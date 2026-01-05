Trump wil Venezuela runnen, Maduro opgepakt: wie beslist?

Maandenlang deed Nicolás Maduro alsof hij zich nergens zorgen over maakte. Op de staatstelevisie zong hij, in rudimentair Engels, zelfs John Lennons Imagine. Maduro beloofde ‘vrede, geen oorlog’ en noemde zijn enige telefoongesprek met Donald Trump ‘hartelijk’. In eigen kring zei hij dat hij sliep ‘als een baby’. Het bleek een monumentale misrekening.

Na zijn arrestatie door Amerikaanse speciale eenheden in Venezuela’s hoofdstad Caracas tijdens een uitzonderlijke nachtelijke inval in de vroege ochtend van zaterdag 3 januari, zal Maduro mogelijk nooit meer slapen in het land waar hij meer dan een decennium een wanbestuur voerde. Aan het einde van zaterdag 3 januari werd Venezuela’s voormalige president door de gangen geleid van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA in New York. De aanklachten tegen hem kunnen hem twintig jaar tot levenslang opleveren.

Vreugde in de diaspora, voorzichtigheid in Venezuela

Voor miljoenen Venezolanen, vooral in ballingschap, betekent Maduro’s val reden tot feest. Van Santiago in Chili tot Miami in de Verenigde Staten braken spontane straatfeesten uit. Voor het eerst in jaren leek gerechtigheid tastbaar. In Venezuela zelf overheerste voorzichtigheid.

Tijdens een persconferentie op zijn landgoed in Florida temperde de Amerikaanse president Donald Trump de verwachtingen dat María Corina Machado, Nobelprijswinnares voor de Vrede en het gezicht van de Venezolaanse oppositie, het land gaat leiden. In plaats daarvan stelde hij, bizar genoeg, dat zij ‘niet voldoende steun of respect in het land geniet’. De naam Edmundo González, die met haar steun de verkiezingen van 2024 won (Machado mocht zich niet kandideren), noemde hij niet.

Trump wil Venezuela zelf ‘runnen’

In plaats daarvan verklaarde Trump dat de Verenigde Staten Venezuela zullen gaan ‘runnen’. Hij zei dat Delcy Rodríguez, Maduro’s vicepresident, bereid is ‘te doen wat nodig is om Venezuela weer groot te maken’. Ten onrechte beweerde hij zelfs dat zij al was beëdigd als president.

Hoewel hij een ‘transitie’ beloofde die Machado een opening zou kunnen bieden, leek Trump het meest geïnteresseerd in het exploiteren (en daarmee profiteren) van de olie van het land. Trumps plan, dat weinig details bevatte maar veel optimisme ademde, lijkt erop neer te komen dat hij Amerikaans kapitalisme wil loslaten op Venezolaanse oliereserves met hulp van een gehoorzame nieuwe Venezolaanse regering. Hij zei dat oliebedrijven ‘miljarden en miljarden’ zullen investeren om de Venezolaanse olievelden nieuw leven in te blazen, en dat het land opnieuw zal worden opgebouwd met de winsten. De productie herstellen maakt de weg vrij voor wederopbouw en verkiezingen.

Dat alles veronderstelt wel de medewerking van vicepresident Rodríguez. Trump leek ervan overtuigd dat die verzekerd is. ‘Ze heeft eigenlijk geen keus,’ zei hij, terwijl hij diverse keren dreigde met nieuwe aanvallen als zijn wensen niet worden ingewilligd.

Rodríguez slaat terug op televisie na arrestatie Maduro

Maar Delcy Rodríguez, die zichzelf een linkse ideoloog noemt, vatte de gebeurtenissen van die dag heel anders samen. Op de staatstelevisie verklaarde ze dat Maduro, ondanks zijn arrestatie, nog altijd de enige president is. ‘Wij zullen nooit een kolonie zijn van welk imperium dan ook,’ zei ze. ‘Wat Venezuela wordt aangedaan, is barbaars.’

De regering-Trump leek die uitspraken weg te wuiven als spierballentaal voor binnenlandse consumptie, nodig om het regime op de been te houden.

Rodríguez, die zowel vicepresident als minister voor Olie is, geldt binnen het regime als economisch relatief onderlegd. Ze studeerde deels in Frankrijk en was een van de architecten van zowel de voorzichtige, pro vrije markt ­hervormingen als de informele dollarisering van de economie vanaf 2019, die samen enige stabiliteit brachten.

Pragmaticus met een erfenis van wrok

Haar broer leidt het volgzame parlement. Hun vader was een linkse revolutionair die werd gemarteld en in 1976 vermoedelijk vermoord door de veiligheidsdiensten. In het zakenleven van Caracas geldt Rodríguez als pragmatisch.

Tegelijk wordt ze, net als haar broer, gezien als iemand die uit is op een wraakoefening tegen de oude elite, onder wie Machado.

Zelfs als haar tv-optreden vooral toneel was en ze privé echt samenwerkt met Trump, staat Rodríguez voor de uitdaging om zich te verzekeren van de steun van andere machtige figuren. Minister van Binnenlandse Zaken en houwdegen Diosdado Cabello riep eerder op de bewuste zaterdag op tot kalmte en verklaarde dat we ‘elke omstandigheid al hebben overleefd’. Minister van Defensie Vladimir Padrino beloofde dat Venezuela’s strijdkrachten de Amerikaanse aanval zouden ‘weerstaan’.

