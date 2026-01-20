Russische media genieten van ramkoers Trump en Europa over Groenland: ‘Een genot om te zien’

Analyse van Russische media levert een opmerkelijke conclusie op: de Amerikaanse president Trump wordt bejubeld in Moskou. Terwijl de Verenigde Staten Groenland juist zouden willen hebben vanwege Russische dreiging. Hoe zit dat?

Trump wil, zo beweert hijzelf, zich Groenland toe-eigenen om het eiland te beschermen tegen Rusland en China. Toch gaan in Moskou de champagneflessen open, omdat de Russen met leedvermaak toekijken hoe NAVO-bondgenoten met elkaar op ramkoers liggen.

De Russische kranten zijn lovend over Trump en hebben stevige kritiek op de Europese regeringsleiders. ‘Wat de historische doorbraak van de Amerikaanse president in de weg staat, is de koppigheid van Kopenhagen en de schijnsolidariteit van onverzettelijke Europese landen, waaronder zogenoemde vrienden van Amerika: Groot-Brittannië en Frankrijk,’ aldus de Rossijskaja Gazeta, die Trump aanspoort om zijn koers door te zetten.

Groenland-conflict feest voor Kremlin-propagandisten

‘Europa is volledig de weg kwijt en, om eerlijk te zijn, het is een genot om dat te zien,’ zegt de Russische Moskovski Komsomolets in een van zijn artikelen over Groenland.

Lees ook | Dit is de man achter Trumps Groenland-obsessie

‘Als Trump Groenland vóór 4 juli 2026 annexeert, wanneer Amerika de 250ste verjaardag van de Onafhankelijkheidsverklaring viert, zal hij de geschiedenis in gaan als een figuur die de grootsheid van de Verenigde Staten heeft bevestigd,’ schrijft de Rossijskaja Gazeta.

De Russische kranten proberen Trump onder meer te verleiden door de overname van Groenland in een historische context te plaatsen.

Lees ook | Poetin waarschuwt: Moskou klaar om te vechten tegen Europa

‘Met Groenland worden de Verenigde Staten het op één na grootste land ter wereld, na Rusland, en passeert het land Canada qua oppervlakte. Voor Amerikanen staat dat gelijk aan historische gebeurtenissen zoals de afschaffing van de slavernij door Abraham Lincoln in 1862 [in werkelijkheid 1863] of de territoriale veroveringen van Napoleon.’

‘Als Groenland dankzij Trump onderdeel wordt van de Verenigde Staten, dan zal het Amerikaanse volk zo’n prestatie zeker niet vergeten,’ voegt de krant eraan toe.

Annexatie Groenland door Amerika in historische context

Deze Russische kranten proberen Trump uit te leggen: het is in zijn belang om door te zetten met zijn plannen om Groenland over te nemen. Sterker nog, wordt geïmpliceerd, afzien van Groenland kan het politieke einde betekenen voor de Amerikaanse president.

Lees ook | Het oorlogspad is ingeslagen – en Europa kan niet uitstappen

‘Het is gevaarlijk voor de Amerikaanse president om terug te krabbelen over Groenland,’ schrijft een Russische journalist. ‘Dat zou de positie van de Republikeinse Partij bij de tussentijdse verkiezingen verzwakken en waarschijnlijk leiden tot een Democratische meerderheid in het Congres, met alle gevolgen van dien voor Trump.’

‘Maar een snelle annexatie van Groenland vóór de verkiezingen kan deze politieke trend keren.’

Groenland voor Trump en Oekraïne voor Poetin?

Niet alleen doordat NAVO-landen nu lijnrecht tegenover elkaar staan, wordt Moskou in de kaart gespeeld. Ook worden Trumps ambities ten aanzien van Groenland dankbaar gebruikt als rechtvaardiging voor de Russische oorlog in Oekraïne.

Als Washington openlijk territoriale claims kan overwegen, zo luidt de retoriek van het Kremlin, waarom zou Rusland dan geen recht hebben op Oekraïne?

Lees ook | Is Groenland opgewassen tegen Trump? Deze vijf scenario’s zijn mogelijk

Tegelijk benadrukken deze media dat Moskou inzet op goede betrekkingen met de regering-Trump, in de overtuiging dat dit zal bijdragen aan het behalen van de Russische doelen in Oekraïne.

Europa wordt weggezet als zwak en irrelevant. Zo schrijft een van deze kranten dat ‘Europa in de Amerikaanse grootsheid die Trump nastreeft niet nodig is’.