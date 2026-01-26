feature

Hoe Democratische presidenten het harde ICE-beleid mogelijk maakten

Tot veler woede gaat de Amerikaanse immigratiedienst ICE ongekend hard te werk. Maar het criminaliseren van migranten is ingezet onder Democratische presidenten.

Laden…

Word abonnee en lees direct verder

Al vanaf €1 per week leest u onbeperkt alle edities en artikelen van EW. Bekijk onze abonnementen.

  • Bent u al abonnee, maar heeft u nog geen account? Maak die dan hier aan. Extra uitleg vindt u hier.

 

Verder lezen?

U bent momenteel niet ingelogd of u hebt geen geldig abonnement.

Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van EW blijven lezen?

Bekijk abonnementen

Er ging iets fout
Uw sessie is verlopen

Wilt u opnieuw

Tags