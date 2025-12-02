Gruwelijke eerwraakmoord op Syrische Ryan (18) uit Joure gaat de wereld over

De moordzaak rond de 18-jarige Syrische vrouw Ryan Al Najjar, die de afgelopen dagen diende in de rechtbank in Lelystad, schokt de wereld. Buitenlandse media en overwegend rechtse, islamkritische influencers berichten over de eerwraakmoord op het meisje dat zich volgens haar familie ‘te westers’ gedroeg.

In de nacht van 27 op 28 mei 2024 werd Ryan Al Najjar door haar vader en haar twee broers opgezocht in Rotterdam, waar ze schuilde na eerdere bedreigingen van haar familieleden in Joure. Ze namen haar met de auto mee naar een moerasgebied in de Oostvaardersplassen, vlakbij Lelystad. Haar mond werd dichtgeplakt en haar armen en benen vastgebonden met 24 meter tape, waarna ze in het water werd gegooid. Ryan stierf zeer waarschijnlijk door verdrinking.

Het Openbaar Ministerie eist bij verstek 25 jaar gevangenisstraf tegen Khaled Al Najjar (52), de naar Syrië gevluchte vader van Ryan. Hij heeft de moord al bekend en zou die hebben gepland. De eis tegen haar twee broers Mohamed (23) en Muhanad (25) voor deelname aan de moord is twintig jaar cel. Zij waren wel aanwezig in de rechtbank. Op 5 januari 2026 doet de rechter uitspraak.

Ryan zou familie-eer schaden

Ryan gedroeg zich volgens de familie ‘te westers’ en zou ‘de familie-eer hebben geschaad’ door geen hoofddoek meer te dragen en wel make-up, contact te hebben met een jongen die ze leuk vond en actief te zijn op sociale media. De druppel zou een video op TikTok zijn geweest, waarin ze te zien was zonder hoofdbedekking.

Uit telefonische berichten in Whatsappgroepen blijkt Ryans familieleden, onder wie ook haar moeder en zussen, maanden voor haar dood uitgebreid met elkaar hebben besproken dat de jonge vrouw moest sterven. Vader Khaled mailde vorig jaar naar De Telegraaf dat hij zijn dochter inderdaad heeft vermoord, maar dat haar broers onschuldig zijn. Het OM gelooft dat niet.

Buitenlandse media over moord Ryan

De gebeurtenissen zijn zo schokkend dat media over de hele wereld erover berichten. ‘Moslimvader en zonen zouden tiener hebben verdronken vanwege haar “westerse” levensstijl en weigering om hoofddoek te dragen,’ schrijft de Amerikaanse zender Fox News. De krant New York Post schrijft: ‘Laffe vader en zonen verdronken tienerdochter vanwege haar “westerse levensstijl”.’ Onder het artikel staan honderden verontwaardigde reacties.

Het nieuws is vooral opgepikt door rechtse en/of conservatieve media. Zo maken ook de Britse kranten The Daily Express en The Daily Telegraph melding van de moord op Ryan. Het laatstgenoemde dagblad schrijft dat eermoorden in Europa de afgelopen twintig tot dertig jaar aanzienlijk zijn toegenomen, zonder cijfers te noemen. Onder een artikel op de website van The Daily Mail is meer dan 1.800 keer gereageerd.



Moord zelfs nieuws in India en Nigeria

Ook ver buiten de Angelsaksische wereld is de moord op Ryan groot nieuws. Onder meer de kranten The Jerusalem Post (Israël), The Times of India, Daily Post (Nigeria) en tv-zenders Nova24tv (Slovenië), en Nexta TV (Wit-Rusland) berichten erover.

Op sociale media is de ophef eveneens groot. Wie op Instagram en TikTok zoekt op ‘Ryan Al Najjar’ treft video’s aan met honderdduizenden weergaven en honderden reacties. De posts over de vermoorde jonge vrouw van het in Dubai gevestigde Al Mashhad Media en de Amerikaanse editie van The Sun hebben veel meer weergaven (respectievelijk 958.000 en 3,3 miljoen) dan vrijwel alle andere video’s op die accounts.

Gouverneur Florida Ron DeSantis: ‘Het loon van de sharia’

Op X posten vooral grote rechtse influencers over het gruwelijke lot van Ryan Al Najjar. Ex-presidentskandidaat en gouverneur van de Amerikaanse staat Florida Ron DeSantis (2,8 miljoen volgers op X) deelt het Fox News-bericht met de tekst: ‘Het loon van de sharia’.

De uit Jemen gevluchte politiek activist en ex-moslim Ali Al Bukhaiti (1,2 miljoen volgers) bericht erover op X in het Arabisch: ‘Wanneer vaders en broers van beschermers en ondersteuners van hun dochters veranderen in vergiftigde en verraderlijke dolken.’

De radicale Britse anti-islamactivist Tommy Robinson (1,7 miljoen volgers) doet op X ook een duit in het zakje. ‘Waar zijn de feministen nu?’ schrijft Robinson. Hij deelt ook een virale, met AI gemaakte foto van Ryan zonder hoofddoek als eerbetoon.

Britse commentator: ‘Zeg me dat Ryan een keuze had’

De Britse commentator en columnist Samantha Smith (176.000 volgers) vraagt zich af hoe vrijwillig islamitische vrouwen hun hoofd bedekken: ‘Zeg me nog eens dat de hoofddoek een keuze is. Zeg me dat islamitische vrouwen een “keuze” hebben. Zeg me dat Ryan een keuze had.’