Hoe Hitler-fan en FVD-vriend Nick Fuentes samen met Tucker Carlson rechts Amerika splijt

Al bijna twee weken woedt er een online oorlog in de achterban van Donald Trump. De invloedrijke ex-Fox-presentator Tucker Carlson dreigt rechts Amerika te verscheuren. Hoe? Door zijn omarming van de neonazistische podcaster Nick Fuentes – die ook warme banden heeft met FVD.

‘Ze hebben een internationale gemeenschap, grensoverschrijdend, extreem goed georganiseerd, en plaatsen hun eigen belangen boven die van het thuisland.’

Op een vraag van Tucker Carlson over wat hij echt vindt, deelt podcaster Nick Fuentes zijn gedachten over het gevaar van ‘het georganiseerde jodendom in Amerika’.

Twee uur lang kreeg ‘s lands meest omstreden podcaster, van misschien wel de bekendste opiniemaker van rechts Amerika, gelegenheid om een respectabel gezicht te tonen aan miljoenen YouTube-kijkers.

Kritische vragen over het antisemitisme en racisme waarmee Fuentes zijn honderdduizenden jonge volgers al jaren opstookt, bleven uit.

Online-oorlog in rechts Amerika over Tucker Carlson en Nick Fuentes

Het zorgt al meer bijna twee weken voor een online-oorlog in rechts Amerika, dat sinds de presidentsverkiezingen van november 2024 weet hoe doorslaggevend podcasters kunnen zijn voor politiek succes.

Want mede door veelvuldig aan te schuiven bij podcasts met een grote fanschare van jonge mannen, vooral die van Joe Rogan, versloeg Trump zijn democratische opponent Kamala Harris. Zij verklaarde later spijt te hebben dat ze Rogans uitnodiging had afgeslagen.

Waar Trump door die podcast-optredens veel jonge kiezers won, dreigt het gesprek tussen Carlson en Fuentes (ruim 5 miljoen keer bekeken op YouTube) zijn achterban juist te verscheuren. Online lopen de ruzies hoog op.

Hoe is het mogelijk dat Carlson, tot zijn vertrek bij Fox News in 2023 de belangrijkste rechtse tv-anchor en een van de prominentste stemmen in Republikeins Amerika, een kritiekloos interview uitzond met ‘s lands meest notoire nazi-apologeet?

Nick Fuentes niet welkom op YouTube en Spotify, wel op X

YouTube en Spotify hebben Fuentes herhaaldelijk de toegang tot hun platforms ontzegd vanwege zijn openlijke racisme, antisemitisme en vrouwenhaat. Maar op X, waar onder eigenaar Elon Musk radicale vrijheid van meningsuiting heerst, heeft Fuentes (1 miljoen volgers) een groot bereik.

Zijn in 2017 gelanceerde podcast America First heeft 468.000 abonnees op Rumble. Dat is een online videodienst, vergelijkbaar met YouTube, waar voornamelijk (radicaal-)rechtse gebruikers actief zijn.

Fuentes (27, geboren in Chicago) rekent zichzelf net als veel van zijn volgers tot de incels, jonge mannen die geen seks of romantische relaties kunnen krijgen.

Zijn achterban bestaat grotendeels uit sociaal geïsoleerde jonge mannen die grote delen van hun dag doorbrengen in de meeste radicale uithoeken van het internet— volgens het cliché vaak in de kelder van hun ouderlijk huis.

Nick Fuentes is product van radicale online subcultuur

Aanhangers van Fuentes staan bekend als de Groypers. Waar de term precies vandaan komt, is onduidelijk, maar zeker is wel dat die samenhangt met de opkomst van de internetmeme Pepe the Frog.

De groene kikker wordt vaak, maar niet uitsluitend, gebruikt door voorstanders van blank nationalisme op sociale media en fora als 4Chan. In die online subcultuur worden radicale ideeën over ras, man-vrouwverhoudingen en homoseksualiteit geplaatst, al dan niet ironisch of om te provoceren (ook wel shitposting of trolling genoemd).

Hoewel Fuentes ook veelvuldig aan trolling doet, wordt in zijn podcast duidelijk dat hij zijn extreme ideeën serieus neemt. Voor de microfoon spreekt hij veelvuldig zijn voorkeur uit voor een christelijk-theocratisch, blank nationalistisch Amerika, maakt hij shockerende opmerkingen en grappen over vrouwen en etnische minderheden.

Maandag 3 november wijdde de invloedrijkste conservatieve podcaster van Amerika, Ben Shapiro (bijna 8 miljoen volgers op X), een complete aflevering van zijn podcast aan de meest radicale uitspraken van Fuentes. Die werd al zo’n 35 miljoen keer bekeken/geluisterd.

Shapiro, een orthodox-religieuze Jood die zich al jaren uitspreekt tegen Fuentes’ rassenhaat, roept rechts Amerika op fel afstand te nemen van de Groypers en van ‘lafaards als Tucker Carlson, die hun rotzooi normaliseren’.

