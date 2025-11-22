Trumps plan voor vrede Oekraïne-Rusland valt slecht in Europa

Via een 28-puntenplan wil de Amerikaanse president Donald Trump een einde maken aan de oorlog in Oekraïne, maar bij Europa en Oekraïne valt dat plan slecht.

Volgens het plan zou Oekraïne zware concessies moeten doen. Zo moet het leger, dat nu uit 800.000 tot 850.000 militairen bestaat, worden ingeperkt tot 600.000 man. Daarnaast moet Oekraïne de volledige Donbas – de oostelijke provincies Loehansk en Donetsk – afstaan. Ook moet Oekraïne in de Grondwet vastleggen dat Oekraïne geen lid mag worden van de NAVO.

Op donderdag 20 november kwam een Amerikaanse legerdelegatie naar Kyiv om over het plan te praten. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky liet weten ‘bereid te zijn om aan een overeenkomst te werken’ met Trump. In hoeverre dat voor dit plan opgaat, zal nog moeten blijken.

Kritiek op Amerikaans voorstel ten koste van Oekraïne

In het plan is een prominente rol weggelegd voor de Verenigde Staten. Die krijgen indirect een gedeelte van het Russische bevroren vermogen.

Ook zou Trump als voorzitter van een vredesraad de vrede moeten bewaken. Eenzelfde idee staat in zijn twintigpuntenplan voor vrede in Gaza.

De Financial Times meldt dat ervaren Europese ambtenaren en diplomaten teleurgesteld reageren. Ze noemen het voorstel onder meer een ‘capitulatie voor Rusland’.

Lees hieronder de volledige tekst van Trumps 28-puntenplan: