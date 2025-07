Hoe ‘doofpot’ rond kindermisbruiker Epstein Trump hoofdpijn bezorgt

Pleegde Jeffrey Epstein zes jaar geleden wel echt zelfmoord? En wie waren er medeplichtig aan zijn misbruik? Die vragen houden Amerika plots weer volop bezig. Tot frustratie van Donald Trump, die zelf een verleden heeft met Epstein en nu door eigen aanhangers wordt beschuldigd van het verdoezelen van een complot.

‘Gefeliciteerd – moge elke dag een prachtig nieuw geheim zijn.’ Een onthulling van The Wall Street Journal dat Donald Trump in 2003 een verdacht felicitatieberichtje schreef aan Jeffrey Epstein, bracht de Amerikaanse president vrijdag 18 juli verder in het nauw.

De krant schrijft over een boodschap van Trump in een boek vol berichten van vrienden ter ere van Epsteins vijftigste verjaardag. Dat boek was samengesteld door Epsteins toenmalige vriendin Ghislaine Maxwell, die twintig jaar cel kreeg voor haar medeplichtigheid aan het misbruik van minderjarige meisjes door de investeerder en miljardair.

Alom bekend is dat de twee eens bevriend waren, al zei Trump na Epsteins arrestatie in 2019 dat hij hem al vijftien jaar niet had gesproken. Vooral het woord ‘geheim’ in het briefje roept de vraag op wat de president wist van het grootschalige kindermisbruik van de man die hij in het New Yorkse zakenmilieu geregeld tegenkwam.

Trump beweert dat de verjaardagsboodschap – die ook was voorzien van een tekeningetje van een naakte vrouw, met Trumps handtekening in de schaamstreek – niet van hem afkomstig is. ‘Dit ben ik niet, dit is nep.’ Naar eigen zeggen maakt hij nooit tekeningen.

De president zou de zakenkrant en de eigenaar ervan, Rupert Murdoch, ook hebben gedreigd aan te klagen als het stuk zou worden gepubliceerd.

Trump hekelt alle aandacht voor ‘hoax’

De president is al langer geïrriteerd dat de ophef over een vermeende doofpotaffaire in de zaak-Epstein maar niet overwaait. Hij spreekt van een ‘belachelijke hoeveelheid publiciteit’ en van een ‘hoax’ die wordt aangejaagd door de Democraten. Ook haalde hij op zijn eigen sociale medium Truth Social uit naar zijn ‘voormalige supporters’ die in de ‘bullshit’ over Epstein waren getrapt.

Het meest loyale deel van Trumps aanhang, de zogenoemde MAGA-Republikeinen (Make America Great Again), reageerde verbijsterd toen de regering vorige week concludeerde dat Epstein op eigen houtje zelfmoord heeft gepleegd. Het ministerie van Justitie publiceerde 10 uur aan beveiligingscamerabeelden uit de gevangenis die dat zouden ondersteunen.

Ook zou er geen bewijs zijn van het bestaan van een geruchtmakende ‘klantenlijst’ met machtige mannen die Epstein zou hebben geholpen aan minderjarige meisjes om seks mee te hebben.

Weinig Amerikanen geloven in zelfmoord Epstein

Al sinds Epstein overleed in zijn cel in een zwaarbewaakte gevangenis in New York in 2019 gonst het van de complottheorieën. Volgens de officiële lezing heeft hij zelfmoord gepleegd, maar uit een peiling van RealClearPolitics blijkt dat slechts 20 procent van de Amerikanen dat gelooft. Memes met de tekst ‘Epstein didn’t kill himself’ zijn al jarenlang populair op sociale media.

Volgens de complottheorieën is hij vermoord in opdracht van machtige Amerikanen omdat hij te veel wist en uit de school dreigde te klappen over hun medeplichtigheid.

MAGA-prominenten voedden geruchten over doofpot

Jarenlang hadden juist MAGA-prominenten geruchten gevoed over een klantenlijst die machtige Amerikanen bewust in de doofpot zouden willen stoppen. Pikant genoeg waren ook de huidige FBI-directeur Kash Patel en diens onderdirecteur Dan Bongino daar vóór hun aantreden in Trumps regering van overtuigd.

‘Luister, dat verhaal over Jeffrey Epstein is belangrijk,’ zei Bongino in zijn podcast in 2023. ‘Laat dat verhaal alsjeblieft niet gaan. Houd dit in de gaten.’

Ook Trumps zoon Donald junior voedde de geruchten: ‘Laat ons nu de klantenlijst van Epstein zien! Waarom zou iemand die smeerlappen beschermen? Stel jezelf deze vraag dagelijks en het antwoord wordt heel duidelijk!’ schreef hij twee jaar geleden op X.

