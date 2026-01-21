Na terugkrabbelen Trump kan EU niet achterover leunen – integendeel

‘Taco’s op het menu van de Europese top?’ was woensdagavond 21 januari in de groepsapp van internationale Brusselse correspondenten de geestige reactie van een gelouterde Britse journalist.

‘Taco’ staat in dit geval niet alleen voor het Mexicaanse gerecht maar ook voor ‘Trump Always Chickens Out’ – Trump krabbelt altijd terug. Dat acroniem is in mei 2025 gemunt door een andere Britse journalist. Voor goede grappen kortom, moet je nog altijd bij de Britten zijn.

Het terugkrabbelen van Donald Trump was een enorme verrassing na een aantal dagen waarin de spanning maar bleef oplopen. Kernvraag: zou de NAVO Trumps voornemen overleven om goedschiks of kwaadschiks Groenland in te nemen?

Maar na een gesprek met NAVO-chef en ‘Trump-fluisteraar’ Mark Rutte woensdagavond, liet de Amerikaanse president opeens weten dat de extra heffingen van tafel waren en dat er een ‘raamwerk’ ligt voor een akkoord over Groenland.

Een zucht van verlichting trok door Europa.

Meningen waren stevig verdeeld in EU

Tijdens een door Raadsvoorzitter António Costa inderhaast ingelast diner in Brussel zouden de leiders donderdag 22 januari spreken over een gezamenlijk Groenland-beleid en een gepaste reactie op de tarieven die Trump wilde opleggen aan de tien landen (waarvan acht EU-landen) die deelnamen aan een Groenland-verkenningsmissie.

Moest de handelsbazooka van stal worden gehaald? Of moest de EU kalm en terughoudend blijven? De meningen waren flink verdeeld. Het ene grote land (Frankrijk) wilde stevige vergelding, met risico op een handelsoorlog. Het andere grote land (Duitsland) stuurde aan op behoedzaamheid.

EU blijft kemphanengevecht bespaard

Met dank aan Rutte (en de politieke verhoudingen in de Verenigde Staten, waar Trump weinig handen op elkaar krijgt voor zijn Groenland-obsessie) blijft de EU een kemphanengevecht vanavond bespaard.

Betekent dit dat het diner een zinloze exercitie is? Zeker niet. Het laatste wat Europa nu moet doen, is achterover leunen. Want een dreigende crisis als die rond Groenland, kan morgen zo weer aan de orde zijn. Ursula von der Leyen pleitte in een speech in Davos voor Europese onafhankelijkheid. Dat lijkt een mooi thema voor vanavond.

Katalysator voor Europese onafhankelijkheid

De Commissievoorzitter benadrukte dinsdag dat de krachtige verschuivingen die de wereldorde op zijn kop zetten, moeten worden gezien als een katalysator voor het goede, in plaats van als een ramp. ‘Geopolitieke schokken kunnen – en moeten – een kans zijn voor Europa. Naar mijn mening is de ingrijpende verandering die we vandaag de dag doormaken een kans, sterker nog, een noodzaak om een nieuwe vorm van Europese onafhankelijkheid op te bouwen.’

De meeste indruk in Davos maakte de speech van Mark Carney. De Canadese premier verklaarde in zijn toespraak dat de oude wereldorde – de ‘op regels gebaseerde internationale orde’ – niet terugkeert en drong er bij middelgrote mogendheden op aan om samen te werken om een veerkrachtiger mondiaal systeem op te bouwen.

Hand in hand met de Britten

Vanavond kunnen de EU-leiders met 27 (of 24, als je de drie dwarsliggers uit Hongarije, Slowakije en Tsjechië niet meerekent) eendrachtig een weg voorwaarts kiezen. Gezien de recente ontwikkelingen is er veel voor te zeggen om vanavond ook de Canadezen erbij te halen, niet als lid van de EU, wel als sparring partner in moeilijke tijden.

Hetzelfde geldt voor de Britten. De Brexit blijft eeuwig zonde, niet alleen vanwege het vertrek van de Britse humor uit de Brusselse politiek. Hand in hand met de Britten, een atoommacht, staan de middelgrote (en kleine) landen die samen de EU vormen nu eenmaal veel sterker in deze wereld, die onderhevig is aan fundamentele geopolitieke en morele verschuivingen.