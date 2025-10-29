Verder bouwen aan een 250-jarige vriendschap: Mijn missie als Amerikaanse ambassadeur in Nederland

Joseph Popolo, ambassadeur van de Verenigde Staten in het Koninkrijk der Nederlanden, deelt in deze ingezonden opinie zijn visie op de band tussen zijn moeder- en gastland.

In 1782 was Nederland een van de eerste landen die de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkenden.

Deze historische en vriendschappelijke daad legde de basis voor een van de sterkste allianties ter wereld, gebaseerd op gedeelde waarden, zoals vrijheid, hard werken en innovatie. Onze landen zijn ontstaan na een zware strijd voor onafhankelijkheid en koesteren al 250 jaar een hechte vriendschap.

Ik beschouw het als een grote eer om door president Trump te zijn benoemd tot vertegenwoordiger van de Verenigde Staten in het Koninkrijk der Nederlanden, een van onze belangrijkste en trouwste bondgenoten.

Samen met buitenlandminister Rubio zal ik de samenwerking tussen onze twee landen verder versterken. Mijn vrouw, Chris, en ik staan te popelen om aan dit avontuur te beginnen en voelen ons gesteund door de liefde van onze drie kinderen, Kit, Buck en Connor, en onze honden, Bay en Bella.

Wij hebben deze vriendschap gebouwd op het bloed, zweet en de tranen van onze mensen. Meer dan 10.000 Amerikaanse militairen worden in Nederland herdacht. Zij gaven hun leven terwijl zij samen met Nederlanders en andere bondgenoten vochten voor de vrijheid van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten hebben Nederlandse gezinnen de graven van onze gesneuvelde soldaten geadopteerd. Dit is een levend eerbetoon aan onze gedeelde geschiedenis en onze gezamenlijke inzet voor vrede en vrijheid.

Handel tussen Nederland en Verenigde Staten bevorderen

Onze samenwerking heeft ook diepe wortels in de handel. Als achtste grootste buitenlandse investeerder draagt Nederland bij aan ruim een miljoen banen in de Verenigde Staten.

Omgekeerd zijn de Verenigde Staten de grootste buitenlandse investeerders in Nederland, goed voor bijna 300.000 banen. Samen zijn we koplopers in innovatie.

Als ambassadeur is mijn missie om onze langdurige samenwerking verder te verdiepen en aan te passen aan de uitdagingen en de kansen van de toekomst. Ik zal werken aan de uitbreiding van onze energiehandel en economische kansen, in lijn met president Trumps herstel van het evenwicht in het wereldhandelssysteem.

Ik ga me inzetten om de NAVO te versterken door de Nederlandse bijdrage aan de verdediging van Europa te vertalen in concrete resultaten. En ik wil de innovatieve kracht van Amerikanen en Nederlanders bundelen om technologieën te ontwikkelen die ongeëvenaarde welvaart opleveren en onze vrijheid in het digitale landschap veiligstellen.

‘Onze vriendschap houdt westerse beschaving overeind’

Als ambassadeur zal ik luisteren, samenwerken en richting geven aan beleid dat onze beide landen sterker maakt. Samen met de hardwerkende Amerikaanse diplomaten, militairen en veiligheidsprofessionals bij de Amerikaanse diplomatieke missie in Nederland, en met ons onmisbare Nederlandse personeel, zal ik onze gemeenschappelijke belangen bevorderen en de samenwerking verder verdiepen.

Onze vrijheid wordt op de proef gesteld, maar als we vasthouden aan onze gedeelde waarden van geloof, familie en vrijheid, zal onze vriendschap de westerse beschaving overeind houden.

Samen staan we sterk.