Het Venezolaanse leger als sleutel

De belangrijkste vraag is of het leger Rodríguez – en daarmee de plannen van Trump – zal steunen. Het bezweek onder de Amerikaanse overmacht en zal huiverig zijn om Trumps dreigementen niet serieus nemen.

Veel generaals profiteerden onder het regime ruim van corruptie en drugshandel. Als Rodríguez hun aanbiedt om meer geld te vergaren, of ten minste de buit te behouden die ze al hebben, is loyaliteit waarschijnlijk. Vooralsnog schaart de legerleiding zich achter Rodríguez als interim-leider.

Trump gelooft dat dreigen met nieuwe aanvallen voldoende is

Maar het risico op verdeeldheid in het leger is reëel. Sommige facties zouden Rodríguez kunnen steunen, andere azen op macht voor zichzelf of voor Padrino. Een kleine groep, wellicht samen met dissidente soldaten die al naar omliggende landen zijn gevlucht, zouden zelfs kunnen aansturen op de terugkeer van Machado.

Een gespleten leger zou de toch al gevaarlijke mix van gewapende mannen in Venezuela verder doen groeien en het regime nog meer kunnen destabiliseren. Pro-regimebendes op brommers en motoren, de colectivos, patrouilleerden al door Caracas. Ook Colombiaanse rebellen van het Nationale Bevrijdingsleger en drugsbendes als Tren de Aragua opereren in Venezuela.

Trump lijkt te geloven dat dreigen met nieuwe aanvallen voldoende is om al deze partijen in toom te houden. Maar als er een conflict losbarst, kunnen Amerikaanse grondtroepen nodig zijn. Trump zei dat hij ‘niet bang’ is om ‘boots on the ground’ in te zetten.

Machado buitenspel op het beslissende moment

María Corina Machado staat aan de zijlijn juist op het moment dat haar droom van een Venezuela zonder Maduro werkelijkheid is geworden.

Ze zal Trump ongetwijfeld proberen te overtuigen van een andere koers. Maar tot nu toe leverde haar maandenlange charmeoffensief bij Trump weinig op.

Als die strategie niet werkt, zal ze wellicht demonstraties aanmoedigen om een snelle transitie te bewerkstellingen. Maar een volksopstand organiseren is geen sinecure. Venezuela is murw gebeukt na decennia van onderdrukking en dalende inkomens. Acht miljoen mensen zijn sinds 2015 vertrokken, waardoor er relatief weinig Venezolanen overblijven die de leeftijd hebben om de straat op te gaan.

Vooral bezig met overleven

Ook de onderdrukking na de verkiezingsfraude van 2024, toen Maduro erover opschepte dat hij duizenden tegenstanders had laten opsluiten, heeft de meesten te bang gemaakt om hun onvrede te uiten. Venezolanen zijn vooral bezig met overleven, niet met demonstreren.

Ook internationaal kent het regime existentiële uitdagingen. Cubaanse inlichtingenofficieren, jarenlang Maduro’s beschermheren die het leger zuiverden van dissidenten, hebben hun baas niet weten te beschermen. Leidinggevende kringen in Havana, dat afhankelijk is van Venezolaanse olie, zullen waarschijnlijk elk regime steunen dat hem vervangt. Maar Cuba is zelf een ernstig verzwakte bondgenoot, die nu een eigen strijd om te overleven wacht.

Trump belooft de olievoorziening af te snijden en dreigt zelfs met directe actie tegen het eiland. De Cubaanse verhoudingen met vicepresident Rodriguez lijken wankel. ‘De Cubanen wekken irritatie bij haar op,’ zegt een westerse diplomaat in Caracas, die suggereert dat de Cubaanse autoriteiten zich te weinig dankbaar hebben getoond voor alle goedkope olie.

Weinig vrienden, veel dreiging

China – de belangrijkste koper van Venezolaanse olie – en Rusland, dat herhaaldelijk wapens leverde, hielpen Maduro lange tijd. Zij veroordelen de Amerikaanse inval, maar bieden geen concrete steun.

Maduro had nooit veel vrienden in de regio. De linkse leiders van Brazilië, Colombia en Mexico waren hem het gunstigst gezind. Ook die banden lijken nu zwak. Alle drie de regeringen spreken schande van de Amerikaanse aanval en veroordelen de schending van de soevereiniteit, maar zullen geen weerstand bieden tegen de Verenigde Staten.

Hun grootste belang is simpel: ze zijn bevreesd voor chaos en nieuwe vluchtelingenstromen in de regio. Mexico en Colombia vrezen ook Amerikaanse aanvallen op hun eigen grondgebied. Trump waarschuwde Mexico openlijk en zei tegen de Colombiaanse president Gustavo Petro dat hij ‘moet oppassen’.

Venezuela moet zien te overleven door aanpassing

Met het gebrek aan buitenlandse steun, de onzekerheid over het leger en de Amerikaanse dreiging, zou het logisch zijn dat Rodríguez snel een deal sluit. Het chavistische regime heeft zich vaker verrassend veerkrachtig getoond. Het overleefde de dood van Hugo Chávez. Een pact met zijn grootste vijand zou opnieuw kansen kunnen bieden.