Bekend is dat Trump, oud-president Bill Clinton en de Britse prins Andrew geregeld ontmoetingen hadden met Epstein en aan boord van zijn privévliegtuig bijgenaamd Lolita Express hebben gevlogen. Van die drie raakte vooralsnog alleen prins Andrew in serieuze problemen. In 2022 raakte hij zijn koninklijke titels kwijt na de dreiging van een civiele procedure tegen hem. Een masseuse van Epstein beschuldigde hem van seksueel misbruik.

Ondanks alle ophef erover op sociale media, speelde het dossier de laatste jaren een marginale rol in het politieke debat in de Verenigde Staten. Maar na de verkiezingswinst van Trump beloofde de entourage van de president – onder wie vicepresident JD Vance – dat de Epstein-files onder de nieuwe president eindelijk openbaar zouden worden gemaakt. Trumps achterban wachtte met smart op de onthulling.

‘Het ligt nu op mijn bureau om te beoordelen,’ zei procureur-generaal Pam Bondi in februari nog. ‘Dat is een richtlijn van president Trump geweest.’

Musk: Trump stond op Epstein-lijst

Toch bleef de president lang wachten met het vrijgeven ervan, wat de geruchten voedde dat de president iets te verbergen had. Zeker na een X-bericht van techmiljardair Elon Musk vorige maand, tijdens zijn slaande ruzie met de president.

‘Het is tijd om de echt grote bom te laten vallen: Donald Trump staat in de Epstein-documenten. Dat is de echte reden waarom ze niet openbaar zijn gemaakt,’ schreef Musk in een bericht dat hij snel weer verwijderde.

Nu het Witte Huis officieel heeft gezegd dat van een compromitterende klantenlijst geen sprake is, begint een deel van Trumps achterban te morren. Volgens een onderzoek door Quinnipiac University is 36 procent van de Republikeinse stemmers ontevreden over hoe de regering de vrijgave van het Epstein-dossier heeft aangepakt.

Tucker Carlson: Epstein werkte voor Mossad

Tucker Carlson, de oud-Fox News-anchor die sinds 2022 tientallen miljoenen kijkers bereikt via YouTube, X en andere sociale media, beweerde eerder deze week dat Epstein werkte als geheim agent voor de Israëlische buitenlandse inlichtingendienst Mossad. Israëls oud-premier Naftali Bennett ontkende dat al snel, maar voor veel van Carlsons volgers was dat juist weer extra bewijs dat het wél zo was.

Alan Dershowitz, een voormalig advocaat van Epstein die ook in het verjaardagsboekje schreef, ging begin deze week in een opiniestuk in The Wall Street Journal in op de ophef. ‘Ik twijfel er niet aan dat Epstein nooit voor een inlichtingendienst heeft gewerkt. Als hij dat wel had gedaan, zou hij dat zeker aan mij en zijn andere advocaten hebben verteld, die die informatie zouden hebben gebruikt om een betere deal voor hem te krijgen.’

Oud-advocaat Epstein: hulp bij zelfmoord is aannemelijk

Wel suggereert Dershowitz in zijn opiniestuk dat het goed mogelijk is dat Epstein bij zijn zelfmoord hulp kreeg van gevangenispersoneel. ‘Dat lijkt me waarschijnlijk, gebaseerd op het bewijs van vermeende kapotte camera’s, de overplaatsing van zijn celgenoot en de afwezigheid van bewakers tijdens de relevante periodes.’

Vooralsnog zijn het allemaal slechts geruchten, die pas kunnen worden ontkracht of bewezen als alle informatie openbaar wordt.

Congresleden dringen al langer aan op openheid. Eerder waren dat vooral Democraten, maar woensdag 16 juli volgde ook de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson. De vertrouweling van Trump riep op meer documenten over Epstein te openbaren, evenals veel partijgenoten.

Trump verzoekt tot vrijgeven ‘geloofwaardige’ info

Na de WSJ-berichtgeving van vrijdagochtend verzocht Trump zijn procureur-generaal Pam Bondi om aanvullende, ‘geloofwaardige’ informatie over Epstein vrij te geven. Ze reageerde dat te zullen doen. Eerder gaf Bondi aan dat grote delen van het dossier niet kunnen worden vrijgegeven omdat die pornografisch materiaal van minderjarige meisjes zouden bevatten.

Mochten er meer documenten komen en de onthullingen minder explosief blijken dan wordt beweerd, dan zal dat sceptici waarschijnlijk niet tevreden stemmen. Voor complotdenkers geldt de afwezigheid van bewijs vaak alleen maar als extra bewijs voor een grotere samenzwering.

Zolang de samenzweringstheorieën over de Epstein-files niet zijn ontkracht, zal het wantrouwen onder een deel van Trumps kiezers groeien. Zo kan de kwestie de president blijven achtervolgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het Congres van volgend jaar. De Democraten, die tot vorige week amper interesse toonden in het Epstein-dossier, kijken handenwrijvend toe. En dat allemaal met dank aan MAGA zelf.