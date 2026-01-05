Trumps Venezuela-actie verdeelt MAGA-achterban

08:15

Venezolaanse commissie ingesteld om vrijlating van Maduro in VS te bewerkstelligen

De Venezolaanse interim-leider Delcy Rodríguez heeft een commissie gevormd om de vrijlating van president Nicolás Maduro en zijn vrouw te regelen, nadat zij door de VS zijn opgepakt en naar New York zijn overgebracht.

De commissie staat onder leiding van parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez en minister van Buitenlandse Zaken Yván Gil. Maduro, die maandag voor de rechter moet verschijnen, wordt in de VS verdacht van drugssmokkel en ‘narcoterrorisme’, aantijgingen die hij ontkent.