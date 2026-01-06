Hoe kijken Groenlanders naar Trumps bemoeienis? ‘Heeft ook voordelen’

Europese leiders, de Deense premier Frederiksen voorop, zijn helder: Groenland hoort bij Denemarken en niet bij Amerika. Maar wat vinden inwoners van Donald Trumps verlangen om hen in te lijven? EW’s correspondent in Scandinavië, Jeroen Visser, sprak drie Groenlanders: ‘Veel zorgen over escalatie, maar tegelijk heeft de bemoeienis van Trump ook voordelen.’

Malik Rasmussen (31), o ndernemer in de mijnsector in Qaqortoq, Zuid-Groenland

‘Dat de Amerikaanse president Trump Groenland wil inlijven en dat hij ons in één ademt noemt met de Monroe-doctrine (het idee dat de Verenigde Staten de dienst uitmaken in hun deel van de wereld, red.) is heel eng en het voelt alsof een nieuw dictatoriaal regime aan een opmars bezig is. Dat is niet wat we willen aan onze grenzen, dus ik hoop dat we verzet kunnen bieden, samen met onze bondgenoten.

‘We moeten echt oppassen, want een inlijving in het Amerikaanse systeem, wat we dus niet willen, zou een significante verslechtering van onze levensstijl betekenen. Ik denk dat veel Groenlanders zouden verhuizen, ook al zijn ze ook niet altijd goed behandeld door de Deense staat. Velen zullen misschien willen vertrekken naar onze mede-inuit in Canada.

Goed voor het toerisme in Groenland

‘Er is veel spanning, veel mensen maken zich zorgen over escalatie. Tegelijk heeft de bemoeienis van Trump ook voordelen. We hebben meer eisen kunnen stellen ten opzichte van Denemarken en het heeft Groenland bekender gemaakt, wat goed is voor het toerisme.

‘Er is veel aandacht voor onze grondstoffen, omdat die het Westen minder afhankelijk van China kunnen maken. Maar ik denk dat we moeten oppassen met mijnbouw, vanwege de gevolgen voor het milieu. De ecosystemen hier zijn kwetsbaar en als er wat misgaat, bijvoorbeeld met het mijnen van uranium, kan dat onze leefomgeving verpesten.’

Klaus Dupont Iversen (49), hoteleigenaar in Nuuk, geboren in Denemarken maar woont al 17 jaar in Groenland

‘We hebben vorig jaar een hele goede zomer gehad met veel toeristen, omdat veel maatschappijen dankzij het nieuwe vliegveld rechtstreeks naar onze hoofdstad Nuuk vliegen. De reserveringen voor de zomer zien er goed uit. Dat kan door dit gedoe met Venezuela wel veranderen natuurlijk, dat gaan we de komende weken zien.

‘De dreigementen van de Verenigde Staten hebben veel impact hier. Ten eerste is het beledigend. Trump praat over ons alsof we handelswaar zijn, iets wat je gewoon kunt kopen. Maar we zijn een land en onderdeel van het Deense koninkrijk. Natuurlijk zijn er veel Groenlanders die helemaal onafhankelijk willen worden, maar wel op ons eigen tempo en zonder dictaat van buitenaf. Maar Trump lijkt eerlijk gezegd gewoon gek, niemand voelt zich nu veilig.

Geld weghalen uit Groenland?

‘Het is het gesprek van de dag nu. Eerder had het meer weg van een Amerikaans proefballonnetje maar nu lijkt het ineens veel concreter. Ik hoor mensen bespreken of ze hun geld uit Groenland moeten halen bijvoorbeeld. Wij maken van alle boekingen papieren kopieën, voor het geval het systeem uitvalt.

‘De meeste mensen denken niet dat de Amerikanen binnenkort aanmeren met geladen geweren, maar wel dat de druk steeds meer gaat toenemen. Het is fijn dat de Europese Unie ons steunt, dat is nu belangrijk. Ik zou graag zien dat ze hier ook militaire oefeningen gaan houden, om hun aanwezigheid te laten zien.

‘Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de Amerikaanse regering en toeristen uit de Verenigde Staten. We zijn gek op Amerikaanse bezoekers en als ze komen zullen ze een mooie tijd hebben.’

Ittu Lilliendahl (35), o ndernemer in Nuuk

‘Ik denk dat het juist goed is dat er door de Amerikaanse bemoeienis nu veel interesse is voor Groenland. Daardoor heeft Denemarken ingezien hoe belangrijk Groenland is voor het koninkrijk. Het heeft Groenland in politiek en economisch opzicht goede papieren gegeven voor onderhandelingen met Denemarken, bijvoorbeeld over meer zelfbestuur. Kopenhagen doet nu hard zijn best om een goede verstandhouding te hebben met Groenland.

Groenlandse bevolking voorop stellen

‘Er wordt veel gepraat over wat de Amerikanen mogelijk van plan zijn, maar er is geen paniek. Ik denk dat deze situatie uiteindelijk goed is voor Groenland en dat we een positie kunnen innemen tussen Denemarken en de Verenigde Staten.

‘Het is belangrijk om te beseffen dat we op politiek niveau niet direct met de Verenigde Staten kunnen praten zonder dat Denemarken ook aanschuift. Hopelijk komt er een deal waarbij de Groenlandse bevolking voorop staat.’