New York kiest jongste burgemeester ooit, met ‘mandaat voor een nieuwe politiek’

Democraat Zohran Mamdani werd op dinsdag 4 november gekozen als nieuwe burgemeester van New York. Hij kreeg 50 procent van de stemmen. Behalve enthousiasme voor zijn plannen voor New York en andere geluid, zijn er ook zorgen over de haalbaarheid van zijn ambities en gebrek aan bestuurlijke ervaring.

Mamdani trok veel aandacht tijdens zijn verkiezingscampagne. De 34-jarige islamitische immigrant van Indiase afkomst, geboren in Uganda, won in juni onverwachts de Democratische voorverkiezingen.

Hij versloeg daar overtuigend zijn Democratische rivaal Andrew Cuomo, die moest vertrekken als gouverneur van de staat New York na een seksschandaal. Mamdani wist onder meer dankzij filmpjes op TikTok (waar hij 1,7 miljoen volgers heeft) jongere kiezers te overtuigen.

Cuomo deed als onafhankelijke kandidaat mee en werd tweede met meer dan 41 procent van de stemmen. Republikeinse kandidaat Curtis Sliwa eindigde als laatste met 7 procent.

Mamdani vervreemdt zich van Democratische partij

Het aankomend burgemeesterschap van Mamdani brengt ook zorgen met zich mee onder bepaalde groepen New Yorkers. Joodse gemeenschappen in New York zijn woedend over zijn belofte om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te arresteren, mocht die in New York arriveren. Met zijn socialistische verkiezingsbeloftes vervreemdt Mamdani zich daarnaast van de gevestigde orde van de Democratische partij.

Als onderdeel van die sociale plannen belooft hij de huurprijzen te bevriezen. De huur van een appartement met één slaapkamer bedraagt nu omgerekend tussen de 3.000 en 3.500 euro per maand. Ook wil Mamdani vanuit de stad vijf supermarkten opzetten met lage prijzen om de kosten van levensonderhoud te verlagen en het openbaar vervoer gratis maken.

Rijkste New Yorkers mogen beleid Mamdani gaan betalen

Deze plannen moeten betaald worden en dat geld wil Mamdani voornamelijk halen bij de rijkste 1 procent van de New Yorkers. Zij moeten volgens hem 2 procent meer belasting gaan betalen, wat 5 miljard dollar op zou leveren. Critici vrezen nu een uitstroom van deze grootverdieners.

De gouverneur van de staat New York Kathy Hochul, ook een Democraat, zei eerder tegen de New Yorkse tv-zender Pix11: ‘We zijn al genoeg mensen kwijt aan Palm Beach, we willen niet dat er nog meer vertrekken.’

Dat terwijl Mamdani voor de uitvoering van zijn plannen steun nodig heeft van Hochul. Zij sprak eerder al uit dat ze zijn voorstel voor verhoging van diverse belastingen voor de hoogste inkomens niet ziet zitten.

Een ander struikelblok is het gebrek aan politieke en bestuurlijke ervaring; Mamdani is pas vijf jaar volksvertegenwoordiger in het parlement van de staat New York.

Mamdani gaat komende periode hoopvol tegemoet

Ondanks al deze uitdagingen gaf Mamdani aan dat hij de komende periode hoopvol tegemoet gaat. ‘New York, je hebt vanavond een mandaat afgegeven voor een nieuwe politiek, een mandaat voor een betaalbare stad en een mandaat voor een bestuur dat precies dat gaat leveren.’

