marktonderzoeker Ipsos dat twee op de drie Republikeinen de operatie steunen, en slechts één op de tien Democraten.

Wel vreest 72 procent van de overvraagden dat de Verenigde Staten in Venezuela ‘te betrokken’ zullen raken. Toch spreekt 60 procent van de Republikeinen zich uit voor de inzet van Amerikaanse grondtroepen in het land.

Mogelijk is dat vanwege de vlekkeloze wijze waarmee het leger zich van zijn taak heeft gekweten. Terwijl aan Venezolaanse zijde naar verluidt 55 doden vielen, verloren de Verenigde Staten tijdens de operatie geen enkele militair.

Nieuw wetsvoorstel dreigt het niet te halen

Vandaag proberen Schiff, Kaine en Paul via een debat in de Senaat opnieuw Trumps militaire ambities te beteugelen. Gisteren ging Paul er tijdens een persmoment al met gestrekt been in, door de operatie als een ‘oorlog’ te bestempelen: ‘Ik denk dat het bombarderen van een hoofdstad en het verwijderen van het staatshoofd dat in alle opzichten is.’

Paul beschuldigde daarnaast zijn Republikeinse collega uit South Carolina ervan Trump de militaire aanval te hebben aangepraat. ‘Dit is het werk van Lindsey Graham,’ zei hij maandag. ‘Er zijn zo’n twintig filmpjes waarin Trump zegt dat hij niet voor regimeverandering is, omdat dat altijd verkeerd is afgelopen. Op de een of andere manier hebben ze hem ervan overtuigd dat het anders is als het op ons halfrond gebeurt.’

Toch is er weinig reden om aan te nemen dat het wetsvoorstel, waarover vandaag wordt gestemd, het dit keer wel gaat halen. De militaire actie kan namelijk op instemming rekenen van de Republikeinse Senatoren Susan Collins (Maine) en Todd Young (Indiana). Die hadden zich in november bijna bij de Democratische minderheid aangesloten, maar daar op het laatste moment van afgezien.

Collins en Young zetten wel vraagtekens bij hoe het nu verder moet in Venezuela. Maar zolang het daarbij blijft, zal Trump geen aanleiding zien om zijn koers ook maar iets aan te passen.