Fuentes hekelt Trump en ‘rassenverrader’ JD Vance

Shapiro verwijt Fuentes dat hij met zijn extreme teksten Donald Trump ondermijnt en zijn partij in gevaar brengt. Fuentes, die woensdag zei blij te zijn met recente Republikeinse verkiezingsnederlagen in de staten Virginia en New Jersey, is uiterst kritisch op de regering-Trump. Hij vindt die veel te gematigd.

In aanloop naar de verkiezingen van november 2024 weigerde Fuentes dan ook de Republikeinse kandidaat te steunen. Dat besloot hij onder meer omdat Trumps running mate JD Vance ‘het blanke ras verraadt’ vanwege zijn huwelijk met een Indiase vrouw, Usha Vance.

Het typeert het racisme van Fuentes, die vindt dat de discriminerende Jim Crowe-rassenwetgeving, waarin zwarte en witte Amerikanen raciaal gesegregeerd moesten leven, beter was voor het land.

‘Heilige oorlog’ tegen Joden en grappen over de Holocaust

Bovenal moeten Joden het bij Fuentes ontgelden. Jaren geleden riep hij al op tot ‘een heilige oorlog’ tegen ‘de vijanden van Christus’ en zei hij dat onder zijn bewind ‘perfide Joden’ de doodstraf zouden krijgen.

Ook sprak Fuentes meermaals zijn sympathie uit voor Adolf Hitler en Jozef Stalin. In een viraal fragment zei hij dat je in vijf jaar tijd onmogelijk 6 miljoen koekjes kunt bakken, hooguit ‘misschien 200 of 300 duizend’. Een niet mis te verstane ontkenning van de Holocaust.

De laatste jaren legt Fuentes vaker de nadruk op de vermeende oververtegenwoordiging van Joden op machtsposities en de invloed van Israëlische lobbyisten in de Amerikaanse politiek.

Tucker Carlson en Nick Fuentes: van Trump-fans tot critici

In het gesprek met Carlson beweerde hij dat ‘het georganiseerde jodendom’ de Verenigde Staten verdeelt. Net als de oud-Fox News-presentator is hij van mening dat de regering-Trump niet langer America first, maar Israel first als motto hanteert.

Lange tijd was de podcaster een groot aanhanger van de president. In 2022 dineerde hij met Trump in Mar-a-Lago. Fuentes bezocht het landgoed in Florida samen met de beroemde rapper Kanye West, die Trump tijdens diens eerste termijn steunde en even overwoog om zelf een gooi te doen naar het presidentschap.

Zowel op links als rechts ontstond grote verontwaardiging over Trumps diner met de white supremacist. Trump reageerde dat het diner ‘snel en rustig’ verliep en dat hij daarvoor nog nooit van Fuentes had gehoord.

Wall Street Journal waarschuwt voor ‘antisemieten op het nieuwe rechts’

Drie jaar later wordt het voor politiek geïnteresseerde Amerikanen steeds moeilijker om de naam Nick Fuentes niet te kennen. Na zijn optreden bij Tucker Carlson schreef The Wall Street Journal zondag 2 november een hoofdredactioneel commentaar getiteld ‘De antisemieten op het nieuwe rechts’.

De krant verafschuwt vanzelfsprekend Fuentes’ ideeën, maar richt zich vooral op Tucker Carlson, die zich sinds zijn vertrek bij Fox ontpopt tot een antiwesterse activist.

Zo interviewde Carlson in april 2024 kritiekloos Vladimir Poetin (met 22 miljoen weergaven zijn best bekeken video) over zijn ‘gerechtvaardigde’ invasie van Oekraïne.

En afgelopen juni mocht Masoud Pezeshkian, president van Iran dat al decennia ‘dood aan Amerika’ roept, zich zonder tegenspraak presenteren als vredesduif.

Tussendoor liet Carlson amateurhistoricus Darryl Cooper leeglopen over hoe niet Adolf Hitler, maar Winston Churchill de grote schurk zou zijn van de Tweede Wereldoorlog.

‘Het gevaar beperkt zich niet tot de podcastkliek’

De uitzendingen van Carlson en Fuentes worden stuk voor stuk honderdduizenden tot miljoenen keren per stuk bekeken. Verontrustend, vindt de hoofdredactie van The Wall Street Journal. ‘Het gevaar beperkt zich niet tot de podcastkliek,’ waarschuwt de krant. ‘Als conservatieven – en Republikeinen – dit gif in hun eigen gelederen niet de wacht aanzeggen voordat het nog meer jonge geesten corrumpeert, begeven rechts en Amerika zich op gevaarlijk terrein.’

Veel prominente Republikeinse opiniemakers en politici, onder wie Senator Ted Cruz (Texas), haalden de afgelopen dagen fel uit naar Fuentes en Carlson. En Donald Trump?

Die liet zich sinds het interview nog niet uit over de controverse rond het duo. Zich van hen distantiëren kan, gezien de grote jonge achterban die zij vertegenwoordigen, riskant zijn. Maar geen afstand nemen van de twee radicale podcasters kan nog veel riskanter zijn.