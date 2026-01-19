‘Trump compleet door het lint na mini-missie op Groenland’

EW Politiek Vandaag staat in het teken van escalerende geopolitiek. Host Sam Verbeek spreekt met politiek redacteur Victor Pak over Donald Trump, Groenland en de gevolgen van aangekondigde importheffingen voor Nederland en Europa.

De aanleiding is opmerkelijk: na het sturen van twee Nederlandse militairen naar Groenland reageert Trump furieus met forse (extra) importheffingen voor Europese bondgenoten.

Volgens Victor Pak gaat het niet om die paar militairen, maar om iets groters. Hij ziet hoe Trump zich keert tegen bondgenoten, terwijl Rusland en China toekijken. In zijn ogen vertoont de NAVO gevaarlijke scheuren en dreigt een langdurige ontwrichting van het bondgenootschap.

Victor is kritisch op de Nederlandse opstelling. Waar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hardere taal spreken, kiest Den Haag voor voorzichtigheid. Maar hoelang is die houdbaar nu Trump escaleert? En waar ligt de grens tussen schade beperken en pal staan, ook als dat laatste pijn doet?