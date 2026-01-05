Trumps Venezuela-actie verdeelt MAGA-achterban

Hoofdpunten
- 11:51 Tweede Kamer debatteert donderdag over Amerikaanse operatie in Venezuela
- De Tweede Kamer onderbreekt donderdag het kerstreces voor een debat over de Amerikaanse operatie in Venezuela en de gevangenneming van president Nicolás Maduro. Het debat is om 17.00 uur gepland op verzoek van ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder.
- Linkse partijen reageerden kritisch op de VS-operatie. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver noemde het een illegale aanval die een “gevaarlijk precedent” schept. Zij zullen naar verwachting aandringen op een veroordeling door het kabinet.
- Het kabinet heeft de actie tot nu toe niet expliciet veroordeeld. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel riep eerder op tot naleving van het internationaal recht en steunde later een EU-verklaring die benadrukt dat het respecteren van de wil van het Venezolaanse volk cruciaal is om de crisis te bezweren.
- 11:17 Olietankers omzeilen Amerikaanse blokkade rond Venezuela
- Ongeveer tien olietankers hebben de afgelopen dagen Venezuela verlaten met ruwe olie en brandstof, meldt TankerTrackers.
- De schepen, die op een Amerikaanse sanctielijst staan, varen in ‘donkere modus’ met uitgeschakelde gps-systemen. Daarmee omzeilen ze de Amerikaanse blokkade voor olievaart van en naar Venezuela, ingesteld om de druk op president Maduro en de oliesector op te voeren.
- 11:11 Premier Groenland woedend over nieuwe dreiging Trump: het is genoeg
- De Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen heeft fel uitgehaald naar president Donald Trump vanwege diens recente uitspraken over de mogelijke annexatie van Groenland. ‘Nu is het genoeg,’ schrijft Nielsen op Facebook.
- Trump stelde zondag opnieuw dat de Verenigde Staten ‘Groenland nodig hebben voor de nationale veiligheid’ en riep Denemarken op te stoppen met het ‘bedreigen’ van het eiland. Groenland maakt deel uit van het Deense koninkrijk, maar beschikt over vergaande autonomie.
- Volgens Nielsen gaan Trumps opmerkingen een grens over. ‘Wanneer de president van de VS zegt dat “we Groenland nodig hebben” en ons in één adem noemt met Venezuela en militaire interventie, is dat niet alleen onjuist, maar ook respectloos,’ aldus de premier.
- De Groenlandse regeringsleider benadrukte dat zijn land openstaat voor dialoog, maar onder duidelijke voorwaarden. ‘Geen druk, geen toespelingen en geen fantasieën over annexatie. Gesprekken moeten plaatsvinden via de juiste kanalen en met respect voor het internationaal recht,’ schreef hij.
- Vorige maand benoemde Trump de gouverneur van Louisiana, Jeff Landry, tot speciaal gezant voor Groenland.
- 09:45 Iran eist vrijlating Maduro en noemt Amerikaanse actie ‘ontvoering’
- Iran eist de vrijlating van de door de VS opgepakte Venezolaanse president Nicolás Maduro. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Maduro en zijn vrouw “ontvoerd” en is dat een illegale daad.
- Teheran zegt dat de banden met Venezuela onveranderd blijven. Iran werd zelf eerder getroffen door een Amerikaanse militaire operatie tegen nucleaire installaties.
- Trump waarschuwde Iran dat het “hard getroffen” zal worden als bij de huidige protesten meer dodelijke slachtoffers vallen.
- 08:15 Venezolaanse commissie ingesteld om vrijlating van Maduro in VS te bewerkstelligen
- De Venezolaanse interim-leider Delcy Rodríguez heeft een commissie gevormd om de vrijlating van president Nicolás Maduro en zijn vrouw te regelen, nadat zij door de VS zijn opgepakt en naar New York zijn overgebracht.
- De commissie staat onder leiding van parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez en minister van Buitenlandse Zaken Yván Gil. Maduro, die maandag voor de rechter moet verschijnen, wordt in de VS verdacht van drugssmokkel en ‘narcoterrorisme’, aantijgingen die hij ontkent.