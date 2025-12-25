feature Europa verliest tijd: Eenheid, urgentie én snelheid graag! Europa’s bestuurlijke probleem verstikt de economie. Ingewijden in Brussel over wat er nodig is om de Europese Unie weer slagvaardig te laten zijn. René van Rijckevorsel 25 december 2025Leestijd: 9 minuten Laden… Word abonnee en lees direct verder Al vanaf €1 per week leest u onbeperkt alle edities en artikelen van EW. Bekijk onze abonnementen. Bent u al abonnee, maar heeft u nog geen account? Maak die dan hier aan. Extra uitleg vindt u hier. Ja, ik word abonnee Bent u al abonnee en hebt u al een account? log dan hier in Verder lezen? U bent momenteel niet ingelogd of u hebt geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van EW blijven lezen? Bekijk abonnementen Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen Tags Europese Unie